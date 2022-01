Quiénes son los dos biólogos mexicanos que quedaron atrapados en Tonga tras la erupción y posterior tsunami

Los familiares de dos biólogos mexicanos atrapados en Tonga vivieron horas de angustia al desconocer su situación tras el tsunami del sábado. Lesli Elisa Nava Flores y David Olaf Santillán González están entre las decenas de miles de personas atrapadas en la nación insular del Pacífico que quedó incomunicada tras la masiva erupción de un volcán y posterior tsunami.

“El sábado la embajada británica en Tonga le prestó un teléfono satelital a mi hermana para poderse comunicar con mi mamá”, le dijo a BBC Mundo Amelia Nava, hermana de Lesli Elisa. “Mi mamá contó que fue una llamada muy muy breve. Le dijo que estaban bien, que estaban resguardados en una zona segura, pero que estaban incomunicados y pedían que por favor los apoyáramos para que pudieran salir de la isla”, agrega.

Lesli Elisa y David Olaf viven desde hace dos años en Nukuʻalofa, la capital e isla principal de Tonga. Tras la erupción del volcán submarino y posterior tsunami, la electricidad, internet y las comunicaciones telefónicas quedaron suspendidas y se desconoce cuál es la magnitud de los daños. Amelia Nava afirma que se comunicó con su hermana por última vez el viernes por la tarde.

“Ella me dijo que les habían advertido que probablemente habría un tsunami, que no se acercaran a las playas. Ellos fueron por comida y víveres”, le dice a BBC Mundo. “Después de eso yo ya no hablé con mi hermana, pero David le escribió a su cuñado diciendo que estaban lloviendo piedritas volcánicas cerca de donde ellos estaban, que posiblemente se iban a quedar incomunicados, pero que estaban bien”. Amelia cuenta que su hermana y David se refugiaron en un hotel cerca del aeropuerto, en una zona alejada del área que quedó inundada por el tsunami.

“Se ve que el tsunami ocurrió en una de las orillas de la isla donde todo quedó inundado. Ellos estaban en el aeropuerto, que está un poco más alejado de esa zona”, señala. En efecto, la Alta Comisión de Nueva Zelanda en Tonga publicó en Facebook que se tienen informes de “daños significativos en los centros turísticos y la zona costera del norte de Nuku’alofa”.

Este lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que inició la búsqueda de alternativas para facilitar el regreso a México de los biólogos, quienes se encuentran fuera de peligro, aunque incomunicados debido a las condiciones en las que quedó el país tras la erupción y el tsunami. Aunque las autoridades mexicanas no establecieron contacto con ambos desde el sábado.

Su trabajo en Tonga

Los biólogos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) viven en Tonga desde hace dos años trabajando en el mantenimiento de peces y arrecifes de coral. “De hecho su contrato laboral era por un año, pero a raíz de la pandemia tuvieron que quedarse allí porque debido a covid cerraron el aeropuerto en Tonga y ya no pudieron salir”, señala Amelia Nava.

Incluso antes del tsunami, por la pandemia, el aeropuerto de Tonga solo llevaba a cabo un número de vuelos muy restringido. Y Lesli y David tuvieron que permanecer en la isla el año pasado debido a estas restricciones.

Miles de afectados

Se cree que hasta 80.000 personas pueden haber resultado afectadas por el evento, le dijo a la BBC la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, dijo que el tsunami causó “daños significativos”, arrastrando barcos por tierra y golpeando tiendas junto a la orilla. En particular, hay mucha preocupación sobre la situación en las islas exteriores más remotas de Tonga.