Maduro altera sus hábitos por temor a Trump: más seguridad, cambio de camas y celulares rotativos

BERLÍN.– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reforzó su seguridad personal, incluido el cambio de camas, y se ha apoyado en Cuba, un aliado clave, en medio de una creciente amenaza de una intervención militar estadounidense en el país, según varias personas cercanas al gobierno venezolano.

Describieron una atmósfera de tensión y preocupación que se apodera del círculo íntimo del presidente y agregaron que Maduro creía que seguía en control y podía superar la última y más grave amenaza a sus 12 años de gobierno.

Maduro intentó protegerse de un posible ataque de precisión o una incursión de fuerzas especiales cambiando frecuentemente de lugar de descanso y de teléfono celular, según las fuentes. Estas precauciones se intensificaron desde septiembre, según algunas fuentes, cuando Estados Unidos comenzó a desplegar buques de guerra y a atacar embarcaciones que, según la administración de Donald Trump, traficaban drogas desde Venezuela.

Para reducir el riesgo de traición, Maduro también amplió el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal y agregó más oficiales de contrainteligencia cubanos al ejército de Venezuela, dijo una de las personas.

En público, sin embargo, Maduro ha tratado de restar importancia a las amenazas de Washington transmitiendo una apariencia relajada e indiferente, apareciendo en eventos públicos sin previo aviso, bailando y publicando videos de propaganda en TikTok.

Las siete personas cercanas al gobierno venezolano entrevistadas para este artículo hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias o por no estar autorizadas a hablar públicamente. El Ministerio de Comunicación de Venezuela, encargado de las consultas de prensa del gobierno, no respondió a una solicitud de comentarios para el artículo.

El último desafío a su gobierno

El gobierno de Trump ha acusado a Maduro de dirigir un cártel narcoterrorista que inunda Estados Unidos de drogas, y muchos funcionarios, actuales y anteriores, en Washington afirman que el objetivo del refuerzo militar estadounidense es un cambio de régimen. Sin embargo, Trump ha combinado amenazas contra Venezuela con sugerencias de una solución diplomática, y él y Maduro hablaron por teléfono el mes pasado para discutir una posible reunión.

El New York Times informó que, a principios de este año, Maduro y los enviados de Trump discutieron las circunstancias bajo las cuales el líder venezolano, quien perdió las elecciones presidenciales el año pasado pero ignoró los resultados, podría dejar el cargo. Dichas conversaciones no culminaron en un acuerdo, lo que llevó a la administración Trump a intensificar su presión militar.

Ante el aumento de las tensiones con Estados Unidos, Maduro se ha dirigido al público venezolano casi a diario, manteniendo la ofensiva de relaciones públicas que ha caracterizado su gobierno en los últimos años. Sin embargo, ha reducido su participación en eventos programados y transmisiones en vivo, reemplazándolas por apariciones públicas espontáneas y mensajes pregrabados.

“Lunes, fiesta; martes, fiesta; miércoles, jueves, viernes, doble fiesta; sábado, triple fiesta; domingo, fiesta relajada”, dijo Maduro el lunes durante una aparición sorpresa en un mitin del gobierno en Caracas, que cambió su ruta programada poco antes de su aparición.

“¡Fiesta hasta que el cuerpo aguante!”, dijo el líder chavista, y luego empezó a bailar al ritmo de una rápida melodía electrónica. “No a la guerra; paz”, resonó su voz en bucle sobre el potente ritmo del bajo.

El baile de Maduro

Para Maduro, de 63 años, el enfrentamiento con la armada estadounidense en el Caribe representa simplemente el último desafío a su gobierno. Exactivista comunista, conductor de colectivo, organizador sindical y ministro de Relaciones Exteriores, pasó de una crisis a otra —la mayoría de ellas provocadas por él mismo— desde que asumió el cargo en 2013 tras la muerte de su mentor y predecesor inmediato, Hugo Chávez.

Instinto político despiadado

Líderes y comentaristas de la oposición en aquel momento afirmaron que el brusco y pesado Maduro dejaría el Palacio Presidencial en cuestión de semanas. Su estilo de comunicación rígido y su origen civil, afirmaron, lo convertían en un mal sucesor de Chávez, un populista carismático y excomandante de tanques que inspiraba la devoción de sus partidarios, incluyendo a soldados y oficiales que durante mucho tiempo han sido los máximos responsables del poder en Venezuela.

Los críticos de Maduro lo llamaban “Maburro”, un juego de palabras con la palabra burro. Sus meteduras de pata virales incluyen sacar a escondidas una empanada de su escritorio y morderla en vivo por televisión en el punto álgido de una crisis alimentaria nacional; recibir un golpe en la cabeza con un mango que le lanzó una mujer en un evento público (inmortalizado en el folclore venezolano como “Mangocidio”); y leer en voz alta en vivo por televisión el comentario de un televidente que decía: “Nicolás Maduro, chúpate esa” .

