Qué se sabe de la muerte de seis militares estadounidenses en un accidente de avión en Irak

Un avión estadounidense de reabastecimiento se estrelló este viernes en el oeste de Irak y dejó seis militares norteamericanos muertos, en plena guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Por el momento, el responsable de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente confirmó que no se debió a “fuego hostil ni a fuego amigo”. Investigan las causas detrás del accidente y realizan labores de rescate.

“Se ha confirmado el fallecimiento de los seis tripulantes del avión cisterna estadounidense KC-135 que se estrelló en el oeste de Irak. La aeronave se perdió el 12 de marzo mientras sobrevolaba espacio aéreo aliado durante la Operación Furia Épica”, señaló en un comunicado el Comando Central de Estados Unidos. El KC-135 formaba parte de la operación contra Irán y es al menos la cuarta aeronave militar de la potencia norteamericana que se perdió durante el conflicto -tres F-15 fueron derribados por fuego amigo sobre Kuwait.

“Se están investigando las circunstancias del incidente. Sin embargo, la pérdida de la aeronave no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo. La identidad de los miembros del servicio se mantendrá en reserva hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares”, sumaron en el comunicado.

All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased



TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

En tanto, el embajador de Estados Unidos en Israel, Yechiel Leiter, confirmó a través de X que la otra aeronave “aterrizó sin problemas en Israel” y que el jefe de la Fuerza Aérea “fue informado por el comandante del AFCENT sobre los detalles iniciales del incidente”.

El accidente eleva el número de muertos en la Operación Furia Épica a al menos 13 militares de Estados Unidos, siete de los cuales fallecieron en combate. Unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos, entre ellos, ocho de gravedad, informó el Pentágono a principios de esta semana.

El KC-135 Stratotanker es una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se utiliza para reabastecer de combustible a otros aviones en pleno vuelo, lo que les permite recorrer distancias más largas y mantener operaciones durante más tiempo sin aterrizar. Se usa hace más de 60 años, apoyando a la Fuerza Aérea, la Marina y el Cuerpo de Marines. El avión también se utiliza para transportar personal herido durante evacuaciones médicas o realizar misiones de vigilancia.

Un avión cisterna de reabastecimiento KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea estadounidense despega de la Base Aérea de Kadena, en la Ciudad de Kadena, en el oeste de Okinawa, sur de Japón, en 2023 Hiro Komae - AP

El experto en seguridad del Instituto Asan de Estudios de Política de Corea del Sur Yang Uk aseguró que sería extraño que el avión cisterna de reabastecimiento haya sido derribado por fuego enemigo debido a que esas operaciones se suelen realizar en la retaguardia de las zonas de combate.

Pese a las mejores que se realizaron a lo largo de los años, la antigüedad de los KC-135 alimentó preocupación sobre su fiabilidad y durabilidad. En paralelo, la transición al KC-46A avanzó más lentamente de lo esperado.

We’re at day 13 of operation #RoaringLion - here’s today’s update:



- The cracks in the Iranian regime are widening: officials, stationed aoutside of Iran are abandoning their posts and asking for asylum in various countries.



- ⁠One of the two American aircraft involved in the… — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) March 13, 2026

Los KC-135 estuvieron involucrados previamente en accidentes mortales: el más reciente fue en mayo de 2013, cuando una aeronave se estrelló tras despegar al sur de Chaldovar, Kirguistán, mientras apoyaba la guerra en Afganistán. La tripulación tuvo problemas con el timón del avión y, mientras luchaban por estabilizar el avión, la sección de cola se desprendió y el avión explotó en el aire, lo que provocó la muerte de los tres tripulantes a bordo.

La colisión en el aire más grave en la que estuvo involucrado el avión ocurrió en 1966, cuando un bombardero B-52 que transportaba bombas nucleares chocó con un avión cisterna cerca de Palomares, España, y dejó cuatro muertos.

Una tripulación básica de estos aviones se compone de un piloto, un copiloto y un operador de pértiga. En misiones de evacuación aeromédica se suman enfermeros y técnicos médicos.

Con información de AFP, Reuters y AP