Filtran la ubicación exacta del portaaviones Charles de Gaulle por una aplicación deportiva

PARÍS.– Francia afirma estar tomando las “medidas apropiadas” después de que el uso de una aplicación de ejercicio por parte de un oficial naval permitiera inadvertidamente geolocalizar el portaaviones Charles de Gaulle, que se encuentra en el Mediterráneo ayudando a proteger activos e intereses franceses y aliados durante la guerra con Irán.

El despliegue del portaaviones este mes no era un secreto e, incluso, su comandante había hablado con periodistas por videoconferencia a bordo del buque nuclear de 42.000 toneladas.

Una fotografía aérea muestra el portaaviones francés Charles de Gaulle frente a la costa de Tolón, Francia, el 5 de junio de 2021 NICOLAS TUCAT - AFP

Aun así, el diario francés Le Monde generó revuelo al utilizar la aplicación Strava para localizar a un oficial naval que, según dijo, utilizó la app de rendimiento durante una carrera matutina el 13 de marzo, lo que permitió a los reporteros encontrar al portaaviones en el Mediterráneo, mediante una imagen satelital tomada ese mismo día.

El medio señaló el jueves que cree que el oficial estaba corriendo, ya sea en el portaaviones o en uno de sus buques de escolta.

El portavoz militar francés, el coronel Guillaume Vernet, afirmó que el uso de Strava reportado por Le Monde “no cumple con las directrices vigentes”, y que “se están tomando medidas apropiadas por parte del mando”.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, a la derecha, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Bruselas, el 19 de marzo de 2026 Omar Havana - AP

“En el transcurso de sus funciones, los marinos son regularmente advertidos sobre los riesgos de seguridad asociados a los dispositivos conectados, en particular el uso de redes sociales en su vida privada y el potencial de geolocalización a través de aplicaciones digitales”, declaró Vernet a la agencia AP el viernes.

“Para evitar cualquier divulgación de información relativa a un buque, en la marina francesa se aplican distintos niveles de restricciones sobre el uso de dispositivos conectados. Estos niveles de restricción son determinados por el mando, en función del nivel de amenaza”, dijo el coronel.

El contraalmirante francés Thibault Haudos de Possesse, comandante del grupo de portaaviones, había informado a los periodistas en una videollamada desde el Charles de Gaulle el mismo día de la carrera matutina del oficial naval.

El portaaviones francés Charles de Gaulle, en el muelle del puerto norte de Malmö, Suecia, el 25 de febrero de 2026 JOHAN NILSSON - TT NEWS AGENCY

El comandante señaló que múltiples buques de guerra, incluidas fragatas francesas y de países aliados, estaban escoltando al portaaviones, que transporta 20 cazas Dassault Rafale, dos aviones de vigilancia E-2 Hawkeye y tres helicópteros.

Le Monde afirmó que divulgar la ubicación del grupo de ataque del portaaviones casi en tiempo real en una plataforma digital pública es peligroso mientras la guerra con Irán continúa. Un ataque con drones el 12 de marzo tuvo como objetivo una base militar kurda en la región de Erbil, matando al soldado francés Arnaud Frion e hiriendo a otros seis.

Refuerzo de la flota francesa

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció esta semana el nombre del próximo portaaviones nuclear de Francia, que será más grande que el Charles de Gaulle. El France Libre, con un costo de 10.000 millones de euros, cuya entrada en servicio está prevista para 2038, tendrá capacidad para 30 cazas Dassault Rafale y 2000 marinos.

El nuevo buque tendrá un desplazamiento de unas 80.000 toneladas y una longitud de 310 metros, frente a las 42.000 toneladas y 261 metros del Charles de Gaulle.

Macron observa durante una visita al sitio de construcción de Naval Group Nantes-Indret, en el oeste de Francia, el 18 de marzo de 2026 GONZALO FUENTES - POOL

Macron presentó al próximo portaaviones de propulsión nuclear de Francia como un símbolo de independencia nacional y un impulso para reforzar las fuerzas navales del país, cuya presencia en la región de Medio Oriente ha sido importante desde el inicio de la guerra de Irán. El mandatario francés dio a conocer el nombre del buque de guerra durante una visita al astillero en la localidad occidental de Indret, donde se construirán sus dos reactores nucleares.

Francia despliega actualmente ocho fragatas, dos portahelicópteros y su actual portaaviones de propulsión nuclear, el Charles de Gaulle, en el Mediterráneo oriental y en Medio Oriente en general. Macron calificó el despliegue a gran escala de la Marina francesa como “sin precedentes”, lo que convierte a Francia en la nación europea con la presencia más destacada en la región.

Maqueta del “France Libre”, en el sitio de construcción de Naval Group Nantes-Indret, en el oeste de Francia, el 18 de marzo de 2026 GONZALO FUENTES - POOL

Seis grandes potencias internacionales, entre ellas Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, dijeron el jueves estar dispuestas a “contribuir a los esfuerzos apropiados” para garantizar el libre paso el estrecho de Ormuz, tras los reiterados pedidos del presidente norteamericano, Donald Trump, de que contribuyan a sus esfuerzos bélicos para asegurar la vía marítima por la que transita el 20% del suministro global de petróleo.

Sin embargo, ninguna se ha comprometido formalmente con misión alguna en el paso estratégico, mientras que otros aliados como Alemania e Italia han descartado cualquier operación sin una tregua en la guerra. Ninguno de los países a los que Trump ha pedido ayuda fue consultado antes de que empezaran los ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv.

Agencias AP y AFP