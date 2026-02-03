Estados Unidos derribó a un dron iraní que “se acercó peligrosamente” a su portaaviones Lincoln

WASHINGTON.– El Ejército de Estados Unidos derribó el martes un dron iraní que se acercaba al portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo, en el norte del Océano Índico, informó un funcionario estadounidense.

El dron iraní Shahed-139 volaba hacia el portaaviones y fue derribado por un caza F-35 estadounidense a unas 500 millas (800 kilómetros) de la costa sur de Irán, según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos.

En el texto, el comando denunció que el dron “se acercó agresivamente” al portaaviones con “intenciones poco claras” y “continuó volando hacia el barco a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses que operan en aguas internacionales”. Agregó que ningún soldado estadounidense resultó herido ni ningún equipo resultó dañado.

El ejército de Estados Unidos señaló que el derribo ocurrió horas después de otro incidente en el que fuerzas iraníes hostigaron al buque mercante Stena Imperative, con bandera y tripulación de Estados Unidos, que navegaba por el estrecho de Ormuz.

Según el comunicado militar, dos embarcaciones y un dron iraní Mohajer se acercaron al buque a gran velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero.

El Pentágono ha desplazado a su portaaviones USS Abraham Lincoln, escoltado por buques de guerra, hacia el Mar Arábigo para posicionarse cerca de las costas de Irán

La misión de este despliegue no es solo disuasiva sino que le da al presidente norteamericano Donald Trump la capacidad ofensiva si en algún momento decide seguir adelante con sus planes de atacar al régimen de los ayatollahs, amenazado con una intervención militar norteamericana por su polémico plan nuclear y ante la ola de represión ciudadana en medio de protestas masivas por todo el país.

En las últimas semanas, Trump dejó abierta la posibilidad de un ataque militar contra las fuerzas iraníes, y al mismo tiempo reconoció que hay negociaciones entre los dos países.

Irán “está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa... Tenemos una gran flota desplegada allá”, dijo Trump el pasado sábado.

Agencias AP y Reuters