Misiles crucero, división de roles y el factor sorpresa: los últimos detalles del ataque conjunto contra Irán

JERUSALÉN.– Con el correr de las horas comenzaron a salir a la luz nuevos detalles sobre el operativo conjunto lanzado el sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán, una ofensiva que las autoridades israelíes definieron como “sin precedentes” y de una escala muy superior a la guerra de 12 días librada en junio pasado.

“El Estado de Israel se enfrenta ahora a una operación importante, decisiva y sin precedentes para desmantelar las capacidades del régimen terrorista iraní”, afirmó el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, en un mensaje televisado tras los bombardeos iniciales. Subrayó que no se trató de un ataque puntual, sino del inicio de una campaña de gran escala.

EE.UU. Lanza la "Operación Furia Épica"

Poco después, el primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo que el primer día de la ofensiva permitió “eliminar a altos responsables del régimen de los ayatollahs”, incluidos comandantes de la Guardia Revolucionaria y figuras clave del programa nuclear iraní. “Esta mañana neutralizamos a altos funcionarios del régimen, comandantes de los Guardianes de la Revolución y responsables de primer plano del programa nuclear. Y seguiremos”, aseguró.

“En los próximos días bombardearemos miles de objetivos del régimen terrorista”, advirtió.

Netanyahu agregó además que existen “indicios significativos” de que el líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, podría haber muerto como consecuencia de los ataques iniciales, aunque reconoció que la información aún está siendo verificada. Desde Teherán no hubo confirmación oficial sobre su situación.

Inteligencia y ataques simultáneos

Según informó The Wall Street Journal, el momento del ataque habría sido definido a partir de información de inteligencia sobre reuniones de altos funcionarios del régimen islámico. De acuerdo con fuentes citadas por el diario, tres lugares donde se encontraban jerarcas iraníes fueron atacados de manera simultánea, y el hecho de que la ofensiva se realizara a plena luz del día añadió un factor adicional de sorpresa.

La televisión estatal israelí informó además que el complejo residencial del líder supremo en Teherán fue alcanzado por decenas de bombas, y citó a la Media Luna Roja iraní al señalar que más de 200 personas habrían muerto en Irán como consecuencia de los bombardeos iniciales, aunque esas cifras no pudieron ser verificadas de manera independiente.

Un F-35 despega desde un portaaviones en apoyo a la Operación Furia Épica U.S. Central Command�

El mayor bombardeo de la historia israelí

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que alrededor de 200 aviones de combate participaron en un “amplio ataque” contra objetivos militares en el oeste y el centro de Irán, en lo que describieron como el mayor bombardeo aéreo de su historia.

“Desde esta mañana, aproximadamente 200 aviones de combate llevaron a cabo un ataque masivo contra el despliegue de misiles y los sistemas de defensa del régimen terrorista iraní”, indicó el Ejército en un comunicado. Según las FDI, se lanzaron cientos de municiones contra unos 500 objetivos, entre ellos sistemas de defensa aérea, radares y lanzadores de misiles.

Un manifestante sostiene un retrato de Khamenei durante una protesta contra los ataques de Estados Unidos e Israel en Bagdad, Irak, el 28 de febrero de 2026 Hadi Mizban� - AP�

El operativo israelí fue bautizado “Operación Génesis”, mientras que el componente estadounidense recibió el nombre de “Operation Furia Épica”, según fuentes del Pentágono.

División de roles

Con el correr del día, también comenzaron a conocerse detalles sobre la división de tareas entre ambos aliados. De acuerdo con información publicada por The Washington Post, las fuerzas israelíes se concentraron principalmente en blancos vinculados al régimen iraní, mientras que Estados Unidos enfocó sus ataques en objetivos estrictamente militares.

Fuentes familiarizadas con la operación señalaron que este reparto buscó mantener el rol estadounidense alineado con lo que el secretario de Estado Marco Rubio había explicado días antes a legisladores: que el objetivo de Washington sería debilitar las capacidades nucleares y de misiles balísticos de Irán, no promover un cambio de régimen.

Esta captura de un video difundido por el Comando Central de Estados Unidos muestra una instalación iraní durante los ataques HANDOUT - US Central Command (CENTCOM)

Rubio —que además se desempeña como asesor interino de seguridad nacional— se reunió el martes con los principales líderes del Congreso en una sesión a puertas cerradas conocida como el “Gang of Eight”. Según personas al tanto de ese encuentro, no se presentó el cambio de régimen como objetivo oficial.

Por eso, la posterior declaración pública del presidente Donald Trump, llamando abiertamente a los iraníes a derrocar a sus gobernantes, tomó por sorpresa incluso a algunos legisladores informados previamente. “Muchos quedaron sorprendidos al escuchar al presidente hablar en televisión de cambio de régimen”, dijo una de las fuentes citadas por el diario.

Misiles, Tomahawk y despliegue naval

El portaaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford zarpa de la bahía de Souda COSTAS METAXAKIS� - AFP�

El Pentágono brindó pocos detalles oficiales sobre la ofensiva. Según funcionarios estadounidenses, la operación comenzó alrededor de la 1 de la madrugada (hora del Este) con una andanada de misiles de crucero Tomahawk y misiles lanzados desde el aire por aviones de la Marina y la Fuerza Aérea.

Más de una docena de buques de guerra estadounidenses, entre ellos el portaaviones USS Abraham Lincoln y hasta nueve destructores, fueron desplegados en Medio Oriente para apoyar la operación, informó un funcionario naval. Medios estadounidenses señalaron además que Washington habría utilizado drones kamikaze por primera vez en un ataque directo contra Irán.

