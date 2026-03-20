Cometió un crimen atroz en EE.UU. e intentó huir a Costa Rica, pero terminó atrapado en Cuba

La historia de Worden Leland Bourn combina delito, fuga internacional y una captura inesperada en alta mar. Lo que comenzó como una investigación en Florida por graves acusaciones derivó en un intento de escape hacia Centroamérica que no llegó a concretarse. En cambio, su travesía terminó abruptamente en aguas cubanas, donde fue interceptado antes de poder evadir a la justicia estadounidense.

Worden Leland Bourn: Un pasado marcado por delitos graves

De acuerdo con información de la Lee County Sheriff’s Office, Bourn, de 64 años, no era un desconocido para las autoridades. Se trata de un delincuente sexual registrado con antecedentes que se remontan a 2004, cuando fue condenado por secuestro y abuso sexual de un menor en Anchorage, Alaska.

Bourn poseía un historial delictivo que se remonta a 2004 en Anchorage, Alaska, donde fue condenado por secuestro y abuso sexual de un menor Lee County Sheriff's Office

A lo largo de los años, su historial judicial continuó con otros episodios, entre los cuales se incluyen problemas relacionados con el cumplimiento de los requisitos de registro como agresor sexual en el estado de Florida.

Según los datos oficiales de la oficina del Sheriff de Lee, en 2022 también había sido señalado por no cumplir con estas obligaciones en el condado de Monroe. Este patrón de incumplimiento sería clave en los cargos que más adelante enfrentarían las autoridades en su contra.

El episodio que desató la investigación contra Bourn

El caso más reciente que lo puso nuevamente en el radar de las fuerzas de seguridad ocurrió en diciembre de 2025, en Fort Myers Beach. Tal como detalló la Lee County Sheriff’s Office, los agentes encontraron a Bourn a bordo de su velero junto a un adolescente de 17 años que había sido reportado como desaparecido por sus padres mientras practicaba paddleboarding.

El menor fue hallado intoxicado y bajo los efectos de sustancias narcóticas, lo que encendió las alarmas de los investigadores. A partir de ese momento, se inició una causa que incluyó acusaciones por proporcionar drogas y alcohol a un menor, además de otros delitos vinculados a su condición de delincuente sexual registrado.

Burn fue encontrado a bordo de un velero en altamar con un joven que había sido reportado como desaparecido por su familia Getty Images

Tras su detención inicial, miembros de la unidad especializada en ofensores sexuales llevaron a cabo una revisión exhaustiva de su situación legal, lo que derivó en cuatro cargos adicionales por violaciones a las normas que rigen en este tipo de condenados.

La ausencia en tribunales y el plan de fuga del acusado

El proceso judicial avanzaba, pero en febrero de 2026 se produjo un giro determinante. Bourn no se presentó a la audiencia programada ante la justicia, lo que llevó al juez del circuito del condado de Lee, Robert Branning, a emitir una orden de arresto el 16 de ese mes.

De acuerdo con la Lee County Sheriff’s Office, la unidad encargada de fugitivos detectó rápidamente que el acusado había adquirido una nueva embarcación y que planeaba escapar de Estados Unidos con rumbo a Costa Rica. Este dato activó un operativo de búsqueda y coordinación internacional para evitar su fuga.

La intención de abandonar el país norteamericano no solo agravaba su situación judicial, sino que además abría la puerta a nuevos cargos por violar las condiciones impuestas a los delincuentes sexuales registrados.

El escape frustrado en aguas cubanas

El intento de fuga llegó a su punto crítico el 26 de febrero, cuando autoridades cubanas interceptaron a Bourn en sus aguas territoriales. Según consignó la oficina del sheriff de Lee, el hombre alegó que su embarcación se había quedado sin combustible y solicitó asistencia para continuar su viaje.

Sin embargo, ya se había alertado a nivel internacional sobre su situación legal. Las autoridades procedieron a detenerlo en base a las órdenes de arresto vigentes por no haberse presentado ante la justicia en Estados Unidos.

Investigaciones de la unidad de fugitivos revelaron que el acusado adquirió una nueva embarcación con el objetivo de navegar desde las costas de Florida hacia Costa Rica Lee County Sheriff's Office

Detención en Miami y espera de traslado

Según informó el medio Local 10, Bourn fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight en el condado de Miami-Dade, tras ser trasladado por agentes federales desde Cuba. Los registros carcelarios indican que su detención se produjo a las 9.40 horas local del lunes, en cumplimiento de una orden de arresto emitida fuera del condado.

Actualmente, permanece bajo custodia mientras se aguarda su extradición hacia el condado de Lee, donde deberá enfrentar los cargos pendientes. Entre ellos, se incluyen las acusaciones por proporcionar sustancias a un menor, posesión de tetrahidrocannabinol y las múltiples violaciones relacionadas con su estatus de delincuente sexual.