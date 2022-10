Italia: en un clima la rojo vivo, comenzaron las consultas para formar el nuevo gobierno de derecha de Meloni

escuchar

ROMA.- En medio de un clima al rojo vivo por los audios “shock” que se filtraron de Silvio Berlusconi justificando a su viejo amigo, Vladimir Putin por haber invadido a Ucrania y culpando a Zelensky por la guerra en curso, comenzaron hoy las rondas de consultas entre los partidos políticos y el presidente, Sergio Mattarella. Este ritual del sistema parlamentario representa la antesala de la formación del futuro gobierno de derecha de Giorgia Meloni, ganadora de las últimas elecciones.

Como siempre hizo en su polémica vida política y después de un ultimátum de Meloni, Berlusconi desdijo sus propios dichos pro-Putin, realizados ante parlamentarios de su partido en un encuentro reservado, en el que fue aplaudido. Y en sendas declaraciones, prometió una y otra vez su fidelidad a la línea pro-Ucrania, en sintonía con la Unión Europea y con su aliado histórico, Estados Unidos, ostentada desde siempre por Meloni.

En esta foto de archivo tomada el 11 de septiembre de 2015 el presidente ruso Vladimir Putin y el ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi visitan un cementerio de guerra italiano cerca del puerto del Mar Negro de Sebastopol. ALEXEI DRUZHININ - RIA NOVOSTI

La marcha atrás formal, no obstante, no placó las aguas. Y el gran interrogante seguía siendo cómo Meloni, que se convertirá en los próximos días en la primera mujer premier de Italia, podrá mantener “bajo control” al anciano Berlusconi, aliado incómodo y claro amigo de Putin y de Rusia, más allá de las desmentidas oficiales.

En los últimos días de turbulencias el Cavaliere, de 86 años, dejó en claro en apuntes manuscritos que dejó fotografiar, que no puede soportar el drama de haber perdido poder ante Meloni, de 45 años. Aunque es uno de sus aliados junto al líder de la Liga, Matteo Salvini, la detesta y más aún porque no le concedió los ministerios que pretendía para su partido. Los analistas coinciden en que el problema entre Meloni y Berlusconi no es sólo político, sino también generacional y personal.

Por eso se espera con expectativa ver cómo serán las caras que pondrán Meloni, Berlusconi y Salvini cuando mañana “subirán”, todos juntos y unidos, al Palacio de Quirinal para reunirse con el presidente Mattarella. Se espera que el primer mandatario, que hoy recibió a las demás fuerzas políticas presentes en el nuevo Parlamento, le confiera luego el “encargo” de formar gobierno a Meloni, líder del posfascista Hermanos de Italia, partido que arrasó en las elecciones del 25 de septiembre pasado, al obtener el 26% de los votos.

“Estamos preparados para darle a Italia un gobierno que enfrente con consciencia y competencia las urgencias y desafíos de nuestro tiempo”, aseguró Meloni en un tuit en el que anunció la participación de su coalición de centroderecha, unida, en las consultas de mañana con Mattarella.

Domani, insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al @Quirinale per le #consultazioni con il Presidente della Repubblica #Mattarella. Siamo pronti a dare all'Italia un Governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo. pic.twitter.com/GZzxDKzz4l — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 20, 2022

De tener finalmente listos los nombres de su futuro equipo, el gobierno de la líder de Hermanos de Italia podría jurar este fin de semana y recibir un voto de confianza en el Parlamento el lunes y el martes próximos, primero en Diputados y después, en el Senado.

Los partidos de oposición que participaron hoy de las consultas con Mattarella, en tanto, como se esperaba manifestaron toda su preocupación por la estabilidad que podrá tener el próximo gobierno, vistas las divisiones, y por la credibilidad que podrá tener Italia a nivel internacional, después de la salida a la luz de las posturas pro-Putin del Cavaliere, que pusieron en crisis al futuro gobierno antes de nacer.

“El gobierno que nacerá no podrá tener ambigüedades en la condena de los comportamientos criminales de Putin y en el respaldo al pueblo ucraniano”, dijo el expremier, Enrico Letta, líder del Partido Democrático, el principal de oposición, de centroizquierda, que reiteró su rechazo a las “graves” palabras dichas por Berlusconi.

Domanda per @GiorgiaMeloni. Chi danneggia 🇮🇹 all’estero? L’opposizione che fa l’opposizione? Il Presidente della Camera che delegittima le sanzioni 🇪🇺 alla Russia? Gasparri contro la 194? Berlusconi che riallaccia i rapporti con l’invasore dell’🇺🇦? — Enrico Letta (@EnricoLetta) October 19, 2022

Coincidió el expremier Giuseppe Conte, líder del Movimiento Cinco Estrellas, que directamente exigió que nadie de Forza Italia pudiera llegar a ser el nuevo canciller, después de las declaraciones del fundador del partido.

Al respecto, si bien el expresidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, de Forza Italia y cuyo nombre sonaba para ese cargo, desde Bruselas se pronunció con fuerza en contra del invasor ruso, parecía improbable su designación en la delicada cartera de Relaciones Exteriores.

“Estoy aquí para confirmar una vez más la posición de mi partido, mi posición personal y la posición del líder de mi partido totalmente en favor de la OTAN y de las relaciones transatlánticas, en favor de Europa y en contra de la inaceptable invasión rusa de Ucrania”, dijo Tajani, en una cumbre del Partido Popular Europeo.

Pero después de los audios “shock” del Cavaliere, esas palabras de Tajani no convencieron a nadie.

Tanto es así que desde Kiev llegó un dardo contra Berlusconi de manos de Mykhailo Podolyak, consejero del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. En un tuit que escribió en italiano, el número dos de Zelensky aseguró que “cualquier crisis abre el camino a líderes verdaderos”.

Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor #Berlusconi è sotto l'impressione di ru-vodka in compagnia "cinque amici di Putin" in Europa, @GiorgiaMeloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 20, 2022

“Mientras el señor Berlusconi está bajo el influjo del vodka ruso en compañía de cinco amigos de Putin en Europa”, escribió, aludiendo a los audios que se filtraron, “Giorgia Meloni demuestra cuáles son los verdaderos principios y la comprensión de los desafíos globales”, elogió. Y concluyó: “cada uno elige su propio camino”.