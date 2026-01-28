Lula y Kast dejan a un lado sus diferencias y se reúnen por la “unidad latinoamericana”

SANTIAGO, Chile.– El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron la noche del martes en Panamá una extensa reunión bilateral en la que abordaron proyectos de integración regional, infraestructura, seguridad y cooperación económica, dejando en segundo plano sus profundas diferencias ideológicas.

El encuentro tuvo lugar en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 y se prolongó por cerca de una hora y media, una duración inusual para este tipo de citas.

Uno de los principales ejes de la conversación fue el avance del corredor bioceánico Capricornio, una ambiciosa conexión vial que unirá el puerto brasileño de Santos con terminales marítimas del norte de Chile, atravesando Paraguay y la Argentina.

El proyecto busca facilitar el comercio regional y mejorar la competitividad logística de América del Sur.

“Hablamos de los corredores de integración que se están avanzando, y hay uno bastante avanzado: el corredor Capricornio, que va a potenciar las relaciones comerciales”, destacó Kast tras la reunión. Según el mandatario electo chileno, la iniciativa redundará en “mayor inversión y mayor crecimiento” para los países involucrados.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla durante la inauguración del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en el Centro de Convenciones de Panamá MARTIN BERNETTI� - AFP�

El diálogo entre ambos líderes, uno de izquierda y el otro de derecha conservadora, estuvo marcado por un énfasis en la relación entre Estados más allá de las afinidades políticas.

“Coincidimos en que esta es una relación entre Estados, más allá de diferencias ideológicas que puedan haber existido en la campaña electoral; es distinto cuando uno representa a un país”, subrayó Kast. En un gesto simbólico, el republicano señaló que portar las banderas de ambos países refleja el interés común de que “a Chile, a Brasil y a América Latina les vaya muy bien”.

Ese mensaje fue reforzado horas más tarde por Kast en sus redes sociales, donde sostuvo que “los desafíos de América del Sur en materia de seguridad, progreso económico y superación de la pobreza son enormes, y la colaboración de Estado entre Chile y Brasil puede liderar el cambio que nuestra región necesita”, al agradecer la “constructiva reunión” con Lula.

Los desafíos de América del Sur en materia de seguridad, progreso económico y superación de pobreza son enormes y la colaboración de Estado, entre Chile y Brasil, puede liderar el cambio que nuestra región necesita. Agradezco constructiva reunion con el Presidente @LulaOficial pic.twitter.com/vwNh5WB6yC — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) January 28, 2026

Por su parte, Lula destacó públicamente el encuentro y el alcance de la agenda tratada. En un mensaje difundido en redes sociales, el presidente brasileño señaló que reiteraron “la importancia de mantener y profundizar las relaciones bilaterales entre Brasil y Chile”, con disposición a ampliar la cooperación en áreas como infraestructura, energías renovables, comercio y turismo.

En ese marco, el mandatario subrayó que el programa Rutas de Integración Sudamericana está estructurando dos corredores bioceánicos que utilizarán puertos chilenos para facilitar la integración entre Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile, fortaleciendo la conectividad regional.

De acuerdo con el mensaje de Lula, ambos líderes coincidieron además en la necesidad de promover la estabilidad regional, reforzar la seguridad pública e intensificar las acciones conjuntas para combatir el crimen organizado, al reconocer que se trata de desafíos comunes que requieren cooperación entre los Estados. En esa línea, el presidente brasileño adelantó que se espera que los respectivos cancilleres se reúnan en los próximos meses con el objetivo de explorar nuevas áreas de colaboración y profundizar aún más la relación bilateral.

Estrategia regional

La seguridad y el combate al crimen organizado ocuparon un lugar central en la agenda. Kast advirtió que la delincuencia transnacional representa una amenaza compartida para la región y remarcó la necesidad de una estrategia coordinada. “No sirve de nada que en Chile combatamos el crimen organizado si en otras naciones existen facilidades para que se cometan actos delictivos”, afirmó. Lula coincidió en la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación regional frente a este fenómeno.

En la reunión participaron altos funcionarios de ambos países. Lula estuvo acompañado por el canciller Mauro Vieira; la ministra de Planificación, Simone Tebet; el ministro de Puertos y Aeropuertos, Silvio Costa Filho; y el ministro de Turismo, Gustavo Feliciano. Kast, en tanto, asistió junto a quienes integrarán su futuro gabinete: Francisco Pérez Mackenna, designado para Relaciones Exteriores; Ximena Rincón, futura ministra de Energía; y la exfiscal María Trinidad Steinert, quien asumirá la cartera de Seguridad.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la Ciudad de Panamá Matias Delacroix - AP

Además del corredor bioceánico, las energías renovables, el turismo y la tecnología figuraron entre los temas abordados, en un contexto en el que Brasil se mantiene como uno de los principales socios comerciales de Chile. Según el diario brasileño O Globo, la reunión fue solicitada por Kast y encontró una rápida respuesta positiva por parte de Lula, quien también viajó a Panamá para una visita oficial y para reforzar su agenda diplomática regional.

Las diferencias políticas entre ambos líderes son notorias. Kast, fundador del Partido Republicano chileno, mantiene cercanía con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado en 2025 por un intento fallido de golpe de Estado. No obstante, el presidente electo chileno presentó el encuentro con Lula como una señal del sello que busca imprimir a su futura administración: “Unidad, tanto a nivel nacional como latinoamericano, con el foco puesto en mejorar la calidad de vida de las personas”.

Para el gobierno brasileño, la reunión se inscribe en la estrategia de Lula de mantener vínculos fluidos con gobiernos de distinto signo ideológico en la región, en un escenario marcado por el avance de la derecha en América Latina. La señal enviada desde Panamá apunta a preservar la integración regional, impulsar proyectos de infraestructura y reforzar la cooperación frente a desafíos comunes como la inseguridad y el crimen organizado.

Agencia ANSA y diarios El País y O Globo/GDA