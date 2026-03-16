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Día 17 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas antes de subir al Air Force One el viernes 13 de marzo de 2026 en la Base Conjunta Andrews de Maryland, para un viaje a Florida (AP Foto/Mark Schiefelbein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas antes de subir al Air Force One el viernes 13 de marzo de 2026 en la Base Conjunta Andrews de Maryland, para un viaje a Florida (AP Foto/Mark Schiefelbein)Mark Schiefelbein - AP

El conflicto en Medio Oriente ingresa este lunes 16 de marzo en su decimoséptimo día de guerra. Estados Unidos presiona a sus aliados para que colaboren en la liberación del estrecho de Ormuz, mientras que Irán amenaza con una escalada del conflicto bélico en el caso de que intervengan otros países en la guerra. En tanto, siguen las preocupaciones por las consecuencias económicas del conflicto.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

En el marco del conflicto en Medio Oriente, crece la preocupación por el precio del petróleo (AP Foto/Ghaith Alsayed)
En el marco del conflicto en Medio Oriente, crece la preocupación por el precio del petróleo (AP Foto/Ghaith Alsayed)Ghaith Alsayed - AP

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

  • Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
Estados Unidos e Israel afirman que sus constantes ataques aéreos conjuntos han reducido significativamente la capacidad militar de Irán
Estados Unidos e Israel afirman que sus constantes ataques aéreos conjuntos han reducido significativamente la capacidad militar de IránGETTY IMAGES
  • Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
  • Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
  • Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
  • En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
  • Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, pero aún no ha aparecido en público ni emitió mensajes. Fuentes iraníes e israelíes coinciden en que resultó herido en el mismo ataque que mató a su padre, al inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel. Crecen los rumores sobre su salud.
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