Quiénes podrían convertirse en el nuevo ayatollah de Irán tras la muerte de Khamenei

TEHERÁN.– El poder en Irán atraviesa su momento más frágil en décadas. Tras el inicio de la Operación Furia Épica, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que golpeó el núcleo del régimen, la muerte del líder supremo, Ali Khamenei, confirmó el escenario más temido en Teherán y abrió una etapa de incertidumbre histórica. La atención ya no se concentra solo en los daños militares, sino en una pregunta decisiva: quién tomará ahora las riendas de la República Islámica y cómo se reorganizará el sistema que gobernó el país durante más de tres décadas bajo su conducción.

La confirmación llegó desde Washington. En un mensaje contundente, Donald Trump afirmó que Ali Khamenei “está muerto” y calificó su caída como “justicia” para el pueblo iraní y para las víctimas en Estados Unidos y otros países. El presidente aseguró que el líder supremo no pudo eludir los sistemas de inteligencia y rastreo estadounidenses, destacó la coordinación con Israel y sostuvo que esta es “la mayor oportunidad” para que los iraníes recuperen su país. También advirtió que los bombardeos continuarán “el tiempo que sea necesario” para garantizar, según dijo, la “paz en Medio Oriente y en el mundo”.

Horas antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había preparado el terreno al señalar que existían “indicios claros” de que el ayatollah de 86 años “ya no está”, sin ofrecer detalles adicionales.

La complejidad del sistema de gobierno iraní, la naturaleza ideológica de su base de apoyo y el poder de la Guardia Revolucionaria hacen difícil predecir lo que podría suceder de ahora en más.

¿Quién podría suceder a Khamenei?

El líder supremo debe ser un clérigo según el sistema iraní de vilayat-e faqih: tutela del jurista islámico. La teoría sostiene que, hasta el regreso del duodécimo imán chiita, desaparecido en el siglo IX, el poder en la tierra debe ser ejercido por un clérigo venerable.

Bajo Khamenei y su predecesor, el fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, el líder supremo tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado, pero el sistema nunca se ha enfrentado a un reto semejante.

La influencia de Khamenei se ha ejercido a menudo a través de sus asesores más cercanos. Pero tras los ataques del sábado, no está claro cuántos de esos altos cargos han sobrevivido. Khamenei, de 86 años, nunca nombró públicamente a un sucesor y no está claro quién podría sustituirlo si se confirma su muerte.

Su hijo, Mojtaba Khamenei, ha sido considerado en ocasiones como un posible candidato, pero su destino tampoco está claro. El nieto de su predecesor, Hassan Khomeini, ha sido otro, al igual que algunos clérigos de alto rango.

Ninguna de las figuras restantes goza de la reputación o la influencia de Khamenei, y cualquier sucesor podría tener dificultades para dominar a poderosos grupos de interés, como la Guardia Revolucionaria o los principales consejos clericales.

El nombre que emerge

Con la confirmación de la muerte de Khamenei, la atención comenzó a desplazarse hacia la sucesión. Un nombre se repite con insistencia tanto en la capital iraní como en las cancillerías extranjeras: Ali Larijani. A sus 67 años, este veterano del sistema aparece como el principal candidato para garantizar una transición controlada por el aparato de seguridad y evitar un colapso abrupto del régimen.

Actual secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Larijani fue uno de los primeros dirigentes en reaccionar públicamente tras los ataques: afirmó que Israel y Estados Unidos “lamentarán sus acciones” y advirtió que “los valientes soldados y la gran nación de Irán darán una lección inolvidable a los opresores internacionales”, en un mensaje difundido en la red social X.

Larijani no es un clérigo de alto rango —una exigencia formal para ocupar el cargo de líder supremo—, pero su peso político y su trayectoria lo colocan en una posición privilegiada. Desde enero, ante el recrudecimiento de las protestas internas y el deterioro del frente externo, Khamenei le delegó funciones clave en materia de seguridad nacional y política exterior. En los hechos, se convirtió en el hombre fuerte del régimen.

Su perfil combina ortodoxia y pragmatismo. Profesor de matemáticas y filosofía, especialista en Immanuel Kant, proviene de una familia clerical central en la historia de la República Islámica: es hijo de un ayatollah y yerno de Morteza Motahhari, uno de los principales ideólogos de la revolución de 1979. Fue comandante de la Guardia Revolucionaria, presidió el Parlamento durante doce años y encabezó las negociaciones nucleares más recientes con Occidente. A diferencia de la élite clerical tradicional, viste sin rigidez religiosa y mantiene vínculos familiares en el exterior, incluido un sobrino residente en Gran Bretaña.

Su ascenso dejó en segundo plano al presidente Masoud Pezeshkian, un reformista moderado que admitió en reuniones privadas su escaso margen de maniobra. Hoy, Larijani es quien articula los vínculos con Rusia y coordina la respuesta estratégica frente a la ofensiva militar.

Una interna feroz

Pero la sucesión está lejos de estar resuelta. Mohammad Bagher Ghalibaf, actual presidente del Parlamento y excomandante de la Guardia Revolucionaria, conserva el respaldo de sectores duros del estamento militar y mantiene una relación estrecha con Mojtaba Khamenei, el influyente hijo del líder supremo. Según fuentes regionales, Ghalibaf recibió el encargo de coordinar la respuesta militar ante un escenario de guerra abierta con Estados Unidos.

En la lista de contingencia también reaparece un nombre inesperado: el del expresidente Hassan Rohani, rescatado del ostracismo político como posible figura de equilibrio si el régimen opta por una salida menos confrontativa para preservar su supervivencia. Completan el círculo de poder el general Yahya Rahim Safavi y Ali Asghar Hejazi, jefe de gabinete del líder supremo. En contraste, servicios de inteligencia israelíes sostienen que Ali Shamkhani, asesor clave de Khamenei, murió durante los ataques del sábado.

La oposición, al margen

Desde el exilio, la oposición intenta capitalizar el momento. Reza Pahlavi, hijo del último shah, calificó la ofensiva como una “intervención humanitaria” y pidió a las fuerzas armadas que abandonen al régimen. Maryam Rajavi, del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, reclamó un gobierno provisional y la disolución inmediata de la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, analistas coinciden en que el desenlace no se decidirá en el exilio ni en las calles, sino en los cuarteles y búnkeres de Teherán.

Por ahora, la Guardia Revolucionaria busca evitar un colapso total del sistema que protege desde hace más de cuatro décadas. En medio de bombardeos, Irán se asoma a una transición incierta que podría marcar el fin de una era en Medio Oriente.

