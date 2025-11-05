Los filosos memes con los que el gobernador de California, Gavin Newsom, se burló de Trump tras la triple victoria demócrata

El gobernador de California, Gavin Newsom, encontró una manera peculiar de celebrar las victorias demócratas de este martes: una serie de memes creados con inteligencia artificial en los que el presidente Donald Trump aparece convertido en un bebé que llora, toma la mamadera y recibe ayuda del propio Newsom para comer fideos mientras usa un babero.

Las imágenes, que se viralizaron en cuestión de horas, se transformaron en el capítulo más inesperado de la guerra política que ambos vienen librando desde que el magnate republicano volvió a la Casa Blanca.

En una de las piezas más compartidas, se ve a un “baby Trump” empujado en cochecito por Newsom. En otra, el gobernador le da de comer con cuchara, mientras el pequeño presidente se ensucia con salsa y baba.

El tono irónico contrastó con el dramatismo que todavía flotaba tras las elecciones: los demócratas recuperaron las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey y sumaron una victoria resonante en la ciudad Nueva York, donde el socialista Zohran Mamdani se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad. Para Trump, fue un triple golpe político.

La secuencia de posteos no incluyó declaraciones extensas; se trató de un mensaje visual. La idea central: presentar a Trump como alguien que no procesa la derrota y necesita ayuda para hacerlo. La recepción fue inmediata: cuentas progresistas celebraron el recurso como una forma eficaz de “responder con humor”, mientras personas más identificadas con el partido republicano hablaron de “propaganda deepfake”.

El trasfondo: la Proposición 50

Pero detrás del humor hay política concreta. El mismo día en que publicó los memes, California aprobó por amplia mayoría la Proposición 50, una iniciativa impulsada por Newsom para redistribuir los distritos electorales.

Newson destinó todo el peso de su maquinaria política a la propuesta, en una gran prueba de cara a una posible campaña presidencial en 2028. El expresidente Barack Obama también hizo un llamado para su aprobación.

Newsom intentó nacionalizar la campaña, describiendo la propuesta como un contrapeso a todo lo relacionado con Trump.

Los primeros resultados mostraron un apoyo de dos a uno a la medida, descrita por la prensa local como “una lección directa para Trump”. La iniciativa permitirá a los demócratas ganar hasta cinco escaños adicionales en las elecciones de medio término, algo que puede modificar la correlación de fuerzas en el Congreso.

Las elecciones de mitad de período por lo general castigan al partido en la Casa Blanca, y Trump está luchando por mantener la escasa mayoría 219-213 de su partido en la Cámara de Representantes.

“La votación inconstitucional sobre la redistribución de distritos en California es una ESTAFA GIGANTE”, escribió Trump en su red, insistiendo en que “todo el proceso está amañado”. Newsom respondió con una frase que acompañó uno de sus memes: “Son divagaciones de un anciano que sabe que está a punto de perder”.

Live look at Trump this morning, whining about California pic.twitter.com/jLJNR2nidn — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 4, 2025

A diferencia del sistema independiente aprobado en 2008 bajo Arnold Schwarzenegger, la Proposición 50 restaura temporalmente la potestad política para trazar los mapas electorales, algo que los republicanos califican de “maniobra descarada de poder”.

Los distritos rediseñados tienen como objetivo diluir el poder de los votantes republicanos, en un caso uniendo a partes rurales y conservadoras del norte de California con el condado de Marin, un reconocido bastión liberal al otro lado del puente Golden Gate desde San Francisco.

Para Newsom, es “una corrección necesaria para equilibrar el terreno de juego después de que Texas manipulara sus distritos bajo presión de la Casa Blanca”.

Agencia AP