Qué dijeron los medios del mundo sobre el triunfo de Milei

La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo generó repercusiones en la prensa internacional. Los principales portales de noticias de América y Europa analizaron el resultado que consolida el poder del oficialismo y modifica el mapa político argentino. El triunfo de Milei fue el eje de coberturas que subrayaron la magnitud del apoyo electoral y el contexto económico del país.

Qué dijeron los medios del mundo sobre las elecciones argentinas

En Estados Unidos, la prensa siguió con atención los comicios. The New York Times tituló en su portada: “Los votantes argentinos otorgan a Javier Milei una victoria crucial en las elecciones de mitad de período”. La nota, firmada por la periodista Emma Bubola, analizó el impacto del resultado.

La victoria del gobierno se destacó en la portada del New York Times

The Washington Post también dio cobertura al hecho con el encabezado: “Milei se encamina a ganar un Congreso más amigable tras el rescate estadounidense”. El artículo de los periodistas Sammy Westfall y Frances Vinall recordó que los comicios ocurrieron mientras Estados Unidos finaliza un paquete de rescate de hasta 40 mil millones de dólares para la Argentina.

La victoria de Milei en los medios del mundo

En España, los dos diarios de mayor circulación dieron un lugar de máxima exposición a la noticia. El portal de El País dedicó sus primeras cuatro noticias de la portada al tema. La nota central subrayó la relevancia del porcentaje que obtuvo el oficialismo.

El diario El Mundo destacó la elección en su primera plana y la definió como un “triunfo claro” frente al peronismo. La publicación española señaló que el gobierno argentino atravesó “meses de turbulencias y malas noticias” y remarcó la sorpresa que generó la victoria de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La portada del medio español El Mundo

El factor Trump y el análisis europeo

Desde el Reino Unido, The Guardian puso el énfasis en la posibilidad de que esta elección represente un “punto de inflexión” para el país. El medio británico calificó al oficialismo como un partido de extrema derecha. La publicación también remarcó la importancia de la figura de Donald Trump en la campaña. Informó que el expresidente estadounidense anunció un rescate de 40.000 millones de dólares y aclaró que la continuidad de esa ayuda dependía de la victoria de su homólogo argentino.

En Italia, Le Corriere fue otro de los importantes medios europeos que reflejó las elecciones legislativas. El título de su nota principal apuntó a la influencia externa con la frase “Bajo la atenta mirada de Trump”.

El triunfo de Milei en la Argentina tuvo repercusión en el resto del mundo

La mirada de la región

Los medios de América Latina también analizaron los resultados. El País de Uruguay abrió su edición digital con el suceso. Calificó la victoria de Milei como “rotunda”. El medio uruguayo profundizó en los dichos del presidente argentino tras conocerse los datos y evaluó sus próximos pasos.

El influyente diario brasileño O Globo destacó los porcentajes que consiguió La Libertad Avanza a nivel nacional. El portal calificó el resultado como una “sorprendente victoria”. Además, resaltó un fragmento del discurso de Javier Milei, en el que afirmó que el país decidió dejar atrás “100 años de decadencia”.

O Globo calificó como "sorprendente victoria" al resultado obtenido por el oficialismo argentino en las elecciones de medio término O Globo

En Chile, La Tercera ubicó la noticia en un lugar menos relevante de su sitio web. El diario chileno habló de una elección marcada por una “histórica abstención”. La Libertad Avanza obtuvo una amplia victoria nacional con el 40,72% de los votos y ganó en la provincia de Buenos Aires, un tradicional bastión del peronismo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.