La represalia de Irán golpea a Israel: un misil destruyó un edificio residencial y dejó por lo menos nueve muertos

JERUSALÉN.– Por lo menos nueve personas murieron este domingo en Israel luego de que un misil lanzado por Irán impactara de forma directa contra un edificio residencial en la ciudad de Beit Shemesh, a unos 29 kilómetros al oeste de Jerusalén, informaron las autoridades.

El ataque, el más letal en suelo israelí desde el inicio de la actual escalada entre ambos países, dejó además más de 45 heridos de distinta gravedad y al menos 11 personas desaparecidas bajo los escombros.

Según el ejército israelí y el servicio de ambulancias, el proyectil iraní provocó el colapso casi total del edificio donde se encontraban civiles. Las fuerzas de seguridad señalaron que el impacto causó “daños importantes” en la estructura y en construcciones aledañas, y acusaron a Teherán de atacar deliberadamente una zona residencial.

Explosiones se escucharon durante toda la jornada tanto en Jerusalén como en Tel Aviv, donde desde el sábado por la mañana las sirenas de alerta aérea suenan de manera prácticamente continua ante las sucesivas oleadas de misiles lanzadas desde territorio iraní. En distintos barrios de la zona central del país, los habitantes pasaron largas horas en refugios subterráneos y estacionamientos acondicionados como áreas protegidas.

La ofensiva de Teherán fue presentada como una represalia por la operación militar conjunta que Israel y Estados Unidos llevaron a cabo el sábado contra objetivos estratégicos en territorio iraní, una acción que, según fuentes oficiales, terminó con la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei.

Israel reporta nueve muertos por el impacto de un misil iraní en un edificio residencial

Decenas de rescatistas, policías y bomberos trabajaron durante horas entre restos de hormigón, hierro y escombros en busca de sobrevivientes. El jefe de la policía israelí, Danny Levy, confirmó que los equipos de emergencia continuaban removiendo los restos del edificio y pidió a la población que informara a través de una línea especial sobre cualquier persona cuyo paradero se desconociera.

Testigos presenciales describieron escenas de destrucción generalizada, con autos volcados y calcinados, fachadas arrancadas por la onda expansiva y techos desplomados. Algunos de los fallecidos se habían refugiado en un búnker comunitario al momento del impacto, según paramédicos citados por medios locales. “Escuché una explosión enorme y las ventanas estallaron en segundos”, relató un vecino a la prensa israelí.

Imágenes difundidas por servicios de emergencia y verificadas por The New York Times mostraron graves daños estructurales en varios edificios cercanos. En al menos dos puntos se registraron incendios, mientras equipos médicos evacuaban rápidamente a heridos, entre ellos un niño pequeño cubierto de sangre.

Un oficial del Comando del Frente Interno de Israel busca entre los escombros de una casa destruida después de que fuera alcanzada por un misil iraní en Beit Shemesh, Israel

La jornada del domingo elevó a al menos 12 el número de muertos en Israel desde el inicio de la actual escalada: diez por impactos directos de misiles y dos por heridas sufridas mientras intentaban alcanzar refugios al activarse las alarmas aéreas.

El ciclo de violencia había comenzado la noche del sábado, cuando una mujer de unos 40 años murió en Tel Aviv tras el impacto de un misil iraní, según informó el servicio de emergencias Magen David Adom. Durante esas horas se registraron fuertes explosiones tanto en el centro del país como en Cisjordania ocupada, mientras los sistemas de defensa aérea intentaban interceptar nuevos proyectiles.

Mientras que un hombre de 102 años se cayó por las escaleras mientras buscaba refugio en una zona protegida de Ramat Gan, a las afueras de Tel Aviv, y falleció poco después, según el Hospital Ichilov.

Las autoridades israelíes advirtieron que la situación continúa siendo inestable y que se mantienen en estado de máxima alerta ante la posibilidad de nuevos ataques, en un conflicto que amenaza con ampliar su alcance regional.

Restos de misiles cayendo después de que los sistemas de defensa aérea israelíes lanzaran misiles interceptores, sobre Jerusalén

En paralelo al incremento de los ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que convocaron a unos 100.000 reservistas desde el inicio de la denominada Operación Rugido del León, con el objetivo de desplegarlos principalmente en el frente norte, en la frontera con el Líbano.

Horas antes, el Comando del Frente Interior —la rama del ejército responsable de la protección de los civiles en tiempos de guerra— había llamado a otros 20.000 reservistas que en las últimas 24 horas se sumaron coordinando la apertura de refugios y la distribución de asistencia básica.

Agencias AFP y ANSA, y diario The New York Times