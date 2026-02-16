Los archivos Epstein revelan el rol de Steve Bannon en la defensa del pedófilo y sus contactos con un juez de la Corte

WASHINGTON.– Nuevos documentos oficiales desclasificados revelan que el financista acusado de tráfico sexual, Jeffrey Epstein, mantuvo contactos y afinidades políticas con figuras clave del establishment conservador estadounidense, entre ellas el exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon, y siguió de cerca –con intervenciones privadas– el proceso de confirmación del actual juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh.

La información surge de cerca de tres millones de páginas de archivos publicados por el Departamento de Justicia el pasado 30 de enero, que incluyen intercambios de correos electrónicos, mensajes de texto, itinerarios y registros de entrevistas correspondientes a los últimos años de vida de Epstein, antes de su arresto por tráfico sexual de menores en julio de 2019.

Según la documentación, Bannon asesoró intermitentemente a Epstein durante meses en 2018 y 2019 sobre cómo gestionar públicamente las reiteradas acusaciones de abuso sexual que pesaban sobre él. En una serie de comunicaciones privadas, el exfuncionario –figura influyente dentro del movimiento Make America Great Again (MAGA)– recomendó estrategias legales y mediáticas orientadas a contrarrestar lo que describía como la “narrativa de la pedofilia y la trata de personas”.

“Primero debemos refutar las mentiras; luego, desmantelar la narrativa (…) y luego reconstruir su imagen de filántropo”, escribió Bannon en abril de 2019, cinco meses después de que una investigación periodística del Miami Herald expusiera cómo fiscales federales habían desestimado pruebas clave en su contra una década antes.

Bannon reunido con Epstein

Los archivos muestran que el nombre de Bannon aparece casi a diario en los seis meses previos al arresto de Epstein, período durante el cual ambos mantuvieron un flujo constante de mensajes. También registran que, tras reunirse por primera vez a fines de 2017 –poco después de que Bannon fuera desplazado de su cargo en la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump–, el estratega político se comprometió a ayudar al financista a rehabilitar su reputación pública.

Los itinerarios personales de Epstein consignan más de una docena de encuentros —entre desayunos, almuerzos y cenas— con Bannon en la residencia del primero en Manhattan. Las comunicaciones revelan además un vínculo personal que incluía intercambios de bromas políticas, ofrecimientos de asistencia médica privada e incluso propuestas para utilizar el jet del empresario en viajes por Europa. El entorno de Bannon sostiene que tales ofrecimientos nunca fueron aceptados y que la relación tuvo un carácter estrictamente profesional, en el marco de un proyecto documental que, según indicó su vocero, lleva seis años en producción.

Bannon afirmó en declaraciones periodísticas que su intención era obtener unas 50 horas de entrevistas con Epstein para un film que buscaba “destruir los mitos que creó”. Sin embargo, los archivos publicados contienen apenas dos horas de material registrado.

Kavanaugh, Clinton y el caso Lewinsky

Los documentos también arrojan luz sobre el interés de Epstein en la confirmación de Kavanaugh como juez de la Corte Suprema en 2018, proceso que estuvo marcado por la denuncia de agresión sexual presentada por la psicóloga Christine Blasey Ford. De acuerdo con los mensajes recopilados, Epstein siguió de cerca las audiencias del Senado y consideró que las acusaciones podían hacer fracasar la nominación.

En una comunicación del 22 de septiembre de 2018 enviada a un interlocutor cuyo nombre fue censurado, Epstein escribió: “Me senté en la silla Kavanaugh. Estoy pensando en noviembre”. El significado de esa referencia no pudo ser establecido.

En otros mensajes, el financista calificó la audiencia como “una trampa” y sostuvo que Ford “llorará, hará acusaciones horribles” y afirmará sentirse “violada, asustada, herida”. El testimonio de Ford ante el Senado, el 26 de septiembre de ese año, detalló bajo juramento un presunto intento de violación ocurrido en 1982, cuando ambos eran adolescentes. Kavanaugh negó categóricamente esas acusaciones.

El juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh

No existe evidencia en los archivos de que Kavanaugh haya conocido o mantenido contacto directo con Epstein. Sin embargo, los documentos confirman que el financista mantenía comunicación frecuente con Kenneth Starr, el exfiscal independiente que lideró la investigación sobre la relación entre el entonces presidente Bill Clinton y la becaria Monica Lewinsky en la década de 1990.

Kavanaugh trabajó como colaborador de Starr durante esa investigación, mientras que el propio Starr fue el abogado que negoció en 2008 el acuerdo de culpabilidad que permitió a Epstein evitar cargos federales por tráfico sexual y cumplir una pena reducida.

En agosto de 2018, Epstein consultó a Starr sobre un informe inminente que abordaría el papel de Kavanaugh en la investigación contra Clinton. Starr respondió que la publicación “no debería ser un problema para Brett” y que, si bien el documento incluía críticas a su desempeño, no hallaba ilegalidades.

Unos días después, Epstein volvió a escribirle tras leer una “divulgación” vinculada a Kavanaugh, afirmando que el texto le recordaba el “genio” de Starr en su trabajo. No queda claro a qué documento hacía referencia, aunque en esas semanas se había difundido un memorando que detallaba el rol de Kavanaugh dentro del equipo investigador del escándalo Clinton-Lewinsky.

Agencia AP y diario The New York Times