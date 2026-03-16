Día 17 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente ingresa este lunes 16 de marzo en su decimoséptimo día de guerra. Estados Unidos presiona a sus aliados para que colaboren en la liberación del estrecho de Ormuz, mientras que Irán amenaza con una escalada del conflicto bélico en el caso de que intervengan otros países en la guerra. En tanto, siguen las preocupaciones por las consecuencias económicas del conflicto.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

En el marco del conflicto en Medio Oriente, crece la preocupación por el precio del petróleo (AP Foto/Ghaith Alsayed) Ghaith Alsayed - AP

Irán e Israel intensifican los ataques mientras Trump descarta negociar un alto el fuego.

En Estados Unidos crece la presión política sobre Donald Trump por el conflicto en Medio Oriente. Los precios de la energía y las divisiones dentro del movimiento MAGA surgen como las mayores complicaciones.

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Estados Unidos e Israel afirman que sus constantes ataques aéreos conjuntos han reducido significativamente la capacidad militar de Irán GETTY IMAGES