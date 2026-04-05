Israel bombardeó Líbano en Domingo de Pascua: hay al menos 11 muertos, entre ellos un chico de 4 años

KFARHATA, Líbano.– Al menos 11 personas murieron este domingo en una serie de ataques aéreos israelíes sobre distintos puntos del Líbano, en una de las jornadas más sangrientas y violentas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hezbollah.

El episodio más grave ocurrió en Kfarhata, una aldea del sur del país, donde un bombardeo israelí dejó siete muertos, entre ellos un niño de apenas 4 años, según informó el Ministerio de Salud libanés.

Los equipos de emergencia se reúnen en el lugar de un ataque israelí que tuvo como blanco un departamento en la localidad de Ain Saade, al este de Beirut, el 5 de abril de 2026 IBRAHIM AMRO - AFP

El ataque se produjo pocas horas después de que el Ejército israelí emitiera una orden de evacuación e instara a los habitantes a abandonar el lugar.

Pese a la advertencia, varias familias permanecieron en la zona. Poco después del amanecer, los misiles impactaron sobre la localidad y provocaron una fuerte destrucción.

Otro ataque alcanzó el barrio de Jnah, en Beirut, donde murieron cuatro personas y otras 39 resultaron heridas. Se trata de una zona ubicada en el sur de la capital libanesa, cerca de los suburbios que suelen ser considerados bastiones de Hezbollah.

Humo y polvo causados por un ataque aéreo israelí, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano Bilal Jawich - XinHua

Mientras los cristianos libaneses, que representan cerca de un tercio de la población del país, celebraban el Domingo de Pascua, el Líbano atravesó una de sus jornadas más dramáticas desde que estallaron los combates de Hezbollah con Israel a comienzos del mes pasado.

A lo largo del día, Beirut quedó envuelta por el sonido constante de las explosiones y el estruendo de los aviones israelíes volando a baja altura. Según informó la prensa estatal, los suburbios del sur de la capital fueron alcanzados por al menos ocho bombardeos.

Las ambulancias circularon durante horas por distintos barrios de la ciudad y los rescatistas trabajaron entre edificios dañados y calles cubiertas de escombros. En varias zonas de Beirut se vieron columnas de humo elevándose sobre los barrios atacados.

Más temprano el domingo, el Ejército libanés informó que uno de sus soldados había muerto en otro ataque israelí en el sur del país. No brindó detalles sobre el lugar exacto ni sobre las circunstancias en que ocurrió el bombardeo.

Cuatro personas murieron y alrededor de 39 resultaron heridas el domingo a causa de un ataque aéreo israelí en la zona de Jnah Bilal Jawich - XinHua

La escalada continuó además sobre uno de los puntos más sensibles de la frontera. El sábado, el Ejército israelí emitió una advertencia de evacuación para el paso fronterizo de Masnaa, entre Líbano y Siria, principal vía de ingreso y salida entre ambos países. Israel sostiene que ese cruce está siendo utilizado por Hezbollah para actividades militares y para el traslado de armamento.

Líbano quedó arrastrado al conflicto regional después de que Hezbollah, respaldado por Irán, comenzara a lanzar cohetes contra Israel el 2 de marzo, en apoyo a Teherán. Desde entonces, la frontera entre ambos países se transformó en un frente de guerra cada vez más intenso.

Israel respondió con ataques aéreos sobre distintas regiones del Líbano e incluso con una incursión terrestre en el sur del país, en lo que se ha convertido en la derivación más violenta de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Distintas fuentes señalaron que, hacia fines de marzo, más de 400 combatientes de Hezbollah habían muerto desde el comienzo de los enfrentamientos. Del lado israelí, el Ejército informó que al menos 10 soldados murieron en el sur del Líbano durante el mismo período.

Imagen del 5 de abril de 2026 de humo y polvo causados por un ataque aéreo israelí, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano Bilal Jawich - XinHua

El costo humano para la población libanesa, sin embargo, es mucho mayor. El Ministerio de Salud indicó que, hasta este domingo, 1461 personas murieron en ataques israelíes en el país. Solo en las últimas 24 horas, el número de víctimas aumentó en 39.

Además, más de un millón de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares desde el comienzo de la guerra, en uno de los mayores desplazamientos internos registrados en el país en décadas.

Israel aseguró que su objetivo es establecer una “zona de seguridad” de hasta 30 kilómetros dentro del territorio libanés. Para lograrlo, emitió órdenes de evacuación que abarcan aproximadamente el 15% de la superficie del país.

Sin embargo, decenas de miles de libaneses continúan en sus casas en el sur. Entre ellos hay unos 9000 cristianos que viven en un conjunto de localidades fronterizas y que, según dijeron, están decididos a quedarse a pesar de los ataques y de las advertencias israelíes.

Agencia Reuters y ANSA