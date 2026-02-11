El Gobierno modifica artículos claves del proyecto de reforma laboral; 10 muertos en un tiroteo en una escuela en Canadá
Además, nevó en el Cerro Catedral; continúa la protesta de policías en Rosario; la inflación de enero fue del 2,9 por ciento. Estas son las noticias de la mañana del 11 de febrero de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- El Gobierno accedió a modificar artículos claves del proyecto de reforma laboral para complacer a gobernadores, sindicatos y cámaras empresarias y lograr los votos: elimina la posibilidad del pago de salarios por medio de billeteras virtuales; acota los derechos laborales en los casos de enfermedad o accidente; las indemnizaciones por despido dependerán de un Fondo de Asistencia Laboral financiado por aportes patronales, entre otros cambios.
- Durante la mañana de este miércoles continúa la protesta policial en Rosario en reclamo por mejores salarios. El gobierno de Maximiliano Pullaro había decidido endurecer su postura, luego de asegurar que había maniobras políticas detrás del conflicto. Luis Maldonado, el jefe de la Policía de Santa Fe, confirmó que no habrá más pases a disponibilidad.
- Luego de la salida de Marco Lavagna del Indec por la decisión del Gobierno de frenar la publicación de un índice de precios actualizado el organismo informó este martes que el IPC de enero marcó 2,9%. El primer número del año estuvo por encima de lo que esperaba el mercado y registró una aceleración frente al 2,8% de diciembre. Los factores estacionales jugaron fuerte, sobre todo por los precios de las verduras, con alzas muy significativas.
- Un abrupto descenso de las temperaturas en pleno verano hizo que el cerro Catedral se cubriera de nieve este martes. Aunque estaba pronosticado, la poco usual postal en el centro de esquí sorprendió a los turistas que visitan esta ciudad. Luego de varios días de calor extremo e intensa sequía, el lunes la temperatura máxima rozó los 20 y luego bajó; el martes la jornada se presentó con lluvias y viento, así como una sensación térmica de 4 grados.
- Al menos nueve personas murieron y 25 resultaron heridas en un tiroteo en la provincia Columbia Británica, en el oeste de Canadá. El hecho policial ocurrió en Tumbler Ridge, un municipio en las faldas de las Montañas Rocosas con una población de menos de 2400 habitantes. Según la policía, el atacante se habría suicidado.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Siguen las negociaciones por la reforma laboral; el gremio del transporte planea un paro y movilización el miércoles
- 2
Bajo presión, las principales redes sociales acuerdan ser calificadas por su “seguridad adolescente”
- 3
Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos en el interior este miércoles 11 de febrero
- 4
Ni cigarrillos ni vapeadores: advierten sobre los riesgos de una nueva modalidad de tabaco sin humo