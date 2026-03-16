La dura respuesta de Alemania y Reino Unido a los reclamos de Trump: “La guerra no tiene nada que ver con la OTAN”

BERLÍN (AFP).- Después de que Donald Trump exhortara a los países que dependen del petróleo que transita por el estrecho de Ormuz a garantizar su seguridad en coordinación con Estados Unidos, los gobiernos de Alemania y Reino Unido salieron a responder.

El primer ministro británico, , dijo el lunes que el Reino Unido trabaja con sus aliados en un plan “viable” para reabrir el paso marítimo. “Estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que pueda restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible y aliviar los impactos económicos”, dijo a la prensa.

El primer ministro laborista británico también señaló que el Reino Unido “no se dejará arrastrar a una guerra más amplia”, en una respuesta directa al presidente estadounidense.

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En tanto, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, afirmó que el conflicto bélico de Israel y Estados Unidos contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”.

“La OTAN es una alianza para la defensa del territorio [de sus miembros]”, destacó el vocero, quien contrastó que en este momento “no existe el mandato para desplegar a la OTAN”. “Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN”, enfatizó el portavoz del canciller Friedrich Merz.

En tanto, este mismo lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) abordarán una posible modificación de la misión naval del bloque en el mar Rojo, Aspides, para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz. “Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz y por eso estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde el lado europeo”, declaró antes del inicio de la reunión en Bruselas la jefa de la diplomacia de los 27, Kaja Kallas.

Varios ministros se mostraron prudentes y pidieron tiempo antes de tomar una decisión sobre una eventual modificación del mandato de dicha misión, que consta ahora mismo de tres buques patrulleros.

Los reclamos de Trump

Donald Trump. Alex Brandon� - AP�

La respuesta de los países miembros de la OTAN surgió luego de que el presidente estadounidense los presionara para que intervengan en el estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para transportar petróleo que se encuentra bloqueado por Irán en el marco de la guerra.

“Si no hay respuesta o si es negativa —a la petición estadounidense—, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte]”, sostuvo en el marco de una entrevista con el diario británico The Financial Times. Consultado sobre el tipo de asistencia que esperaba, Trump indicó que busca el envío de dragaminas, además de personal que pueda “neutralizar a algunos malos actores que están a lo largo de la costa [iraní]”.

Hasta el momento, ningún gobierno anunció su intención de unirse a Washington. El Ministerio de Defensa de Japón afirmó este lunes que “no está considerando” una operación de seguridad marítima pese al pedido del jefe de la Casa Blanca.

“Estoy exigiendo que estos países vengan y protejan su propio territorio, porque es su propio territorio”, declaró el republicano a los reporteros mientras regresaba a Washington desde Florida a bordo del avión presidencial. No identificó a los países, pero anteriormente había apelado a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido.