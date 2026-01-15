La presión de Donald Trump para anexar Groenlandia revela una estrategia geopolítica basada en la disputa por minerales críticos y el dominio militar del Ártico frente a China y Rusia. Washington define al territorio danés como un activo vital de seguridad nacional por su ubicación geográfica y las reservas naturales que el deshielo deja accesibles. El plan apunta a frenar a las potencias rivales en una región de valor global.

¿Por qué Estados Unidos quiere quedarse con Groenlandia?

Washington encuadra a la isla en una lógica de proyección de poder y seguridad hemisférica. Henry Ziemer, analista del Center for Strategic and International Studies (CSIS), detalló la visión oficial: “El llamado ‘corolario Trump’ de la Doctrina Monroe busca extender la influencia estadounidense no solo hacia el sur, sino también hacia el norte”. El territorio posee 2,166 millones de kilómetros cuadrados y apenas 56.000 habitantes, mayoritariamente de etnia inuit. Su economía depende de las transferencias de Dinamarca, aunque los líderes locales ven en la minería la llave para una futura independencia financiera.

Trump considera a Groenlandia una isla estratégica para la seguridad de Estados Unidos Evgeniy Maloletka� - AP�

El hielo superficial cubre un potencial energético y mineral de escala global que motiva la ambición norteamericana. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima la existencia de 17.500 millones de barriles de petróleo y 4,19 billones de metros cúbicos de gas natural en las aguas circundantes. Las cuatro licencias activas de exploración caducan entre 2027 y 2028, aunque sin producción comercial vigente.

El interés estratégico apunta también a las tierras raras. Se calcula la presencia de 38,5 millones de toneladas de estos minerales bajo el suelo, insumos que resultan esenciales para fabricar turbinas eólicas, motores eléctricos, sistemas de defensa y dispositivos electrónicos. El acceso a estas materias primas representa una prioridad para Estados Unidos ante el dominio actual de China en el procesamiento global de estos elementos.

Donald Trump manifestó su intención de anexar el territorio bajo soberanía danesa para ampliar el control estadounidense en el Ártico White House - White House

Los obstáculos económicos y ambientales para la extracción de minerales

La explotación de estos recursos enfrenta barreras significativas que dificultan los planes de corto plazo. Simon Jowitt, director del Centro Ralph J. Roberts para la Investigación en Geología Económica de la Universidad de Nevada, explicó la situación: “El hecho de que Groenlandia esté poco explorada significa que tiene un potencial importante, pero también que el riesgo es mucho mayor que en regiones con una larga historia minera”. El especialista añadió una advertencia sobre los tiempos: “No es el lugar al que yo iría si buscara resultados rápidos”.

El subsuelo de Groenlandia contiene un estimado de 38,5 millones de toneladas de tierras raras, minerales utilizados para la producción de turbinas eólicas y sistemas electrónicos GETTY

La falta de infraestructura eleva los costos de cualquier proyecto y complica la logística. Jowitt detalló los desafíos: “Prácticamente todo –energía, caminos, puertos, mano de obra– debe construirse desde cero. Eso hace que los costos iniciales sean extremadamente altos y que los plazos de retorno sean muy largos”. Muchos proyectos tardarían más de una década en generar rentabilidad.

El marco legal y ambiental también condiciona el avance minero. El Parlamento local aprobó en 2021 una ley de tolerancia cero contra la minería de uranio. Anne Merrild, experta de la Universidad de Aalborg, señaló: “La legislación limitó el desarrollo de iniciativas que podrían haber atraído inversión internacional”. Los ecosistemas árticos presentan una gran fragilidad ante la intervención humana. Merrild indicó: “Los procesos biológicos son lentos y las perturbaciones pueden persistir durante décadas”. La experta reflexionó sobre el dilema político: “La minería puede ser una herramienta de autonomía, pero también un factor de dependencia si el control queda en manos externas”.

El valor militar y la doctrina de control territorial

La ubicación geográfica de la isla entre América del Norte y Europa permite controlar rutas marítimas vitales entre el océano Ártico y el Atlántico medio. Ziemer destacó la importancia militar de la zona: “Estos corredores son puntos de estrangulamiento fundamentales para los submarinos nucleares rusos”. Estados Unidos opera la base espacial de Pituffik, una instalación clave para los sistemas de alerta temprana de misiles. El Acuerdo de Defensa de 1951 habilita a Washington a establecer nuevas áreas militares en coordinación con la OTAN. Ziemer aclaró sobre las necesidades reales: “Hay muy poco que Estados Unidos necesite de Groenlandia que no pueda lograrse dentro de los marcos de seguridad y cooperación ya existentes”.

El cambio climático añade urgencia a la disputa por el territorio, ya que el retroceso del hielo abre la posibilidad de nuevas rutas de navegación capaces de acortar hasta 15 días los trayectos entre Asia y Europa. La Casa Blanca visualiza el área como una plataforma avanzada para dominar estas futuras líneas de comunicación marítima transárticas.

La competencia entre potencias y el riesgo diplomático

Washington intervino en 2018 para evitar que una empresa china financiara aeropuertos en la isla. Rusia reforzó su despliegue militar en el mar de Barents y disputa derechos sobre la dorsal submarina de Lomonosov.

La postura estadounidense sobre una posible compra o anexión generó inquietud en Europa. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó la intención de adquirir el territorio sin recurrir a la fuerza militar. Sin embargo, Ziemer alertó sobre las consecuencias geopolíticas: “La negativa de Estados Unidos a descartar el uso de la fuerza para adquirir Groenlandia puso a la OTAN en modo de crisis”. El analista concluyó con una advertencia sobre la unidad occidental: “Existe el riesgo de una espiral de escalada retórica que termine debilitando la cohesión de la alianza atlántica, en beneficio de Rusia”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucía Boccio.