Las protestas en Irán parecen sofocadas y revelan una gestión diplomática que disuadió un ataque de Trump

DUBÁI.- Las protestas a nivel nacional que desafían a la teocracia de Irán parecían estar siendo sofocadas el jueves, una semana después de que las autoridades aislaran al país del mundo y recrudecieran una sangrienta represión que, según activistas, se ha cobrado la vida de casi 3500 personas.

En simultáneo, en las últimas horas se produjo en cambio de tono entre Washington y Teherán, que habían intercambiado amenazas militares en las últimas horas. Según se informó, los aliados árabes de Estados Unidos en la región contribuyeron para convencer al presidente Donald Trump de no lanzar una acción militar.

Al Jazeera consignó que Trump le informó a Irán que no tiene intenciones de atacar y le pidió moderación al régimen, según dijo el enviado de la república islámica a Pakistán, Reza Amiri Moghadam.

En la capital, Teherán, los testigos afirman que en las últimas mañanas no se han visto nuevos restos de hogueras encendidas la noche anterior ni escombros en las calles. El sonido de los disparos, que había sido intenso durante varias noches, ha desaparecido. Mientras, la prensa estatal reportó oleadas de detenciones contra quienes las autoridades califican como “terroristas” y operativos para, al parecer, dar con antenas de internet satelital Starlink, la única forma de publicar videos e imágenes en internet.

Los autos circulan bajo una pancarta del régimen que dice "Esto no es una protesta" en Teherán. ATTA KENARE� - AFP�

“Desde el 8 de enero, hemos sido testigos de una guerra en toda regla y cualquiera que haya participado en una concentración desde entonces es un criminal”, dijo el ministro de Justicia, Amin Hossein Rahimi, de acuerdo con una información publicada el miércoles por la agencia de noticias del poder judicial, Mizan.

Personas dentro del país, contactadas por Reuters el miércoles y el jueves, dijeron que las protestas parecen haber disminuido desde el lunes. Los flujos de información se han visto obstaculizados por un apagón de Internet durante una semana.

Este jueves se registró movimiento normal en Teherán ATTA KENARE� - AFP�

También dejaron de difundirse videos de protestas desde Irán, lo que podría indicar que se ha ralentizado el ritmo ante la fuerte presencia de fuerzas de seguridad en las principales ciudades. Pero al mismo tiempo, se han celebrado protestas contra Teherán en todo el mundo, mientras la atención global se centra en la represión de las movilizaciones.

En tanto, el régimen de Teherán desmintió el jueves que Erfan Soltani, un manifestante de 26 años arrestado el sábado, hubiera sido condenado a muerte y pudiera ser ejecutado.

Soltani. Fuente: X

Encarcelado en Karaj, cerca de Teherán, Soltani está acusado de propaganda contra el régimen islámico iraní y de actuar contra la seguridad nacional, indicó el órgano judicial iraní. El joven “no ha sido condenado a muerte” y, en caso de condena, “el castigo, de acuerdo con la ley, será una pena de cárcel, porque la pena de muerte no se aplica a tales cargos”, asegura un comunicado del poder judicial.

Tanto Estados Unidos como organizaciones de defensa de los derechos humanos expresaron su preocupación por el destino de Soltani.

Desafíos externos

Pero mientras intenta afianzar su control dentro de sus fronteras, el país enfrenta desafíos en el extranjero.

La República Islámica cerró su espacio aéreo durante horas en la madrugada del jueves sin dar explicaciones, algo que ya había hecho en enfrentamientos previos con Israel, así como durante su guerra de 12 días en junio. Estados Unidos también tomó medidas para mover a parte del personal de la base aérea de Al Udeid, en Qatar, y advirtió a los diplomáticos en Kuwait que se mantuvieran alejados de las bases militares con tropas estadounidenses estacionadas.

Un hombre inspecciona los restos de un colectivo incendiado ATTA KENARE� - AFP�

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas programó una reunión de emergencia para el jueves por la tarde acerca de la situación en Irán a petición de Estados Unidos.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el miércoles una serie de vagas declaraciones en las que no aclaró qué acciones llevará a cabo, o si habrá alguna, contra Irán.

En sus comentarios a reporteros, el mandatario dijo que había sido informado de que los planes de ejecuciones en Irán se habían suspendido, pero no ofreció muchos detalles. El cambio se produce un día después de que dijera a los manifestantes en suelo iraní que “la ayuda está en camino” y que su gobierno “actuaría en consecuencia” para responder a la letal represión de la República Islámica.

Una calle comercial de Teherán, con ritmo habitual ATTA KENARE� - AFP�

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, también trató de suavizar la retórica, instando a Washington a encontrar una solución negociada.

Preguntado por Fox News acerca de qué le diría a Trump, Araghchi respondió: “Mi mensaje es: entre la guerra y la diplomacia, la diplomacia es un mejor camino, aunque no tenemos ninguna experiencia positiva con Estados Unidos. Pero aún así, la diplomacia es mucho mejor que la guerra”.

Arabia Saudita, Qatar y Omán disuadieron a Trump de atacar a Irán, ya que temían “graves reveses en la región”, según afirmó un alto responsable saudita.

El trío de países del Golfo Pérsico llevó a cabo “un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones”, indicó el responsable bajo anonimato. “La comunicación continúa para consolidar la confianza ganada y el buen ánimo actual”, añadió.

Mujeres con chador caminan por el centro de Teherán Vahid Salemi� - AP�

Según informó el miércoles The New York Times, los tres países árabes advirtieron a la Casa Blanca que un ataque en Irán desestabilizaría los mercados petroleros.

Los Estados árabes aliados de Washington temen que un ataque a Irán interrumpa el tráfico petrolero a través del Estrecho de Ormuz, la vía fluvial en la desembocadura del Golfo Pérsico que separa a Irán de sus vecinos árabes y por la que pasa aproximadamente una quinta parte de los envíos de petróleo del mundo, informó The Wall Street Journal.

Según ese, funcionarios sauditas le prometieron a Teherán que no se involucrarán en un posible conflicto ni permitirán que Estados Unidos utilice su espacio aéreo para ataques.

Las monarquías del Golfo temen también que las repercusiones de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán puedan perjudicar su propia seguridad, según The New York Times.

El jueves, los precios del crudo se desplomaron al revisar el mercado a la baja sus expectativas de una acción militar estadounidense en Irán.

Represión

El cambio de tono por parte de Washington y Teherán se produjo horas después de que el jefe del poder judicial iraní dijera que el gobierno debía actuar rápidamente para castigar a los miles de detenidos.

Los activistas advirtieron que las ejecuciones de los detenidos podrían ocurrir pronto. Según la ONG Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, las fuerzas de seguridad iraníes ya han matado a al menos 3428 manifestantes durante las recientes protestas. También detuvieron a más de 10.000 personas, aunque el balance real probablemente sea mucho mayor. Esta cifra supera a la de cualquier otra ronda previa de protestas o disturbios en Irán en décadas y recuerda el caos que rodeó la Revolución Islámica de 1979.

Debido a las grandes limitaciones a las comunicaciones en el país, no es posible confirmar de manera independiente el número de víctimas. El gobierno teocrático de Irán no ha proporcionado cifras generales de bajas en las manifestaciones.

Agencias AP, AFP, ANSA y Reuters