Esos primeros errores de relaciones públicas ocultaban un instinto político despiadado. Desde que asumió el cargo, Maduro ha sobrevivido a un desplome del 70% del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de Venezuela, a varias oleadas de protestas masivas a nivel nacional y a diversas conspiraciones, intentos de golpe de Estado y derrotas electorales .

También ha resistido el intento previo de Trump de derrocarlo. El primer gobierno de Trump, en 2019, implementó una campaña de “máxima presión” contra el presidente venezolano para congraciarse con los votantes latinos de Florida, un estado clave en aquel entonces.

Trump reconoció a un político de la oposición, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela y aplicó amplias sanciones contra la economía del país.

Para mantenerse en el poder, Maduro recurrió a la represión letal, la política clientelista, el desprecio por las leyes y una comprensión innata de la esencia misma del poder, una cualidad que incluso sus adversarios han llegado a reconocer a regañadientes.

A costa de la democracia venezolana

La supervivencia política de Maduro se ha conseguido a costa de la democracia venezolana.

A medida que su popularidad disminuía, aceleró el desmantelamiento de las normas democráticas iniciado por Chávez, eliminando a los medios de comunicación independientes, criminalizando a la sociedad civil y prohibiendo a sus competidores ocupar cargos públicos. Sus fuerzas de seguridad intensificaron la represión, aterrorizando barrios pobres con escuadrones de la muerte y deteniendo sistemáticamente a manifestantes.

El año pasado, cruzó la última línea roja democrática del país, ignorando los resultados de una elección presidencial que perdió por casi 40 puntos porcentuales.

Los días de Maduro como organizador en el sindicato de transporte público de Caracas le han ayudado a desarrollar una sensación instintiva para intercambiar favores y desarrollar coaliciones basadas en intereses y amenazas compartidas, dijeron las personas que lo conocen.

“Es un operador político compulsivo”, dijo Andrés Izarra, exalto funcionario del gobierno de Chávez y ministro del gobierno de Maduro, quien rompió con el gobierno y se exilió. “Se rige por las duras reglas de la política callejera, de la política sindical corrupta, reglas similares a las de una mafia”.

Maduro superó sus débiles conexiones militares entregando, a través de los años, una parte importante de la economía del país a sus generales, a quienes se les permitió administrar minas de oro, compañías de servicios petroleros y empresas de importación y exportación.

La decisión de Maduro de negociar el enriquecimiento por lealtad lo ha llevado a tolerar el tráfico de drogas entre algunos oficiales militares, dicen expertos en el tráfico de drogas en Venezuela, aunque no hay evidencia de que sea una organización criminal unificada controlada por el presidente venezolano, como afirma la administración Trump.

En las últimas semanas, Trump ha combinado una retórica beligerante contra Venezuela con sugerencias de que negocie un acuerdo con Maduro.

Durante las conversaciones de la primavera pasada, funcionarios de Maduro y Trump discutieron la posibilidad de que Maduro entregara el poder a uno de sus lugartenientes antes del final del mandato de Trump en 2029, según otras cuatro personas familiarizadas con las conversaciones que solicitaron el anonimato por temor a represalias y porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Una opción incluía celebrar un referéndum revocatorio en Venezuela a partir de 2027, un proceso permitido por la Constitución del país, según indicaron. En caso de derrota, Maduro entregaría el poder a su vicepresidente, quien eventualmente convocaría nuevas elecciones.

Esas conversaciones, que incluyeron la reorientación de la economía venezolana hacia la inversión y el comercio con Estados Unidos, no dieron como resultado un acuerdo, según fuentes familiarizadas con ellas. Cualquier acuerdo de este tipo podría fácilmente desmoronarse. Maduro ha utilizado su control de los tribunales y la junta electoral para sofocar el intento de la oposición de destituirlo mediante un referéndum revocatorio en 2016.

Un acuerdo con Trump reduciría la presión inmediata sobre Maduro, según dijeron algunas personas cercanas a su gobierno. Sin embargo, no resolvería su debilidad política subyacente derivada del fraude electoral del año pasado, añadieron.

La magnitud de esa pérdida ha destruido las últimas aspiraciones de Maduro a obtener apoyo popular, dijeron las fuentes.

“Su mayor crisis es la de legitimidad”, dijo el exministro Izarra, refiriéndose al gobierno de Maduro. “Niegan completamente que el país los odia”.

Esta crisis continuará incluso si los buques de guerra estadounidenses se retiran, añadió.