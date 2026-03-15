Irán advierte que la guerra se extenderá si otros países intervienen

TEHERÁN.– Irán advirtió este domingo a otros países que si intervienen habrá “una escalada” en la guerra en Medio Oriente, y el gobierno italiano reportó que una base de Kuwait que alberga tropas italianas y estadounidenses fue blanco de un ataque con drones.

La advertencia de Irán llegó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara un llamado internacional para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde solía transitar cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

Manifestantes ondean la bandera iraní durante la celebración anual del Día de Palestina, en Teherán Hadi Mizban� - AP�

Su bloqueo por parte de Teherán hizo que el precio del petróleo se disparara en los últimos días.

Alegando que el paraguas de seguridad estadounidense en la región “atrae problemas en lugar de disuadirlos”, el canciller iraní Abbas Araqchi instó en X a los países vecinos a “expulsar a los agresores extranjeros”.

“Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá”, declaró Araqchi al medio en lengua árabe Al Araby Al Jadid.

Además, llamó a los demás países a “abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada” y aseguró que tiene “muchas pruebas” de que las bases estadounidenses de Medio Oriente se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

Manifestantes participan en la concentración anual del Día de Quds, o Día de Jerusalén, en apoyo a los palestinos en Teherán, Irán, el viernes 13 de marzo de 2026. Vahid Salemi� - AP�

El ataque con drones en la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, destruyó un avión pilotado a distancia perteneciente a Italia, pero no causó víctimas, indicó el ejército italiano.

El canciller italiano, Antonio Tajani, intentó restarle importancia al ataque -el segundo contra una base italiana en Oriente Medio esta semana- y recalcó: “Nosotros no estamos en guerra con nadie”.

Un “malestar pasajero”

Ante la preocupación que genera la escalada del petróleo, que cerró por encima de los 100 dólares el viernes, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, afirmó que el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz es un “malestar pasajero”.

“Es cierto que atravesamos este período de perturbación a corto plazo, pero es mejor hacerlo ahora que enfrentarnos a un Irán con armas nucleares”, dijo Wright en una entrevista con ABC News.

El humo de una explosión se levanta detrás de los manifestantes que asistieron a la manifestación del Día Quds, o Día de Jerusalén, que se celebra anualmente en contra de Israel en apoyo de los palestinos, en Teherán, Irán Fars News Agency

En tanto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó que se desbloquearán “inmediatamente” las reservas estratégicas de petróleo de Asia y Oceanía y que las de los países miembros de la AIE de América y Europa se pondrán a disposición desde finales de marzo.

Trump propuso el sábado la puesta en marcha de una operación naval internacional para escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz pero, de momento, muchos países parecen dubitativos ante esa iniciativa.

El mandatario estadounidense habló este domingo con el primer ministro británico, Keir Starmer, sobre “la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz”, informó Downing Street.

“Miles de objetivos en Irán”

Tras más de dos semanas de guerra, ninguna de las partes ha moderado su retórica. En una entrevista con NBC News, Trump aseguró que Teherán quiere sentarse a negociar, pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva.

“Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, dijo Trump a la cadena estadounidense.

Sin embargo, el canciller iraní afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones.

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros tras un ataque en el sur de Teherán, Irán Sajjad Safari - AP

“No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, declaró Araqchi a CBS en una entrevista emitida el domingo.

El Pentágono afirma que más de 15.000 objetivos han sido alcanzados en Irán y el ejército de Israel afirmó que aún tiene “miles de objetivos” por atacar.

Tiendas llenas antes del Año Nuevo persa

Con todo, Teherán vivió este domingo una jornada laboral relativamente normal por primera vez desde el inicio de la guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo de Irán, Alí Khamenei, padre del actual ayatollah Mojtaba Khamenei.

El tráfico era más intenso que la semana pasada y algunos cafés y restaurantes están abiertos. En el bazar de Tayrish, en el norte de la capital, más de un tercio de los puestos reabrieron cinco días antes del Nouruz, el Año Nuevo persa.

En Tonekabon, una ciudad a orillas del mar Caspio, un habitante dijo que los negocios están abiertos y llenos de gente, pese a las fuertes subidas de precios.

“Solo la plaza principal permanece cerrada todas las noches, y allí tienen lugar manifestaciones del Gobierno”, declaró Alí, de 49 años.

Una mujer se sienta sobre los escombros frente a un edificio residencial dañado el domingo durante la campaña aérea de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán Vahid Salemi - AP

Más de 1200 personas han muerto por los ataques de Estados Unidos e Israel, según cifras del Ministerio de Salud iraní, que no han podido ser verificadas de forma independiente.

La agencia de la ONU para los refugiados afirma que hasta 3,2 millones de personas han sido desplazadas en Irán.

Agencia AFP