León XIV volverá a vivir al departamento papal del Palacio Apostólico

ROMA.- Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, ya es un secreto a voces que el nuevo papa, León XIV, volverá a vivir en el departamento pontificio del Palacio Apostólico del Vaticano, tal como lo hicieron los últimos pontífices, retomando así una tradición que estuvo interrumpida durante 12 años y 39 días por el papa Francisco.

Tras ser elegido el 13 de marzo de 2013, aquel entonces desconocido arzobispo de Buenos Aires —quien falleció a los 88 años el pasado 21 de abril—, que había acudido a la residencia de Santa Marta para participar del cónclave, decidió quedarse allí. Después de visitar el departamento del Palacio Apostólico, expresó que habitar en esa suerte de “jaula dorada” le habría provocado “problemas psiquiátricos” y que prefería vivir en comunidad.

Santa Marta, un hotel para eclesiásticos dentro de los muros vaticanos, alberga de forma permanente a algunos prelados de la curia romana y recibe temporalmente a otros durante sus estancias en Roma. Aunque inicialmente se le asignó por sorteo la habitación 207, el papa Francisco se mudó después a la suite 201, un poco más amplia, que contaba con un pequeño salón, un escritorio, una habitación para dormir y un baño.

Casa Santa Marta

Era en Santa Marta donde el “papa del fin del mundo” mantenía por la tarde una agenda paralela privada, que manejaba tan sólo él y, en los últimos tiempos, sus secretarios privados. De hecho, vivir allí significaba mayor margen de acción y libertad para él, ya que en el departamento del tercer piso del Palacio Apostólico habría estado más confinado y bajo control, como en un embudo.

Ahora, tal como dijeron a LA NACION diversos cardenales, el nuevo papa León, que tiene su estilo, su carácter y formas, decidió volver a vivir al Palacio Apostólico. Más allá de que se trata de una cuestión de tradición, también tiene que ver con un tema de seguridad y de costos de protección del Pontífice y con el mensaje que quiere dar con esta decisión.

“Lo interpreto como una expresión de su prioridad. Francisco inició procesos y el papa León XIV los va a llevar adelante. Esa es mi premisa: el proceso de reforma de la curia ya fue lanzado, León XIV lo va a completar y una contribución a eso es una cercanía concreta. Está cómodo, se lo nota a gusto con la curia, quiere trabajar con ella y que ellos trabajen con él y vivir allí es una manera de decir eso”, dijo a LA NACION el cardenal checo-canadiense Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano e Integral.

Aunque por ahora Robert Francis Prevost sigue viviendo en un departamento de 150 metros cuadrados del Palazzo del Sant’Uffizio, en el Vaticano, según el Corriere della Sera ya comenzaron las obras de restauración en el departamento pontificio del Palacio Apostólico, donde podría mudarse dentro de un mes.

La biblioteca del Palacio Apostólico en el Vaticano AFP

Los trabajos más urgentes se concentran en la refacción y modernización de los baños, además de la reparación de manchas de humedad en las paredes de algunas habitaciones. Aunque Benedicto XVI ya había realizado algunas obras para controlar filtraciones de agua, después de 12 años el problema ha vuelto a aparecer. También se renovarán los muebles de la habitación y el escritorio.

Así como el papa Francisco fue ocupando poco a poco otros cuartos del segundo piso como oficinas de sus secretarios —espacios que se espera se liberen nuevamente para alojar a más huéspedes del hotel de Santa Marta—, su sucesor necesitará de todo el espacio del departamento pontificio del tercer piso del Palacio Apostólico.

Además del papa, vivirán allí su secretario personal, el sacerdote peruano Edgar Rimaycuna, originario de Chiclayo —la diócesis donde Prevost fue obispo—, y las monjas benedictinas encargadas de la Prefectura de la Casa Pontificia. Sus habitaciones están ubicadas de forma que el Pontífice pueda gozar de privacidad. También dispondrá de una capilla con capacidad para 20 personas, que cuenta con una pequeña sacristía.

Más allá del regreso al departamento pontificio del Palacio Apostólico, aún no se sabe qué destino tendrá la residencia veraniega de Castelgandolfo, en las afueras de Roma, que Francisco transformó en un museo. Jorge Bergoglio nunca visitó Castelgandolfo, no solo porque no se tomaba vacaciones, sino porque no concebía vivir en un “palazzo” en medio de una sociedad con tantas personas sin techo.