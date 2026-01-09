Pedro Sánchez llama a una “transición pacífica” en Venezuela y se ofrece como mediador entre el chavismo y la oposición

MADRID.– El presidente español, Pedro Sánchez, afirmó este viernes que espera “contribuir a acercar posiciones” entre la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la oposición representada, entre otros, por el excandidato Edmundo González Urrutia.

“Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones. Así se lo he trasladado a Delcy Rodríguez y a Edmundo González Urrutia", indicó en un mensaje de X tras mantener conversaciones con ambos.

“España respalda una transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela, liderada por los propios venezolanos”, señaló.

El excandidato presidencial, Edmundo Gonzalez Urrutia, frente al Grand Hotel de Oslo (Archivo) Lise Aserud� - NTB�

“La reconstrucción democrática en Venezuela pasa por el reconocimiento explícito del resultado electoral del 28 de julio de 2024″, dijo por su parte el excandidato presidencial González Urrutia durante la conversación telefónica que sostuvo con Sánchez, en referencia a las actas publicadas por su espacio que demuestran un triunfo de este exdiplomático por el 70% de los votos en 2024, y que fueron reconocidas por organismos internacionales y varios países, que desconocen la autoproclamada victoria de Maduro.

Después de la operación militar del sábado pasado Washington ha descartado por ahora dar a la oposición venezolana el mando del país, que dirige interinamente Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro.

Con una orden de arresto emitida por las autoridades venezolanas, González Urrutia salió de su país en septiembre de 2024 y se exilió en España, donde viven decenas de miles de venezolanos.

Quiero informar que tuve una conversación telefónica -duró 17 minutos- con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre la situación de Venezuela.



Le manifesté que la liberación de los presos políticos venezolanos no puede ser selectiva y además debe ser… pic.twitter.com/Hv467Y1U60 — Edmundo González (@EdmundoGU) January 9, 2026

González Urrutia tomó la posta de la candidatura opositora para esas elecciones, luego de que el régimen vetó la participación de María Corina Machado. La oposición lo reivindica como el legítimo ganador y publicó como evidencia las copias de actas emitidas por las máquinas de votación.

Durante su conversación con Sánchez, González Urrutia afirmó que “las transiciones políticas reales son complejas y que no pueden reducirse a gestos parciales”.

María Corina Machado ondea una bandera venezolana durante una protesta por el fraude electoral de julio de 2024 Cristian Hernandez - AP

Poco antes, había afirmado que le "alegra profundamente" ver los abrazos de los presos liberados con sus familiares tras las excarcelaciones iniciadas el jueves en Venezuela. Pero también advirtió en su llamada con Sánchez contra posibles “gestos tácticos”, ya que muchos presos por motivos políticos “continúan detenidos”.

“La liberación selectiva de detenidos no puede sustituir la restitución plena de derechos ni el reconocimiento del mandato democrático otorgado por los venezolanos el 28 de julio de 2024″, insistió el dirigente opositor.

Llamado entre Petro y Rodríguez

También en el plano diplomático, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió este viernes a Delcy Rodríguez combatir “juntos” al narcotráfico, alegando que el problema de las drogas se convirtió en la “excusa perfecta” para justificar una “agresión” contra países de la región.

Gustavo Petro llamó a combatir el narcotráfico LEONARDO MUNOZ - AFP

El mandatario izquierdista dijo que América Latina vive momentos de “turbulencia”, luego del arresto de Maduro, que responde ante la Justicia de Nueva York a varios cargos formulados en su contra de narcotráfico y terrorismo.

“He invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo”, dijo sobre Rodríguez y la llamó a enfrentar conjuntamente los capos del narco para que sean “derrotados por los pueblos unidos”.

En la frontera colombo-venezolana operan poderosas guerrillas que se financian con la cocaína y que según el gobierno colombiano tenían como retaguardia a Venezuela cuando Maduro estaba en el poder. “América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad" de “sus armas”, señaló.

El gobierno colombiano informó el jueves que Petro y el presidente estadounidense Donald Trump se comprometieron a realizar “acciones conjuntas” para golpear a la guerrilla del ELN en la frontera con Venezuela.

En ese sentido, Trump anunció este viernes que recibirá a Petro en la Casa Blanca la primera semana de febrero. “Estoy seguro de que [la visita] saldrá muy bien para Colombia y para Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben SER IMPEDIDAS de ingresar a Estados Unidos”, escribió en su plataforma Truth Social.

"Iván Mordisco" comenzó su trayectoria criminal en 1995 dentro de las FARC y rechazó el proceso de paz de 2016 X (@tiempoarg)

En respuesta, el mayor criminal de Colombia, alias “Iván Mordisco”, convocó a las principales guerrillas a una cumbre para enfrentar un posible ataque de Estados Unidos. La invitación incluye a los comandantes del ELN, la organización rebelde más longeva de América.

“Hoy miramos al mismo enemigo”, dijo en un video el jefe de la principal disidencia de las FARC, que no aceptó el acuerdo de paz de 2016 que desbandó a la guerrilla. En la grabación aparece en una zona selvática, vestido de camuflaje y rodeado de hombres armados.

“El destino nos grita que es hora de juntarnos, del abrazo férreo en la trinchera común. Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América”, reclamó.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, calificó por su parte de “desespero” el pedido de Iván Mordisco a los demás grupos armados ilegales.

“Uno encuentra en esas palabras amenazantes contra Colombia a un criminal muy afectado; el desespero de él lo ha llevado a pedir más ayuda, a pedir auxilio a los demás carteles del narcotráfico", afirmó Sánchez.

Los llamados de Mordisco son la evidencia del “daño que se le ha causado a esa estructura criminal”, objeto de varios operativos armados, dijo Sánchez, y sostuvo que “no vamos a parar como fuerza pública para neutralizar esta amenaza”.

Agencias AFP y ANSA