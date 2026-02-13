Renunció la principal abogada de Goldman Sachs tras la revelación de su vínculo cercano con Epstein

NUEVA YORK.– Kathryn Ruemmler, directora jurídica del banco de Wall Street Goldman Sachs y exasesora legal de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, presentó su renuncia este jueves, informó el CEO David Solomon, tras la difusión de documentos recientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos que revelaron que aceptó regalos de lujo del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, mientras el caso sigue expandiéndose con repercusiones alrededor del mundo.

La salida de Ruemmler constituye la renuncia de mayor perfil en el sector financiero desde que el Departamento de Justicia difundió, el mes pasado, los últimos documentos vinculados a Epstein, el exfinanciero acusado de abusar a cientos de mujeres, entre ellas menores.

“Como una de las profesionales más destacadas en su especialidad, Kathy también fue mentora y amiga de muchos de nuestros empleados, y la vamos a extrañar”, señaló Solomon en un comunicado. “Acepté su renuncia y respeto su decisión”.

Una de las fotos de Epstein publicada por el Departamento de Justicia HANDOUT� - US Department of Justice�

La dimisión será efectiva el 30 de junio, según una fuente al tanto del asunto que pidió no ser identificada debido a la sensibilidad del tema.

Hasta ahora, se había mostrado firme en que no abandonaría el principal puesto legal del banco, que ocupaba desde 2020, y había intentado tomar distancia de los correos y otras comunicaciones reveladas.

“Determiné que la atención mediática sobre mí, vinculada a mi trabajo previo como abogada defensora, se estaba convirtiendo en una distracción”, sostuvo en declaraciones al Financial Times.

Antes de incorporarse a Goldman, Ruemmler fue directora global del área de defensa en delitos económicos e investigaciones del estudio jurídico Latham & Watkins y asesora jurídica de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama.

Los mensajes al “tío Jeffrey”

Según los documentos, en correos electrónicos Ruemmler se refería a Epstein como su “hermano mayor” o “tío Jeffrey” y recibió de él costosos regalos, entre ellos una cartera de lujo y un abrigo de piel, incluso después de que el financista hubiera sido condenado en 2008 por delitos sexuales e inscripto en el registro de agresores sexuales.

“¡Qué encantador y considerado! ¡Gracias al tío Jeffrey!”, escribió en 2018.

Los documentos muestran que mantuvo numerosas comunicaciones con Epstein entre 2014 y 2019, y que en ese período lo asesoró sobre cómo responder a una consulta periodística relativa al presunto trato judicial que habría recibido por sus vínculos.

Epstein también llamó al teléfono celular de Ruemmler la noche del 6 de julio de 2019, cuando fue arrestado, entre otras comunicaciones realizadas esa misma noche, según dos documentos que citan notas policiales. Fue detenido en julio de 2019 acusado de tráfico sexual y murió al mes siguiente en su celda en Manhattan, en lo que el médico forense jefe de la ciudad de Nueva York calificó como suicidio.

“Era abogada defensora cuando traté con Jeffrey Epstein”, señaló Ruemmler en una declaración enviada a Reuters el 3 de febrero. “Lo conocí en mi carácter de abogada y esa fue la base de mi relación con él”.

En 2018, un tercero —cuyo nombre fue tachado por el gobierno— le escribió a Ruemmler para informarle que Epstein quería comprarle una correa para su Apple Watch. “¡Me encanta la de Hermès!”, respondió ella. “Si realmente está bien para él que sea la Hermès, me encantaría la de 40 mm, acero inoxidable Hermès con correa de cuero bleu indigo swift doble vuelta”.

Esta foto sin fecha, proporcionada por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 19 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein y a su socia, Ghislaine Maxwell, en un lugar no identificado HANDOUT - US DEPARTMENT OF JUSTICE

En 2019, le agradeció a Epstein por otros obsequios. “¡Hoy estoy totalmente equipada por el tío Jeffrey! ¡Botas, cartera y reloj Jeffrey!”, escribió Ruemmler.

“No tenía conocimiento de ninguna conducta delictiva en curso de su parte ni lo conocí como el monstruo que después se reveló que era”, afirmó a Reuters. “Estos correos electrónicos privados de hace una década, que ustedes citan de manera selectiva y con morbo, no tienen nada que ver con mi trabajo en Goldman Sachs”.

