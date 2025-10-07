Israel recuerda el horror del ataque del 7 de octubre, entre un desafiante mensaje de Hamas y las negociaciones por la paz

TEL AVIV.- Miles de personas se congregan el martes en Israel y otras partes del mundo para conmemorar el segundo aniversario del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza, mientras avanzan las conversaciones indirectas en Egipto para poner fin al conflicto y liberar a los rehenes.

Hace exactamente dos años, al término de la festividad judía de Sucot, miembros del grupo terrorista lanzaron un ataque sorpresa en lo que fue el día más mortífero en Israel desde su creación en 1948.

7 de octubre de 2025, Israel, Re’im: la gente se reúne en el sitio del festival Nova, en Re’im Ilia Yefimovich� - dpa�

Protegidos por un diluvio de cohetes disparados desde la Franja, miles de combatientes de Hamas y otras organizaciones terroristas palestinas destruyeron la barrera fronteriza con Israel y asaltaron comunidades agrícolas, bases militares y una gigantesca fiesta organizada en el desierto.

El ataque causó la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, y otras 251 fueron llevadas de rehenes a Gaza. De las 48 personas que siguen cautivos, el ejército israelí cree que 25 han fallecido.

Más de mil sillas con fotografías de las víctimas asesinadas cubren la plaza Pariser Platz, en Berlín, Alemania, el martes 7 de octubre de 2025 Markus Schreiber� - AP�

En el segundo aniversario del ataque, Hamas reivindicó sus actos y calificó la acción de “respuesta histórica” a la ocupación israelí.

“Reafirmamos que la Tormenta de Al-Aqsa [como llaman al ataque] del 7 de octubre fue una respuesta histórica a los intentos de erradicar la causa palestina”, afirmó en un discurso televisado Fawzi Barhum, un alto responsable de Hamas.

Las conmemoraciones

El principal acto conmemorativo en Tel Aviv, planeado para más tarde en la noche y organizado por familias en duelo, se organizó por separado de una ceremonia que el gobierno ofrecerá la próxima semana, en el aniversario según el calendario hebreo.

A las 6.29 hora local (12.29 en la Argentina) de este martes, la misma hora a la que Hamas lanzó su ataque en 2023, familiares de los fallecidos en el festival Nova guardaron un minuto de silencio en el lugar por las más de 370 fallecidos allí.

7 de octubre de 2025, Israel, Re’im: una mujer lleva puesta la bandera israelí en el sitio del festival Nova, en Re’im Ilia Yefimovich� - dpa�

“Estoy aquí para estar con ella, porque es la última vez que estuvo viva, aquí con su prometido, Moshé”, también asesinado ese día, dijo Orit Baron, de 57 años, madre de Yuval Baron, una de las víctimas.

“Es como si en este momento estuviera aquí conmigo”, dijo, mientras se oía el eco de los disparos de artillería y las explosiones procedentes de la vecina Gaza.

Una niña se encuentra en una fuente convertida en memorial en Tel Aviv, en el segundo aniversario de aquellos ataques, el 7 de octubre de 2025 AHMAD GHARABLI� - AFP�

Otro momento importante de la conmemoración tendrá lugar en la noche en Tel Aviv, donde está prevista una ceremonia organizada por las familias de las víctimas en la llamada plaza de los Rehenes, epicentro de la movilización para la liberación de todos los cautivos aún en poder de Hamas.

Además, se planean conmemoraciones no oficiales en pequeños kibutzim del sur de Israel cuyos miembros fueron asesinados o secuestrados en el ataque de Hamas.

Tras dos años de conflicto, el 72% de la población israelí se declara insatisfecha con la gestión de la guerra por parte del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, según una encuesta reciente.

Personas colocan fotografías de israelíes asesinados en el mortífero ataque de Hamas, en Tel Aviv, Israel, el martes 7 de octubre de 2025 Emilio Morenatti� - AP�

Por otro lado, un grupos terroristas, entre ellas Hamas, la Jihad Islámica y otros más pequeños, dijeron con motivo del aniversario del ataque que “la opción de la resistencia por todos los medios es la única forma de enfrentarse al enemigo sionista”.

