Israel está considerando un alto el fuego en el Líbano mientras continúa su ofensiva

TEL AVIV.– Israel está considerando un alto el fuego de corto plazo en el Líbano que podría pausar la guerra contra el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, dijeron el miércoles tres funcionarios israelíes, un día después de que Tel Aviv mantuviera conversaciones con el gobierno libanes en Washington.

El gobierno israelí aún no ha dado su aprobación formal a la tregua y las discusiones puertas adentro siguen siendo cambiantes. La propuesta podría ser tratada por el gabinete de seguridad de alto nivel de Israel cuando se reúna el miércoles por la noche, dijo uno de los funcionarios.

Un soldado de Israel se encuentra de pie sobre una unidad de artillería mientras dispara hacia el sur del Líbano desde el norte de Israel, el 15 de abril de 2026 Ariel Schalit - AP

Estados Unidos calificó como un “hito histórico” las inusuales conversaciones del martes Israel y el Líbano, con la esperanza de que conduzcan a una paz duradera. Los enviados israelí y libanés dijeron que las conversaciones fueron positivas, aunque antes de la reunión Israel había descartado cualquier debate sobre la demanda libanesa de un alto el fuego.

No está claro si Hezbollah aceptaría un alto el fuego incluso si Tel Aviv y Beirut llegaran a un acuerdo, pero el grupo ya calificó las conversaciones en Washington como “un pecado nacional”.

Marco Rubio junto a funcionarios norteamericanos, israelíes y libaneses antes de una reunión en el Departamento de Estado en Washington, el 14 de abril de 2026 OLIVER CONTRERAS - AFP

Irán ha insistido en que su actual tregua de dos semanas con Estados Unidos debería extenderse al Líbano, y el presidente norteamericano, Donald Trump, ha parecido interesado en lograr una distensión entre Israel y Hezbollah. Un alto el fuego en el Líbano eliminaría un obstáculo en las conversaciones para convertir la tregua entre Washington e Teherán en una paz duradera.

Soldados de Israel avanzan hacia el sur del Líbano desde el norte de Israel, el 15 de abril de 2026 Ariel Schalit - AP

Mientras sopesaba la posibilidad de una tregua, Tel Aviv bombardeó el sur del Líbano durante la noche y volvió a instar a la población a que abandone una franja del territorio libanes cercano a su frontera. Hezbollah, por su parte, lanzó una nueva andanada de misiles contra Israel el miércoles por la mañana.

Horas mas tarde, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró en un video que el Ejército seguía lanzando ataques contra Hezbollah e insistió en que había dado instrucciones a sus fuerzas armadas para que continúen reforzando la zona de seguridad en el sur del Líbano.

A la espera de Israel

Beirut fue notificado por Estados Unidos de que Israel estaba considerando una tregua de corto plazo tras las conversaciones del martes, dijo un alto funcionario libanés.

El gobierno libanés no habla en nombre de Hezbollah y el grupo aún no respondió a la propuesta, añadió el funcionario.

Fuerzas de seguridad aseguran el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un vehículo en la localidad libanesa de Jiyeh, al sur de Beirut, el 15 de abril de 2026 MAHMOUD ZAYYAT - AFP

Israel ha declarado que el objetivo de las conversaciones es desarmar a Hezbollah y lograr la paz. El gobierno libanés, que ha criticado a Hezbollah por arrastrar al país a otra guerra, sostiene que las conversaciones son la única manera de poner fin a los combates.

Dos de los funcionarios israelíes dijeron que el alto el fuego podría empezar tan pronto como el jueves y durar alrededor de una semana.

Continúan los ataques en el Líbano

Trump dijo la semana pasada que había pedido a Netanyahu que redujera los ataques en el Líbano. Israel sí detuvo los ataques contra la capital libanesa, Beirut, pero mantuvo los bombardeos contra Hezbollah en el sur del país.

El Ejército israelí dijo el miércoles que había atacado más de 200 instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano en las últimas 24 horas.

Israel bombardeó el miércoles Tiro, que antes fue vista como un refugio relativo frente a los combates más intensos en zonas más cercanas a la frontera con Israel.

Una foto tomada desde la zona sur del Líbano, en Tiro, muestra humo elevándose desde el lugar de un ataque aéreo israelí el 15 de abril de 2026 KAWNAT HAJU - AFP

En toda la ciudad, las secuelas del bombardeo eran visibles en edificios destrozados, montículos de escombros y calles cubiertas de restos. Los residentes avanzaban con cautela por carreteras flanqueadas por ruinas.

Un dron israelí alcanzó un automóvil durante la noche a unos cientos de metros del centro de Tiro. No estaba claro a quién iba dirigido el ataque, pero testigos indicaron que mató a una joven que estaba sentada afuera de su casa cerca del lugar del impacto.

Hezbollah, por su parte, lanzó 40 cohetes contra Israel el miércoles, según un portavoz del Gobierno israelí.

Una fotografía muestra daños en el lugar de un ataque aéreo israelí en la aldea libanesa de Abbasiyeh, en las afueras de Tiro, el 15 de abril de 2026 KAWNAT HAJU - AFP

Israel lanzó su amplia campaña militar en el Líbano a principios de marzo, apenas unos días después de que empezara la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Se inició después de que Hezbollah disparara una andanada de cohetes contra el norte de Israel en solidaridad con su patrocinador, Irán.

Una invasión terrestre israelí en el sur del Líbano ha obligado a más de un millón de personas a huir de sus hogares. Más de 2000 personas han muerto, según las autoridades libanesas, entre civiles y combatientes de Hezbollah.

Agencias AP y Reuters y diario The New York Times