¿Estadios, autopistas y aeropuertos? La obsesión de Trump con su propio nombre tiene que parar

WASHINGTON.– El presidente Donald Trump no es conocido por su hábito de lectura. Pero cada vez resulta más evidente que alguien en la Casa Blanca debería dejarle una copia impresa de Ozymandias junto al control remoto del televisor.

En conversaciones recientes, funcionarios de la administración Trump habrían dicho a Chuck Schumer, senador demócrata por Nueva York y líder de la minoría en el Senado, que el presidente descongelaría miles de millones de dólares destinados a un túnel ferroviario atrasado bajo el río Hudson, con la condición de que Schumer impulsara el cambio de nombre de la estación Penn en Nueva York y del aeropuerto internacional Dulles, cerca de Washington, D.C., en honor al presidente. Poco importa que el mandatario no tenga atribuciones para retener fondos asignados por el Congreso.

Según se informa, Schumer se negó, gracias a Dios. Es fácil imaginar que esa pendiente resbaladiza nos lleve a un paisaje lleno de autopistas con la marca Trump, ríos y represas que se extienden desde el Golfo de Trump hasta el Puente Dorado Trump.

Trump construye un salón de baile en el ala este de la Casa Blanca Jacquelyn Martin - AP

Pero no exhales todavía. Trump sigue en una cruzada de cambio de nombre que parece dirigida no tanto a construir un legado sino a apropiarse del de los otros. Parece que ese enfoque le resulta más fácil.

Como presidente, el magnate inmobiliario y autoproclamado constructor de grandes cosas resultó no ser gran constructor en absoluto. Él derriba cosas. Ocasionalmente, como en el Ala Este de la Casa Blanca, destruye algo significativo, con la intención de reemplazarlo por una versión más grande y fría, más acorde a sus gustos imperiales. Pero parece carecer de lo necesario para crear o incluso inspirar instituciones o monumentos construidos para perdurar.

Obtener gloria y beneficio de las creaciones de otros ha sido durante mucho tiempo parte del modus operandi del señor Trump. La Trump Organization licenció el apellido familiar para su uso en desarrollos de otras empresas. En desarrollos tan lejanos como el Trump International Hotel and Tower Vancouver y las mansiones privadas Trump en los Emiratos Árabes Unidos, los acuerdos de licencia permiten al señor Trump atribuirse el mérito de un imperio inmobiliario global mientras evita las obras de construcción y no asume ninguna responsabilidad.

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ahora también se llama Donald Trump Rahmat Gul - FR172204 AP

Ahora, en sus años dorados, el presidente parece decidido a dejar su huella en monumentos e instituciones públicas construidas ni por él ni en su honor.

Renombró el John F. Kennedy Center for the Performing Arts y el U.S. Institute of Peace, incluso intentando desmantelar el instituto. Siempre obsesionado con el fútbol americano, supuestamente quiere que su nombre aparezca en el nuevo estadio previsto para los Washington Commanders. Un cambio de imagen de aeropuerto Trump-Dulles le ayudaría a superar a sus predecesores presidenciales, dado que el aeropuerto internacional es mucho más grande que el cercano Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. Y una estación Penn de Trump, en el corazón de Manhattan, restregaría su nombre en la cara de todos esos esnobs neoyorquinos que siguen negándole el respeto que ha anhelado durante toda su vida adulta.

No importa cuán rico o exitoso llegue a ser, Trump, oriundo de Queens, sigue siendo un chico de los distritos periféricos que mastica el desprecio de la élite cultural de su ciudad natal.

Un render del salón de baile de Trump

Con su baja popularidad, Trump puede estar dándose cuenta de que nunca ganará una gran admiración pública. Aunque, por otro lado, quizá actúa por pura vanidad sin ataduras. De cualquier manera, pretende colarse en la vida cotidiana de una nación ingrata, incluso –especialmente– en lugares que no lo quieren mucho, mientras aún puede intimidar a la gente para que obedezca.

Para un público consternado, hay consuelos. El intento de renombrar el edificio por parte de Trump huele a valor robado, pero resulta en menos crueldad y sufrimiento humano que muchas otras cosas que el presidente está haciendo. Grabar su nombre en edificios puede ser autocomplaciente, pero nadie está siendo asesinado a tiros en el proceso. Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York y líder de la minoría de la Cámara de Representantes, ha ridiculizado el cambio de nombre como “grafiti presidencial“, lo que refleja su inherente mezquindad.

No hay soluciones fáciles

También vale la pena recordar que lo que se renombró una vez puede volver a renombrarse. El trumpismo no durará para siempre. Puede que algunos elementos perduren, pero el movimiento MAGA es, en esencia, un culto a la personalidad que probablemente no sobrevivirá mucho tiempo a su líder único en su forma actual. Y cuando la fiebre baje, Estados Unidos podrá empezar a determinar cuándo y cuánto del autohomenaje de Trump debe revertirse.

Trump saluda a los medios en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el lunes 9 de febrero de 2026 Jose Luis Magana� - FR159526 AP�

Borrar los nombres de autoritarios desacreditados de la esfera pública no es nada nuevo. Algunos países realizan una purga total. Otros, como en el caso de la limpieza de Italia tras el gobierno de Mussolini, son menos meticulosos. Después de la era Trump, el enfoque sensato para desmarcar probablemente será lento y constante. Avanzar en el momento en que Trump ceda el escenario solo provocaría una reacción negativa de las bases republicanas. Dios no quiera que terminemos en un ciclo interminable de locura por cambiar de imagen, dependiendo de quién controle Washington en un momento dado.

Eliminar los grafitis presidenciales promete ser una de las reparaciones más fáciles. Agencias gubernamentales, programas políticos, normas democráticas, el estado de derecho: Trump está dejando su sucia huella en mucho más que unos pocos edificios. La reconstrucción será larga y ardua, especialmente si aprovechamos la oportunidad para (con disculpas al presidente Joe Biden) reconstruir mejor. No hay soluciones fáciles. Pretender lo contrario solo sentaría las bases para la decepción y la amargura pública.

En cuanto a los fieles trumpistas que aún permanezcan, se les debería animar a celebrar a su jefe en privado. Ya existe una estatua dorada de 4,5 metros, apodada Don Coloso, a la espera de ser instalada en los terrenos del complejo de golf Doral de Trump en Florida. ¿Por qué detenerse ahí? Mar-a-Lago, Bedminster, la Torre Trump: tantas propiedades de Trump esperan ser adornadas con ostentosos homenajes financiados por sus seguidores. Esto es Estados Unidos. La gente tiene el derecho divino de tirar su dinero por el inodoro dorado que prefiera. Dejen de lado el dinero público y las instituciones venerables.