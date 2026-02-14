Vive en Londres, pero voló a Turquía para hacer las compras del súper porque era más barato

Jordon Cox, un reconocido “cazador de ofertas” británico, conocido en redes sociales como @couponkiduk, sorprendió al mundo al documentar su inusual viaje a Turquía con un solo propósito: hacer las compras del supermercado. Este peculiar “día extremo” partió de Londres con la premisa de probar si, a pesar del costo del pasaje aéreo, resultaba más económico que adquirir los mismos productos en su localidad.

La travesía de Cox, que se autopercibe “The Coupon King” (el rey de los cupones) y tomó un vuelo de ida y vuelta a Turquía por la irrisoria suma de 33,01 libras esterlinas (aproximadamente 62.800 pesos argentinos), se sustentó en el drástico aumento de los precios de los alimentos en el Reino Unido. Según los datos que citó, los comestibles subieron un 37% entre 2020 y 2025. Atraído por los bajos costos en Antalya, Turquía, donde “los precios eran tan baratos”, decidió combinar una breve visita turística con su misión de abastecimiento.

El total de la compra en el supermercado turco ascendió a 34,34 libras (aproximadamente 65.500 pesos argentinos). Al comparar este monto con lo que habría gastado en su supermercado local en el Reino Unido, Cox estimó que la misma canasta de productos le habría costado 89,38 libras, u 86,18 libras si hubiera utilizado una tarjeta de fidelidad (aproximadamente 164.00 pesos argentinos). Los gastos totales de su aventura, que incluyeron los vuelos, el transporte en tranvía y la totalidad de los productos, sumaron 68,79 libras (aproximadamente 131.000 pesos argentinos). Esto se tradujo en un ahorro neto de 20,59 libras al realizar sus compras en otro continente, lo que equivale aproximadamente a 40 mil pesos argentinos.

La increíble comparación reveló que a los habitantes del Reino Unido les conviene hacer el viaje a Turquía Captura YouTube (@CouponKingUK)

La diferencia de precios era notable en una amplia gama de artículos: un paquete de Doritos costaba 84 peniques en Turquía, mientras que en el Reino Unido oscilaba entre 1,75 y 2,50 libras. Un paquete de gomitas Haribo se vendía a 49 peniques en Turquía, frente a un precio de 1,25 libras en los supermercados británicos. La pasta de dientes Oral B, valorada en 1,71 libras en Turquía, podía alcanzar las 5 o 6 libras en el Reino Unido. Uno de los ejemplos más impactantes fue el de un paquete extragrande de cereales Coco Pops, que adquirió por 2,24 libras, cuando en su país natal habría superado las 10 libras. Otros productos, como cremas faciales, toallitas húmedas, medias y hasta pañales, también mostraban diferencias significativas, con precios en Turquía que representaban apenas una fracción de sus equivalentes británicos. Incluso una botella de Smirnoff Red Label de un litro, aunque comprada en el Duty Free turco, resultó más económica: 15,11 contra 22,75.

Al respecto, el cazador de ofertas británico afirmó que esta situación “no debería ser posible” e instó a los supermercados y a las autoridades a tomar medidas para “reducir la carga impositiva” sobre los consumidores, antes de que “todos estemos volando al extranjero por Coco Pops”. Consciente de la controversia ambiental que podría generar su viaje, Cox argumentó que “no es la forma más ecológica de comprar”, pero que ocupó “un asiento vacío en el avión” y que, incluso “compensando la huella de carbono del vuelo, sigue resultando más barato”.

El viaje fue realizado en una aerolínea low cost, pero igualmente no deja de llamar la atención Captura YouTube (@CouponKingUK)

Para finalizar, ya con la experiencia consumada, Jordon Cox plantea preguntas clave: “¿Se fueron demasiado lejos los precios de los supermercados? ¿Y qué se puede hacer para que la compra sea más barata? Esas preguntas necesitan respuesta”. El creador de contenido también compartió un video más extenso sobre su experiencia completa en YouTube.