Las revelaciones también alcanzaron a otras entidades financieras. UBS —según documentos recientes— abrió cuentas en 2014 para Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein, apenas meses después de que JPMorgan Chase pusiera fin a su relación con el financista.

Nuevas investigaciones en Europa

Mientras tanto, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, afirmó este viernes que es fundamental investigar a fondo las relaciones entre figuras públicas noruegas y el fallecido delincuente sexual estadounidense.

Al igual que su par británico, Keir Starmer, Store busca responder a la inquietud de los votantes, conmocionados por la magnitud de los archivos divulgados. “Creo que ha sido muy impactante para la gente tener esta visión de ese mundo y de la conexión entre personas con poder. Y cómo eso ha afectado a quienes no tienen poder, que fueron abusados y sometidos a agresiones”, declaró a la emisora pública NRK.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se dirige a la prensa durante la Conferencia de Seguridad de Oslo 2026 sobre socios transatlánticos, celebrada en Oslo el 2 de febrero de 2026 JAVAD PARSA� - NTB�

“Como primer ministro, tengo la responsabilidad de hablar con claridad sobre esto. Y de que ahora contribuyamos, en todos los sentidos, a que el asunto sea esclarecido”, agregó, en su primera entrevista en profundidad desde la publicación de los últimos archivos.

El Parlamento noruego anunció la apertura de una investigación externa —un mecanismo poco habitual— sobre los vínculos del Ministerio de Relaciones Exteriores con Epstein. Además, la policía investiga una fundación y un estudio jurídico en relación con el caso. El Foro Económico Mundial también inició una revisión sobre su director ejecutivo noruego.

El miércoles, la policía allanó las viviendas de Thorbjorn Jagland —ex primer ministro, excanciller, expresidente del Comité Noruego del Nobel y exsecretario general del Consejo de Europa— y lo interrogó bajo sospecha de corrupción agravada. El exfuncionario declaró que espera contribuir a esclarecer la situación.

El ex primer ministro de Noruega, Thorbjorn Jagland (centro), junto a su abogado, Anders Brosveet, mientras el Servicio Noruego de Investigación de Delitos Económicos registra su apartamento en Oslo, el jueves 12 de febrero de 2026 Stian Lysberg Solum� - NTB Scanpix�

Asimismo, la policía tenía previsto interrogar esta semana a Mona Juul, diplomática que participó en la apertura del canal secreto entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina que desembocó en los Acuerdos de Oslo de 1993-1995, por sus propios vínculos con Epstein. Juul sostuvo que no cometió ningún delito.

Las autoridades no respondieron de inmediato a una consulta sobre si ese interrogatorio ya se había llevado a cabo.

Impacto en Medio Oriente

El gigante portuario de Dubai DP World anunció este viernes la designación de Essa Kazim como presidente de su directorio y de Yuvraj Narayan como director ejecutivo del grupo, informó la Oficina de Medios del emirato. El anuncio se da en medio de crecientes presiones sobre quien hasta ahora era su máximo responsable, Sultan Ahmed bin Sulayem, por presuntos vínculos con Epstein.

Sultan Ahmed bin Sulayem, presidente y director ejecutivo del operador portuario DP World, escucha durante una conferencia de prensa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el jueves 14 de marzo de 2019 Jon Gambrell� - AP�

Miembros del Congreso de Estados Unidos señalaron que el nombre de Bin Sulayem —quien durante años ocupó simultáneamente los cargos de presidente y CEO de la compañía— figura en los documentos del caso, lo que reavivó el escrutinio sobre sus interacciones pasadas con el delincuente sexual.

Bin Sulayem, uno de los empresarios más influyentes de Dubai, condujo DP World durante más de cuatro décadas, período en el que la compañía se expandió hasta convertirse en una de las mayores firmas logísticas del mundo y llegó a gestionar alrededor del 10% del comercio global, según la propia empresa.

La agencia británica de financiamiento para el desarrollo British International Investment y el segundo mayor fondo de pensiones de Canadá suspendieron nuevas inversiones en DP World a raíz de las acusaciones.

Agencias AP y Reuters