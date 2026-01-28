Ecuador denuncia que agentes del ICE intentaron entrar en su consulado en Minneapolis sin autorización

MINNEAPOLIS.- La cancillería de Ecuador presentó una nota de protesta después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentaran entrar el martes en su consulado en Minneapolis sin autorización, en medio de una ola de descontento por las masivas redadas ordenadas por el presidente norteamericano, Donald Trump.

Un video del incidente, publicado en redes sociales, muestra a un empleado del consulado corriendo hacia la puerta para impedir el paso a los agentes del ICE, diciéndoles: “Este es el consulado ecuatoriano. No se les permite entrar”. Se puede escuchar a uno de los agentes amenazar con “agarrar” al empleado si lo tocaba, para luego irse.

La ley internacional considera a las embajadas, consulados y otras sedes diplomáticas de un país como territorio soberano de ese Estado y establece que están protegidas por la inmunidad diplomática frente a ingresos no autorizados por parte de agentes de otros gobiernos, aunque en algunos casos se puede asumir que el permiso se concede para emergencias que amenazan la vida, como incendios.

“De manera inmediata, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso del oficial del ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana”, escribió la cancillería ecuatoriana en X.

El gobierno del presidente Daniel Noboa, uno de los mayores aliados de Washington en América Latina, emitió una nota de protesta dirigida a la embajada estadounidense en Quito por el episodio, según informó en un comunicado. La cancillería pidió que “actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador aportó pocos detalles adicionales. Sin embargo, testigos que trabajan en comercios minoristas cercanos al consulado dijeron haber visto a agentes migratorios intentar ingresar al edificio.

“Vi a los agentes persiguiendo a dos personas en la calle, y luego esas personas entraron al consulado y los agentes trataron de entrar detrás de ellas”, contó una mujer que pidió no ser identificada por temor a represalias del gobierno federal. “Por lo que pude ver, no lograron entrar al consulado”, agregó.

El Departamento de Estado, el de Seguridad Nacional y el ICE no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El despliegue de fuerzas federales en Minnesota

El episodio ocurrió durante un operativo de deportación masiva llevado adelante por unos 3000 agentes fuertemente armados de ICE y de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, desplegados en Minnesota por orden del presidente Trump hace varias semanas.

La muerte de dos personas este mes en la ciudad de Minneapolis por disparos de agentes federales escaló la crisis en la ciudad y amenaza con trabar una de las principales políticas del segundo mandato presidencial de Trump: la lucha contra la inmigración.

Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano de cinco años detenido por el ICE en Minnesota, el 20 de enero de 2026 Columbia Heights Public Schools

La semana pasada, la imagen de un niño ecuatoriano de 5 años escoltado por un agente de ICE que lo sujetaba por su mochila de Spiderman le dio la vuelta al mundo y atizó las protestas. La cancillería ecuatoriana indicó que el menor y su padre están en un Centro de Procesamiento de Inmigración en Texas, a la espera de una audiencia judicial para resolver un pedido de asilo que tenían en curso.

Ante el aumento de la presión política para desescalar las tensiones, el responsable de la política fronteriza de Trump, Tom Homan, se reunió el martes con el alcalde de Minneapolis y el gobernador de Minnesota, en un intento por descomprimir la crisis.

