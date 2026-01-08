Muestras de apoyo al príncipe heredero del sha de Irán en las calles de Teherán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- A las protestas que sacuden a Irán desde fines del año pasado, se sumó ahora un nuevo giro cuando miles de personas en Teherán gritaron desde sus hogares y se reunieron en las calles el jueves por la noche en apoyo a una convocatoria del príncipe heredero, hijo del fallecido “Sha” Pahlevi, que vive exiliado en Estados Unidos.

La protesta representó la primera prueba de si el público iraní podría ser influenciado por el príncipe heredero Reza Pahlevi, cuyo padre, gravemente enfermo, huyó de Irán justo antes de la Revolución Islámica de 1979.

🚨It’s 8:45 p.m. in Iran. Across Iran, people have risen up, and the country is now in the midst of a national uprising against 47 years of tyranny.



Chants:



“Long live the King.”

“Death to Khamenei.”

This is the final battle. Pahlavi will return.



Massive turnout in Tehran. pic.twitter.com/xyRPXgMIx2 — Navid Mohebbi نوید محبی (@navidmohebbi) January 8, 2026

Las manifestaciones incluyeron gritos en apoyo del sha, algo que en el pasado podría haber significado una sentencia de muerte, pero que ahora subraya la ira que alimenta las protestas que comenzaron por la deshabilitada economía.

El jueves continuaron las manifestaciones que surgieron en ciudades y pueblos rurales de Irán desde el 28 de diciembre. Y más mercados y bazares cerraron sus puertas en apoyo a los manifestantes.

Hasta ahora, la violencia en torno a las protestas dejó al menos 39 personas muertas, mientras que más de 2260 fueron detenidas, informó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.

El crecimiento de las protestas aumenta la presión sobre el gobierno civil de Irán y el líder supremo del país, el ayatollah Alí Khamenei. Hasta ahora, las autoridades no inundaron las calles con fuerzas de seguridad como hicieron para sofocar las manifestaciones tras la muerte de Mahsa Amini en 2022. Sin embargo, una ong informó que Internet fue cortada este jueves en todo el país.

Iránse encuentra “actualmente sometido a un corte de internet a escala nacional”, afirmó en X la ong de vigilancia de la ciberseguridad Netblocks, basándose en “datos en tiempo real” y refiriendo “una serie de medidas de censura digital (...) contra las manifestaciones”.

El presidente iraní Masud Pezeshkian en el Parlamento en Teherán Vahid Salemi - AP

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, volvió a llamar el jueves a “la máxima moderación” frente a los manifestantes, así como al “diálogo” y a “escuchar las reivindicaciones del pueblo”.

Mientras tanto, las protestas en sí continúan en gran medida sin líderes. Aún no está claro cómo afectará el llamado de Pahlevi a las manifestaciones en el futuro.

“En el pasado, la falta de una alternativa de gobierno viable fue socavando las protestas en Irán”, escribió Nate Swanson, experto en Irán del Atlantic Council, con sede en Washington.

“Puede haber mil activistas disidentes iraníes que, de tener la oportunidad, podrían emerger como estadistas respetados, como hizo el líder sindical Lech Walesa en Polonia al final de la Guerra Fría. Pero hasta ahora el aparato de seguridad iraní ha arrestado, perseguido y exiliado a todos los posibles líderes que podrían impulsar la transformación del país”.

Choques de manifestantes con las fuerzas de seguridad en Teherán -� - UGC�

Manifestaciones en hogares y calles

Pahlevi había llamado a manifestaciones a las 8 p.m. hora local (14, hora argentina) el jueves y viernes. Cuando el reloj marcó la hora, los barrios de Teherán estallaron en cánticos, relataron testigos. Los eslógans incluían “¡Muerte al dictador!” y “¡Muerte a la República Islámica!” Otros elogiaron al sha, gritando: “¡Esta es la última batalla! ¡Pahlevi regresará!” Miles de personas salieron también a las calles.

“Gran nación de Irán: los ojos del mundo están sobre ustedes. Salgan a las calles y, como un frente unido, griten sus demandas”, dijo Pahlevi en un comunicado. “Advierto a la República Islámica, a su líder y a la (Guardia Revolucionaria) que el mundo y (el presidente Donald Trump) los están observando de cerca. La represión del pueblo no quedará sin respuesta”.