“Nadie tiene derecho a ceder las armas del pueblo palestino. Esta arma legítima (...) se transmitirá a través de las generaciones palestinas hasta que se liberen su tierra y sus lugares sagrados”, decía el comunicado emitido en nombre de “Facciones de la Resistencia Palestina”.

Hezbollah, por su parte, pidió el martes a los países árabes que “cierren filas en apoyo a la resistencia” para hacer frente a las acciones de Israel.

Al cumplirse dos años desde la masacre del 7 de octubre, Israel sigue bajo ataque.



En la última hora, se lanzaron cuatro misiles desde Yemen, y más temprano hoy se dispararon cohetes desde Gaza, un recordatorio de que nuestra lucha por la seguridad y la paz continúa. — FDI (@FDIonline) October 7, 2025

“La seguridad, la estabilidad y el futuro de la región dependen de la unidad en posiciones y palabras entre los países árabes e islámicos y sus pueblos, cerrando filas en apoyo a la resistencia (...) y trasladando sus posiciones en rechazo a la agresión a acciones que disuadan al enemigo, que solo entiende el lenguaje de la fuerza y la confrontación”, ha dicho el grupo.

El Ejército de Israel anunció el martes haber interceptado cerca de la ciudad de Eilat, al sur del país, cuatro drones lanzados desde Yemen, sin que los hutíes se hayan pronunciado al respecto.

Posteriormente, las alertas antiaéreas volvieron a sonar en la ciudad y el Ejército israelí confirmó la interceptación de otros dos drones, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas y sin reivindicación de la autoría de estos ataques.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) denunciaron también el lanzamiento de un cohete proveniente de Gaza en coincidencia con el aniversario del ataque.

En el mundo

Alemania conmemoró hoy el segundo aniversario del ataque terrorista del 7 de octubre con vigilias, exposiciones y ceremonias.

Los nombres de las 1200 víctimas del ataque de Hamas se leyeron en la Puerta de Brandeburgo de Berlín, donde se proyectará por la noche la frase “Tráiganlos a casa ya” para pedir la liberación de los rehenes que todavía están en manos del grupo militante palestino.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, rindió homenaje a las víctimas del ataque terrorista en Leipzig, en el este del país. Acompañado de su esposa, Elke Büdenbender, visitó una sinagoga en la capital del estado federado de Sajonia.

7 de octubre de 2025, Hamburgo: Carola Veit, presidenta del Parlamento de Hamburgo, y Peter Tschentscher, primer alcalde de Hamburgo, durante una ceremonia conmemorativa Marcus Brandt� - dpa�

Allí, se reunió a puerta cerrada con representantes de la comunidad judía local. También estuvieron presentes la ministra de Asuntos Sociales de Sajonia, Petra Köpping, y el alcalde de Leipzig, Burkhard Jung. Las banderas ondean a media asta en todo el país, con ceremonias previstas en ciudades como Hamburgo, Leverkusen, Stralsund y Wuppertal.

En la Argentina, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se sumó al homenaje con la publicación de un video conmemorativo en la red social X, en el que recordó a las víctimas y condenó la brutalidad del atentado.

*A dos años del 7 de octubre*



El ataque terrorista de Hamas en Israel asesinó bebés, violó mujeres y secuestran cientos de civiles.



Un atentado sangriento que dio comienzo el 7O pero que continuó con una planificada ola de antisemitismo a nivel mundial



Hoy renovamos nuestro… pic.twitter.com/shrUlkv47j — DAIA (@DAIAArgentina) October 6, 2025

“El 7 de octubre de 2023 permanece y permanecerá en nuestras conciencias como una página vil de la historia: un vil atentado terrorista contra ciudadanos israelíes indefensos, que causó graves daños a la causa de la paz y la seguridad mutua en Palestina”, declaró el presidente italiano, Sergio Mattarella, en conmemoración del atentado.

Mattarella subrayó que “el horror y la condena de la cruel e inaceptable violencia de las armas israelíes”, que obliga a la población de Gaza a pagar “un precio intolerable de muerte, hambre y desesperación”, no disminuyen el “terror y la condena de la horrible y brutal violencia cometida ese día por Hamas”.

