OpenAI evaluó alertar a la policía canadiense sobre el sospechoso de un tiroteo escolar meses antes del ataque

TORONTO.– OpenAI, la empresa tecnológica creadora de ChatGPT, reportó el viernes que el año pasado evaluó alertar a la policía canadiense sobre las actividades de una persona que meses después cometió uno de los peores tiroteos escolares en la historia del país.

OpenAI indicó que, en junio pasado, identificó la cuenta de Jesse Van Rootselaar mediante medidas de detección de abuso por “promoción de actividades violentas”.

La empresa tecnológica de San Francisco vetó la cuenta en junio de 2025 por violar su política de uso y consideró remitir el caso a la Real Policía Montada de Canadá, pero determinó en ese momento que la actividad de la cuenta no alcanzaba el umbral para referirla a la policía.

Ocho meses después, Van Rootselaar, de 18 años, mató a ocho personas en una zona remota de la provincia canadiense de Columbia Británica y murió por una herida de bala autoinfligida.

Esta captura de pantalla de un video proporcionado por el periodista local Trent Ernst muestra el edificio de la escuela donde se produjo un tiroteo que dejó al menos nueve muertos en el pequeño pueblo de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 10 de febrero de 2026 TRENT ERNST� - AFP�

OpenAI explicó que el umbral para remitir a un usuario a la policía es si el caso implica un riesgo inminente y creíble de causar daños físicos graves a otras personas. La empresa afirmó que en este caso no había identificado una planificación creíble o inminente de esta índole. The Wall Street Journal fue el primer medio en reportar la revelación de la tecnológica.

La empresa señaló que, tras enterarse del tiroteo escolar, sus empleados se comunicaron con la policía con información sobre la persona y su uso de ChatGPT.

“Nuestros pensamientos están con todos los afectados por la tragedia de Tumbler Ridge. Nos comunicamos de forma proactiva con la Real Policía Montada de Canadá con información sobre el individuo y su uso de ChatGPT, y seguiremos apoyando su investigación”, manifestó un portavoz de la empresa.

El sargento Kris Clark confirmó en un comunicado enviado por correo electrónico el viernes que OpenAI contactó a las autoridades después de los hechos.

Clark indicó que se está llevando a cabo una “revisión exhaustiva del contenido en dispositivos electrónicos, así como de las redes sociales y las actividades en línea” de Van Rootselaar. Añadió que se están recopilando pruebas “digitales y físicas”, que están siendo jerarquizadas y procesadas metódicamente.

El móvil del tiroteo sigue sin estar claro.

Cómo fueron los hechos

Van Rootselaar primero mató a su madre, de 39 años, y a su hermanastro de 11 años en la casa familiar, una residencia cercana a la escuela. A continuación, se dirigió al colegio, donde asesinó a una profesora de 39 años, a tres alumnas de 12, y a dos alumnos, uno de 12 y otro de 13 años, antes de quitarse la vida. Además, 27 personas resultaron heridas, incluidas dos que fueron evacuadas en helicóptero con lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Un estudiante de la escuela habló con CBC Radio West sobre cómo se “atrincheró” en un aula durante el tiroteo. Darian Quist, alumno del último año de la educación secundaria, contó que llegó a clase a las 13:30 (hora local) cuando sonó una alarma en los pasillos con instrucciones de cerrar las puertas para un confinamiento. Tanto el joven como sus compañeros “consiguieron mesas y atrincheraron las puertas” durante más de dos horas hasta que llegó la policía para escoltarlos fuera de la escuela, según declaró a CBC.

El subcomisionado de la Real Policía Montada de Canadá, Dwayne McDonald, identificó más tarde a la sospechosa como Jesse Van Rootselaar, una joven trans de 18 años, que tenía antecedentes de contactos con la policía relacionados con su salud mental.

“La policía había acudido a esa residencia (familiar) en múltiples ocasiones durante los últimos años, ocupándose de asuntos de salud mental relacionados con la sospechosa”, dijo McDonald, comandante de la Real Policía Montada de Canadá en Columbia Británica (RCMP, por sus siglas en inglés).

Tumbler Ridge es una localidad remota de 2.700 habitantes en las Montañas Rocallosas canadienses. Se encuentra a más de 1.000 kilómetros al noreste de Vancouver, cerca de la frontera provincial con Alberta. La escuela secundaria local, que recibe a unos 175 estudiantes de séptimo a duodécimo grado, es el principal centro educativo de la zona.

El ataque fue la masacre más mortífera de Canadá desde 2020, cuando un hombre armado en Nueva Escocia mató a 13 personas e inició incendios que dejaron otras nueve víctimas mortales. Canadá tiene leyes de armas más estrictas que Estados Unidos, lo que hace que ataques masivos como este sean mucho menos probables.

Agencias AFP, ANSA y AP