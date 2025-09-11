Qué se sabe del camión de México que explotó y dejó cuatro muertos y 90 heridos

La explosión de un camión que transportaba gas causó este miércoles la muerte de cuatro personas y heridas a otras 90 en una autopista de la capital de México. El vehículo volcó en la populosa región de Iztapalapa, lo que desató un incendio de grandes proporciones y una compleja operación de rescate. El accidente obligó al despliegue de fuerzas federales para contener la emergencia.

¿Cómo fue el accidente del camión en México?

El siniestro ocurrió alrededor de las 17 del miércoles en la autovía que conecta la Ciudad de México con Puebla. El punto exacto fue el tramo conocido como Puente de la Concordia, en Iztapalapa, una demarcación con cerca de 1.800.000 habitantes. Según las primeras pericias, el camión volcó en una curva al intentar tomar el acceso a la autopista y provocó la fuga del combustible.

El momento de la explosión captado desde los pasajeros de un colectivo

El vehículo era un camión cisterna que transportaba un depósito con 49.500 litros de gas. Tras el vuelco, el contenido altamente inflamable comenzó a esparcirse por la calzada. Minutos después, por causas que todavía se investigan, el gas entró en combustión. La detonación generó una enorme bola de fuego que alcanzó a varios automóviles y viviendas cercanas.

Múltiples testigos captaron el momento de la explosión en videos que se viralizaron en redes sociales. En las imágenes se observa la rápida expansión de las llamas y la magnitud del estallido, que calcinó por completo varios vehículos que circulaban por la zona.

La explosión del camión cisterna dejó un saldo de cuatro muertos y 90 heridos Tristan Velazquez - AP

El saldo de víctimas y los daños materiales

El gobierno de la Ciudad de México confirmó que, como consecuencia del accidente, cuatro personas murieron y 90 resultaron heridas. Al menos 19 de los lesionados sufrieron quemaduras de tercer grado. Las autoridades sanitarias distribuyeron a los afectados en diferentes centros de salud para garantizar su atención.

Según un informe difundido por el medio El Universal, doce personas ingresaron al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente, y nueve fueron trasladadas al Hospital de la Ampliación Emiliano Zapata. La Clínica del IMSS de Los Reyes La Paz recibió a 15 pacientes, al igual que la Clínica de Morelos. Otros cinco heridos fueron al Instituto Nacional de Rehabilitación, uno al hospital Rubén Leñero y uno más al hospital del ISSSTE de Zaragoza.

Al menos 19 personas resultaron con quemaduras de grado tres

En cuanto a los daños materiales, la explosión afectó a 18 vehículos. Muchos de ellos quedaron con los neumáticos quemados y las ventanillas rotas. El transporte público en la zona se vio limitado; el tren más cercano suspendió su servicio y las autoridades desviaron el tránsito vehicular para facilitar las tareas de los equipos de emergencia.

Qué dijeron las autoridades y cómo avanza la investigación

En el operativo de seguridad participaron la policía local, paramédicos, bomberos, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional. Los bomberos lograron controlar las llamas y extinguir los focos de incendio que se generaron en áreas aledañas.

Pablo Vázquez, secretario de seguridad de la capital, informó sobre un detalle clave de la investigación. A través del análisis de las cámaras de seguridad, se pudo determinar que los conductores del camión se alejaron de la zona, apenas volcó el vehículo. Las autoridades ahora los buscan para determinar su responsabilidad en el hecho.

Al menos 19 personas sufrieron quemaduras de tercer grado a causa del estallido

La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, publicó la lista preliminar de hospitalizados y aseguró que se actualizaría con el correr de las horas. “Seguiremos prestando asistencia médica a las víctimas de este incidente”, expresó la funcionaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum utilizó la red social X para solidarizarse con los afectados: “Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.