Reza Pahlevi

Pahlevi había dicho que ofrecería más planes dependiendo de la respuesta a su llamado. Los apoyos recibidos desde Israel generaron críticas en el pasado, particularmente después de la guerra de 12 días que Israel libró contra Irán en junio. Los manifestantes gritaron en apoyo del sha en algunas manifestaciones, pero no está claro si eso fue en apoyo al príncipe heredero o nostalgia por la era previa a la Revolución Islámica.

Los funcionarios iraníes parecían estar tomando en serio las protestas planeadas. El periódico de línea dura Kayhan publicó un video en línea afirmando que las fuerzas de seguridad usarían drones para identificar a los participantes.

Los funcionarios iraníes no reconocen por ahora la magnitud de las protestas. Sin embargo, hubo reportes de funcionarios de seguridad heridos o muertos. La agencia de noticias Mizan del poder judicial informó que un coronel de policía fue herido de muerte por apuñalamiento en un pueblo a las afueras de Teherán, mientras que la agencia de noticias semioficial Fars reportó que hombres armados mataron a dos miembros de las fuerzas de seguridad e hirieron a otros 30 en un tiroteo en la ciudad de Lordegan en la provincia de Chaharmahal y Bakhtiari.

Negocios cerrados en el Gran Bazar de Teherán Vahid Salemi� - AP�

Un vicegobernador en la provincia iraní de Khorasán Razaví dijo a la televisión estatal iraní que un ataque a una comisaría de policía mató a cinco personas el miércoles por la noche en Chenaran, a unos 700 kilómetros al noreste de Teherán.

Irán sopesa amenaza de Trump

No está claro por qué las autoridades iraníes aún no han reprimido con más fuerza a los manifestantes. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió la semana pasada que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos “acudirá en su rescate”.

Los comentarios de Trump provocaron una nueva reprimenda del Ministerio iraní de Exteriores.

“Recordando la larga historia de intervenciones criminales por parte de sucesivos gobiernos estadounidenses en los asuntos internos de Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores considera que las afirmaciones de preocupación por la gran nación iraní son hipócritas, destinadas a engañar a la opinión pública y a encubrir los numerosos crímenes cometidos contra los iraníes”, dijo.

Pese a esos comentarios, la cuenta del Departamento de Estado de Estados Unidos en la plataforma social X en idioma farsi ha publicado imágenes que supuestamente muestran a manifestantes colocando pegatinas que nombran calles en honor a Trump o tiran arroz subsidiado por el gobierno.

هزاران نفر در آبدانان گرد هم آمدند تا یک نمایش قدرتمند از اتحاد را نشان دهند. ویدیوهای اخیر نشان می‌دهد که معترضان کیسه‌های برنج را پاره می‌کنند تا تأثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت را برجسته کنند. وقتی قیمت‌ها آن‌قدر بالا تعیین می‌شوند که نه مصرف‌کنندگان توان خرید دارند و نه… pic.twitter.com/KQvwlg7rye — USAbehFarsi (@USABehFarsi) January 8, 2026

“Cuando los precios se fijan tan altos que ni los consumidores pueden permitirse comprar ni los agricultores pueden permitirse vender, todos pierden”, dijo el Departamento de Estado en un mensaje. “Da igual si este arroz se tira”.

Mientras tanto, Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de la Paz 2023, sigue encarcelada por las autoridades tras su arresto en diciembre.

“Desde el 28 de diciembre de 2025, el pueblo de Irán ha salido a las calles, tal como hizo en 2009, 2019″, dijo su hijo, Ali Rahmani. “Cada vez, surgieron las mismas demandas: el fin de la República Islámica, el fin de este régimen patriarcal, dictatorial y religioso, el fin de los clérigos, el fin del régimen de los mullahs”.

Las mayores protestas desde la muerte de Mahsa Amini

Irán ha enfrentado rondas de protestas a nivel nacional en los últimos años. Ante sanciones endurecidas y dificultades en el país tras una guerra de 12 días con Israel en junio, su moneda, el rial, colapsó en diciembre, alcanzando 1,4 millones por dólar. Las protestas comenzaron poco después, y los manifestantes entonaron lemas contra la teocracia iraní.

Negocios cerrados en el Gran Bazar de Teherán Vahid Salemi� - AP�

Antes de la Revolución Islámica de 1979, el rial era en gran medida estable, cotizando alrededor de 70 por dólar. En el momento del acuerdo nuclear de Irán en 2015 con las potencias mundiales, un dólar se cotizaba a 32.000 riales. Tiendas en los mercados de todo el país han cerrado como parte de las protestas.

Agencia AP y AFP