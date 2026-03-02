Un dron iraní impactó en una base aérea británica en Chipre y la Unión Europea reacciona

NICOSIA, Chipre.– Un dron impactó durante la noche y dos fueron interceptados en la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, en lo que constituye el primer ataque que alcanza directamente a aliados europeos de Washington desde el inicio de la escalada militar con Irán. Tanto Gran Bretaña como el gobierno chipriota informaron que los daños fueron limitados y que no se registraron víctimas.

Estos ataques, que obligaron a evacuaciones en el sur de la isla mediterránea, llegaron tras la decisión británica de autorizar a Estados Unidos a utilizar sus bases militares contra Irán. Además, son los primeros que afectan a un miembro de la Unión Europea.

El episodio representa un punto de inflexión en el conflicto, que hasta ahora se había concentrado principalmente en Medio Oriente, y genera inquietud en las capitales europeas por la posibilidad de que la confrontación se extienda hacia territorio aliado.

De acuerdo con las autoridades de Nicosia, dos vehículos aéreos no tripulados que se dirigían hacia las bases británicas situadas en la costa sur de la isla fueron interceptados a tiempo. El vocero del gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, confirmó que los drones fueron neutralizados antes de causar daños mayores en las instalaciones, que cuentan tanto personal militar como civil. Las alarmas activadas en la base provocaron una evacuación parcial del complejo.

Gran Bretaña había trasladado activos aéreos adicionales a Akrotiri en previsión de la acción estadounidense contra Irán en las semanas anteriores Petros Karadjias� - AP�

En paralelo, el gobierno de Chipre anunció que solicitará garantías explícitas a Londres de que las bases militares británicas en su territorio no serán utilizadas con fines distintos a los humanitarios, en un intento por evitar que la isla se convierta en un blanco directo de represalias. El presidente chipriota, Nikos Christodoulis, subrayó que su país no participa ni tiene intención de participar en operaciones militares, pese a encontrarse en una región caracterizada por una creciente inestabilidad geopolítica.

Chipre es miembro de la UE y actualmente ostenta la presidencia rotatoria del bloque. Si bien no es miembro de la OTAN, está acogido a la cláusula de defensa mutua de la UE, lo que significa que otros miembros del bloque deberían acudir en su ayuda en caso de ataque.

I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.



While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026

Tras el ataque, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que mantuvo una conversación con el presidente de Chipre, que la informó sobre el incidente ocurrido poco después de la medianoche.

Aunque subrayó que la República de Chipre no fue el blanco del ataque, Von der Leyen fue enfática al afirmar que la Unión Europea se mantiene “colectiva, firme e inequívocamente” del lado de sus Estados miembros frente a cualquier amenaza. “Debemos trabajar duro para reducir la escalada y evitar que el conflicto se extienda en la región”, afirmó Von der Leyen.

Además, dijo que condena “con la mayor firmeza estos ataques imprudentes e indiscriminados de Irán y sus aliados contra territorios soberanos de toda la región”.

“Esta tarde, debatiremos la situación general en una reunión del Colegio de Seguridad aquí en la Comisión Europea. Porque, desde la energía hasta la energía nuclear, desde el transporte hasta la migración y la seguridad, debemos estar preparados para las consecuencias de estos recientes acontecimientos”, detalló Von der Leyen.

Por su parte, el ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, dijo que Grecia defenderá a Chipre “con todos los medios posibles” y que enviará dos fragatas, una con un sistema antidrones, además de dos aviones de combate F-16.

Un funcionario de la UE, hablando bajo condición de anonimato, dijo a Reuters que creían que Irán estaba tratando de expandir el conflicto y arrastrar a los europeos a él.

La tensión se incrementó luego de que el Gran Bretaña autorizara el domingo a Estados Unidos a utilizar sus bases militares para llevar a cabo ataques “defensivos” destinados a destruir misiles iraníes y sus lanzadores. Sin embargo, el secretario de Estado británico para Medio Oriente, Hamish Falconer, insistió este lunes en declaraciones a la BBC en que “el Reino Unido no está en guerra”.

Según explicó, el gobierno británico decidió deliberadamente no participar en la primera ola de bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, limitando su rol a acciones de carácter defensivo, como la interceptación de lanzamientos de drones o misiles dirigidos contra territorio británico o contra países aliados.

La postura de Londres quedó en una posición delicada. El presidente estadounidense Donald Trump criticó al primer ministro Keir Starmer por haber tardado “demasiado tiempo” en autorizar a las fuerzas estadounidenses a utilizar la base militar de Diego García, en el océano Índico, según una entrevista publicada este lunes por The Daily Telegraph.

En las últimas horas Irán ha atacado Arabia Saudí, Baréin, Catar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait y Omán.



Condenamos enérgicamente todos los ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 2, 2026

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, condenó enérgicamente la escalada bélica en Medio Oriente y señaló que en las últimas horas Irán atacó a Arabia Saudita, Barhein, Qatar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait y Omán.

Sánchez rechazó “todos los ataques ilegales e indiscriminados” contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otras naciones de la región, y extendió su condena tanto al lanzamiento de misiles de Hezbollah como al ataque de Israel contra Líbano. “La violencia solo genera más violencia”, advirtió, al subrayar que las bombas no solo alcanzan objetivos militares sino también calles, aeropuertos, escuelas y hogares de civiles inocentes. Por ello, instó a frenar de inmediato la espiral de enfrentamientos y a retomar el camino de la diplomacia y el diálogo.

El canciller español José Manuel Albares convocó al embajador iraní en Madrid, Reza Zabib, para trasladarle la condena del gobierno a los ataques considerados “injustificados” contra países de Oriente Medio y contra Chipre. Durante el encuentro, las autoridades españolas exigieron el cese inmediato de las acciones militares iraníes y advirtieron que la escalada pone en riesgo a unos 30.000 ciudadanos españoles que se encuentran actualmente en la región.

Consultado sobre si el ataque contra la base británica podría modificar la postura adoptada por Bruselas, Albares señaló que el posicionamiento europeo debe ser claro y advirtió que no puede permitirse una espiral de violencia con consecuencias imprevisibles.