Miembros de la comunidad judía conmemoran el segundo aniversario del ataque de Hamas contra Israel, en Milán, Italia, el martes 7 de octubre de 2025 Stefano Porta� - LaPresse�

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, definió el 7 de octubre de 2023 como “una de las páginas más oscuras de la historia”.

“Hoy renovamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y exigimos una vez más la liberación de los rehenes, que aún esperan regresar a casa tras dos años de cautiverio y sufrimiento”, enfatizó.

La primera ministra también aprovechó la ocasión para defender el plan de paz presentado por el presidente norteamericano, Donald Trump, “una oportunidad ineludible para un cese permanente de las hostilidades”.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, condenó el martes el “terrorismo en todas sus formas” y exigió a Netanyahu que “detenga el genocidio del pueblo palestino”.

Hoy se cumplen dos años de los terribles atentados perpetrados por Hamás.



Es un día para reiterar nuestra rotunda condena al terrorismo en todas sus formas. Para pedir la liberación inmediata de los rehenes israelíes. Y para exigir a Netanyahu que detenga el genocidio del… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2025

“Hoy se cumplen dos años de los terribles atentados perpetrados por Hamas. Es un día para reiterar nuestra rotunda condena al terrorismo en todas sus formas. Para pedir la liberación inmediata de los rehenes israelíes. Y para exigir a Netanyahu que detenga el genocidio del pueblo palestino y abra un corredor humanitario”, escribió Pedro Sánchez en su cuenta de X.

“El diálogo y la consolidación de los dos Estados son la única solución posible para poner fin al conflicto y lograr un futuro de paz”, agregó.

Conversaciones en Egipto

Israel ha ampliado su alcance militar a lo largo de la guerra, atacando objetivos en otros países de la región como Irán, Líbano, Siria y Yemen, y matando a varias figuras destacadas de Hamas y al líder de Hezbollah, Hasán Nasrallah, hace poco más de un año.

Israel y Hamas enfrentan una creciente presión internacional para terminar la guerra, con un reporte de investigadores independientes de la ONU el mes pasado que acusó a Israel de cometer un “genocidio” en Gaza y a grupos de derechos humanos que acusan a Hamas de crímenes de guerra en el ataque del 7 de octubre.

Ambas partes rechazan las acusaciones.

Personas se abrazan cerca de una fuente convertida en memorial en Tel Aviv, el 7 de octubre de 2025 AHMAD GHARABLI� - AFP�

La semana pasada, Trump dio a conocer un plan de 20 puntos que incluye un alto el fuego inmediato una vez que Hamas libere a todos los rehenes, el desarme del grupo y una retirada gradual de Israel de Gaza.

Conversaciones indirectas comenzaron el lunes en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheik bajo estrictas medidas de seguridad.

Según dos fuentes palestinas cercanas al equipo de negociación de Hamas, las conversaciones fueron “positivas” el lunes por la noche y se iban a reanudar este martes al mediodía.

Personas levantan carteles y retratos de israelíes que se encuentran como rehenes en la Franja de Gaza desde 2023, el 7 de octubre de 2025 AHMAD GHARABLI� - AFP�

A las conversaciones se unirá el miércoles la delegación estadounidense encabezada por el enviado especial Steve Witkoff.

Barhum, responsable de Hamas, dijo que la delegación del movimiento “trata de superar todos los obstáculos, para lograr un acuerdo que cumpla con las aspiraciones de nuestro pueblo en Gaza”.

“Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamas está aceptando cosas muy importantes (...), creo que vamos a alcanzar un acuerdo”, había dicho Trump en una entrevista el lunes.

Personas se reúnen en un memorial, en Tel Aviv, Israel, el martes 7 de octubre de 2025 Emilio Morenatti� - AP�

Por su parte, Qatar, que actúa como mediador, afirmó el martes que Israel ya debería haber detenido sus operaciones militares en Gaza.

“Esperamos los resultados de las negociaciones en los próximos días sobre el alto el fuego”, declaró el portavoz del Ministerio catarí de Exteriores, Mayed al Ansari.

Agencias AFP, AP, DPA y ANSA