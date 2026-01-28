Informes de inteligencia de EE.UU. ponen en duda que Delcy Rodríguez vaya a cooperar con la Casa Blanca

NUEVA YORK.- Los informes de inteligencia de Estados Unidos plantearon dudas sobre si la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, cooperará con el gobierno de Donald Trump y cortará formalmente los lazos con los adversarios de Washington, dijeron en los últimos días cuatro personas familiarizadas con los reportes.

La evaluación se conoció mientras Washington comenzó a desbloquear fondos venezolanos congelados por sanciones, como parte de una agenda de trabajo con el nuevo gobierno.

Funcionarios estadounidenses dijeron públicamente que quieren que Rodríguez rompa relaciones con aliados internacionales cercanos como Irán, China y Rusia, con medidas que incluyan la expulsión de sus diplomáticos y asesores de Venezuela.

Pero Rodríguez, a cuya ceremonia de investidura asistieron representantes de esos países a principios de este mes, aún no anunció públicamente ninguna medida de esta índole. Llegó a la presidencia después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero.

Partidarios del expresidente venezolano Nicolás Maduro se manifiestan en Caracas, Venezuela, el sábado 10 de enero de 2026, para exigir la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, una semana después de su captura por las fuerzas estadounidenses Matias Delacroix - AP

Los informes de inteligencia de Estados Unidos señalaron que no estaba claro si está plenamente alineada con la estrategia de Washington para su país, según las fuentes, que no quisieron ser identificadas. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), John Ratcliffe, viajó el 15 de enero a Caracas, donde conversó con Rodríguez sobre el futuro político del país.

Washington quiere frenar la influencia de sus enemigos en el hemisferio occidental, incluido Venezuela, donde Trump busca explotar las vastas reservas de petróleo de la nación miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Si la presidenta interina rompiera lazos con los rivales de Estados Unidos, abriría más oportunidades para la inversión de empresas estadounidenses en el sector energético de Venezuela. Pero una eventual falta de influencia sobre Rodríguez podría socavar los esfuerzos de Washington para controlar a distancia a los gobernantes encargados del país y evitar una intervención militar más profunda.

Un funcionario de alto rango del gobierno de Trump, que no quiso ser identificado, dijo que el mandatario “continúa ejerciendo la máxima influencia” sobre los líderes de Venezuela y “espera que esta cooperación continúe”. La CIA y el Gobierno de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.

¿Abandonar aliados de larga data?

La CIA había evaluado previamente que los funcionarios leales a Maduro, incluida la propia Rodríguez, estaban mejor posicionados para gobernar el país después de su derrocamiento. Pero los críticos de la estrategia de Trump en Venezuela expresaron dudas sobre la sensatez de mantener a los leales a Maduro como líderes encargados del país. Las preocupaciones sobre la fiabilidad de Rodríguez estaban presentes antes de la operación militar de inicios de este mes, dijeron dos fuentes.

Esta fotografía, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando junto al presidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, Héctor Obregón, durante una audiencia en el marco de las consultas públicas sobre los planes para abrir el sector petrolero a la inversión privada en Caracas, el 26 de enero de 2026 ZULIMAR CAMPOS� - Venezuelan Presidency�

Para Venezuela, la directriz estadounidense significa abandonar a sus aliados más cercanos fuera de la región. Irán ayudó al país a reparar refinerías de petróleo, mientras que China tomó el petróleo como pago de la deuda. Rusia, en tanto, le suministró armamento, incluidos misiles, al ejército venezolano. Trump también citó a Cuba como otro enemigo de Estados Unidos que quiere que Venezuela abandone. La Habana ha proporcionado seguridad y apoyo de inteligencia mientras recibía petróleo venezolano a bajo precio.

Desde el derrocamiento de Maduro, Rodríguez, cuyos profundos lazos con el sector petrolero son cruciales para mantener la estabilidad del país, tomó medidas para mantener el favor de Washington, incluyendo la liberación de algunos presos políticos y la autorización de la venta de 30 a 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Pero en un discurso pronunciado el domingo, dijo: “Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”. Aun así, funcionarios estadounidenses mantuvieron llamadas positivas con ella en los últimos días, según dos de las fuentes.

Aunque por ahora cuente con el apoyo de Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que podría sufrir la misma suerte que Maduro. Rubio acudirá el miércoles a una comisión del Senado para explicar el operativo que condujo a la operación militar del 3 de enero. “No se equivoquen: como ha afirmado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan”, explica el texto.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York para afrontar un proceso judicial Getty Images

El gobierno de Trump no ve una alternativa inmediata a trabajar con Rodríguez, dado que la ha respaldado públicamente con mucha firmeza, dijeron dos de las fuentes. Pero mientras tanto, Washington está desarrollando contactos con funcionarios militares y de seguridad de alto rango en caso de que decidan cambiar su enfoque, según una fuente informada sobre la política de Venezuela.

Fondos congelados

De todas formas, Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos congelados de Venezuela por sanciones, informó el martes la presidenta interina, como parte de una “agenda de trabajo” con Trump. En 2019 -durante su primer gobierno-, el magnate había impuesto un paquete de sanciones contra Maduro, incluido un embargo petrolero. También había congelado dinero del país en cuentas internacionales, que Maduro estimó en 2022 en unos 30.000 millones de dólares.

“Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela, que pertenecen al pueblo de Venezuela”, dijo Rodríguez en una alocución en el canal estatal VTV. No especificó un monto. “Los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamientos para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países”, detalló.

Sobre la relación con Washington, agregó: “Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que hemos establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía, tanto con el presidente de los Estados Unidos, como con el secretario Rubio, con quienes estamos estableciendo una agenda de trabajo”.

Machado como opción a largo plazo

Los recientes informes de inteligencia también concluyeron que la líder opositora María Corina Machado no está actualmente en condiciones de dirigir el país con éxito, en parte porque carece de vínculos fuertes con los servicios de seguridad o con el sector petrolero.

El presidente Donald Trump junto a María Corina Machado, en el Salón Oval Daniel Torok / The White House

Algunos observadores y el movimiento de Machado dicen que ganaron las elecciones de 2024 por un amplio margen, aunque las autoridades electorales y judiciales respaldaron una victoria de Maduro. Ella sigue siendo popular entre los venezolanos.

Trump dijo a periodistas la semana pasada que quería a Machado “involucrada” en el liderazgo del país, sin dar detalles. Una persona familiarizada con las discusiones de Washington con Machado dijo que ella es muy querida por la Casa Blanca y se considera una opción a largo plazo para una posición de liderazgo en Venezuela.

Otra fuente informada sobre la política venezolana sugirió que, por ahora, Machado podría ser considerada para un papel de asesora, pero que no se había tomado ninguna decisión en firme.

Agencias AFP y Reuters