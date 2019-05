El presidente iraní, Hassan Rouhani, durante una conferencia de prensa con el presidente de Irak, Barham Salih lanza el ultimátum.

JERUSALÉN.- Irán amenazó con reanudar el enriquecimiento de uranio de alta concentración en un plazo de 60 días si las potencias internacionales no logran renegociar su acuerdo nuclear de 2015. El anuncio llegó cuando se cumplía un año desde que el presidente de Estados Unidos Donald Trump , se retirara del acuerdo que se había firmado bajo la administración de Barack Obama y que incluyó también a Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China.

Esta semana, la Casa Blanca aumentó las tensiones después de que enviara un portaaviones y un escuadrón de bombarderos para responder a amenazas no especificadas de Teherán.

En un mensaje televisado, el presidente iraní, Hassan Rohani , también dijo que el país dejará de exportar sus excedentes de uranio enriquecido y agua pesada de su programa nuclear, dos requisitos del acuerdo. No especificó hasta qué punto podría Irán enriquecer el uranio, que a altas concentraciones puede utilizarse en armas nucleares.

El presidente Hassan Rouhani visita en 2015 la central nuclear de Bushehr en las afueras de Bushehr, Irán. Fuente: Archivo

Rohani dijo que Irán quiere negociar nuevos términos con los socios que siguen en el acuerdo, aunque admitió que la situación es difícil.

"Creemos que el acuerdo nuclear necesita una cirugía y que los analgésicos del último año no han sido eficaces", dijo. "Esta cirugía es para salvar el acuerdo, no para destruirlo".

El pacto de 2015 establecía un límite al programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Estados Unidos reintrodujo duras sanciones desde que se retiró, agravando una dura crisis económica en Irán. La moneda iraní, que cotizaba a 32.000 riales por dólar en el momento del acuerdo, estaba el miércoles a 153.500 riales por dólar.

Teherán notificó el miércoles su decisión a Gran Bretaña, Rusia, China, la Unión Europea, Francia y Alemania. Todos eran firmantes del acuerdo nuclear.

"Si los cinco países se suman a las negociaciones y ayudan a Irán a acceder a sus beneficios en el campo del petróleo y la banca, Irán volverá a sus compromisos según el acuerdo nuclear", dijo Rohani.

Sin embargo, el mandatario advirtió que habría una "fuerte reacción" si los líderes europeos optan en su lugar por imponer más sanciones a Irán a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No entró en detalles.

Las reacciones de los otros países del acuerdo

Poco antes, el canciller ruso, Sergei Lavrov, había responsabilizado al gobierno de Estados Unidos de crear una situación "inaceptable" en torno al pacto nuclear con Irán. Lavrov se expresó en estos términos al inicio de su reunión con el canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, destinada a abordar el acuerdo nuclear de 2015, entre otros temas.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo iraní, Mohammad Javad Zarif, en una conferencia de prensa en Moscú. Fuente: Reuters

También el gobierno chino defendió la "estricta" implantación del acuerdo nuclear por parte de Irán, frente a unas sanciones "unilaterales" de Estados Unidos encaminadas a "escalar la tensión" en Medio Oriente. "Rechazamos las acciones estadounidenses que lleven a una escalada de tensión en torno al acuerdo nuclear con Irán", afirmó hoy en su rueda de prensa diaria el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang.

Los países europeos habían reaccionado el lunes inmediatamente frente a la advertencia iraní. "No queremos que Teherán anuncie acciones que violen el acuerdo nuclear, porque en ese caso nosotros estaríamos obligados a volver a imponer sanciones acordes con los términos del acuerdo", dijo la fuente de la presidencia francesa. "No queremos eso y esperamos que los iraníes no tomen esta decisión", agregó.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue uno de los primeros en reaccionar: "Escuché que Irán intentará avanzar con su programa nuclear", dijo en un discurso por el Día del Recuerdo a los Caídos y Víctimas del Terrorismo en el cementerio del Monte Herzl, en Jerusalén. "No permitiremos que Irán se haga con armamento nuclear. Continuaremos luchando contra quienes nos matarían", agregó.

Francia, Alemania y Gran Bretaña, los signatarios europeos del acuerdo que levantó las sanciones contra Teherán a cambio de restricciones a su actividad atómica, estuvieron tratando de salvar el pacto en medio del esfuerzo de Washington para aislar a la república islámica.

Francia, en tanto, a través de su ministra de Defensa, Florence Parly, advirtió hoy al régimen islámico que deberá hacer frente a más sanciones si no cumple con su compromiso y finalmente reactiva su programa nuclear.

Alemania, otro de los signatarios del acuerdo, lamentó las declaraciones del gobierno iraní e instó a Teherán a "no dar pasos agresivos" en el marco del conflicto

Zarif, admitió que los cinco países del acuerdo tienen un margen "estrecho" para poder mantener el pacto, y que solo podría salir adelante si los signatarios europeos cumplían con sus obligaciones. "Después de un año de paciencia, Irán detiene las medidas que Estados Unidos ha hecho imposible mantener", escribió en Twitter el canciller iraní. Las potencias internacionales, señaló, tienen "una ventana que se va cerrando para revocar esto".

Rohani dijo que si pasan los 60 días y no hay cambios, Irán pondrá fin a una iniciativa que lidera China para rediseñar su reactor Arak de agua pesada. Estos reactores producen plutonio que puede utilizarse en armas nucleares.

El pacto indica que Teherán puede mantener unas reservas de no más de 300 kilogramos (660 libras) de uranio de bajo enriquecimiento. Eso contrasta con los 10.000 kilogramos (22.046 libras) de uranio de alto enriquecimiento que tuvo en el pasado.

Estados Unidos canceló la semana pasada acuerdos que permitían a Irán intercambiar su uranio enriquecido por uranio natural no enriquecido con Rusia, así como vender su agua pesada a Omán. Estados Unidos también puso fin a las exenciones para países que compran crudo iraní, una fuente crucial de ingresos para el gobierno iraní.

El acuerdo permite ahora a Irán enriquecer uranio al 3,67%, que puede utilizarse como combustible para una central eléctrica nuclear comercial. El uranio para armas requiere un enriquecimiento en torno al 90%. Sin embargo, los científicos opinan que una vez un país enriquece uranio a aproximadamente el 20%, el tiempo necesario para llegar al 90% se divide a la mitad. Irán ha enriquecido uranio al 20% en el pasado.

