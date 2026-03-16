Día 17 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber
El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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LA NACION
El conflicto en Medio Oriente ingresa este lunes 16 de marzo en su decimoséptimo día de guerra. Estados Unidos presiona a sus aliados para que colaboren en la liberación del estrecho de Ormuz, mientras que Irán amenaza con una escalada del conflicto bélico en el caso de que intervengan otros países en la guerra. En tanto, siguen las preocupaciones por las consecuencias económicas del conflicto.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Irán advirtió que, si intervienen otros países, habrá una escalada y la guerra se extenderá.
- Donald Trump presiona a sus aliados para que colaboren para liberar el estrecho de Ormuz.
- Crece la preocupación por el precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.
- Irán e Israel intensifican los ataques mientras Trump descarta negociar un alto el fuego.
- En Estados Unidos crece la presión política sobre Donald Trump por el conflicto en Medio Oriente. Los precios de la energía y las divisiones dentro del movimiento MAGA surgen como las mayores complicaciones.
Otros hechos de importancia
- Netanyahu publicó un video en redes sociales para demostrar que está vivo.
- Informes de inteligencia de Estados Unidos señalaron que el ayatollah Ali Khamenei no estaba convencido de que su hijo fuera apto para reemplazarlo como líder supremo.
- La Casa Blanca amenaza con revocar las licencias de diferentes medios de comunicación por su cobertura de la guerra.
- Israel afirmó que llevó adelante una ofensiva contra más de 200 objetivos en Irán en un solo día.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, pero aún no ha aparecido en público ni emitió mensajes. Fuentes iraníes e israelíes coinciden en que resultó herido en el mismo ataque que mató a su padre, al inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel. Crecen los rumores sobre su salud.
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