Rodolfo Hernández suspende todas sus actividades públicas antes del ballottage en Colombia: “Me dicen que me van a apuñalar”

MIAMI / BOGOTÁ.- El candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández anuló sus actividades públicas a diez días del ballottage con el izquierdista Gustavo Petro, al considerar que su vida está en riesgo. Incluso afirmó que existen planes para acuchillarlo.

“Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones”, tuiteó el candidato populista. “En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo”, escribió en otro mensaje.

Según explicó, tomó esta decisión a raíz de la filtración de unos videos en los cuales el senador del partido de Gustavo Petro Roy Barreras aparece organizando con personal de esa coalición distintas estrategias políticas enfocadas, entre otras, a “atacar” a distintos líderes del centro como Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo.

“Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio”, escribió Hernández en su cuenta de Twitter.

El candidato dijo que tiene la certeza de que su vida está en riesgo. “Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal”, señaló.

De gira en Miami, Hernández, de 77 años, dijo incluso que fue alertado sobre un plan para apuñalarlo: “Ya recibí con preocupación que están intentando matarme y esa matada no es a plomo, esa matada es a cuchillo”, aseguró.

Y agregó: “¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme o vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen a cuatro o cinco [guardespaldas] para que me protejan, pero cuando son 500 empujando... Me están diciendo que me van a apuñalar y soy tan salado que no me muero y quedo en silla de ruedas (sic)”, afirmó.

Poco después del anuncio de Hernández, Petro reaccionó por Twitter: “Si mi contrincante tiene temor que atenten contra él, como lo hemos tenido nosotros sin frenar nuestras manifestaciones, lo invito a dar el debate en un lugar seguro. Lo invito a los debates por television. El pueblo se lo merece”.

Las filtraciones

La campaña electoral en Colombia se tensó hoy tras la difusión de videos en los que integrantes de la campaña del izquierdista Gustavo Petro hablan sobre cómo debilitar a otros candidatos que perdieron en la primera vuelta. Desde la campaña de Petro aseguraron que se trata de una “guerra sucia”.

En uno de los videos publicados por la revista Semana se ve al senador electo Roy Barreras -uno de los principales estrategas de la campaña de Petro- hablando sobre los excandidatos de la coalición de centro. “Hay que mirar si sirve de algo coger al abandonado de Sergio Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla”, aseguró en una reunión con Petro.

Gaviria, quien compitió y perdió con otros precandidatos por ser el postulante oficial del centro en las primarias presidenciales, decidió apoyar a Petro en el ballottage antes de la publicación de los videos. La reacción del académico ha sido reflexiva y en contra de la polarización. “No voy a quedarme, como lo dije hace unos días, rumiando rencores y coleccionando agravios”, publicó en Twitter.

Fajardo criticó la estrategia de campaña de Petro contra quienes “les enfrente y no se arrodille”, señalando que utiliza “todas las formas de lucha”. La relación de los dos políticos se quebró luego de que Fajardo decidió votar en blanco en el ballottage de 2018 y negarse a apoyar a Petro, quien finalmente perdió contra el actual presidente Iván Duque. Después del escándalo, Fajardo emitió un comunicado en el que indica que votará en blanco en la segunda vuelta.

Para el analista político Johan Caldas, de la Universidad de la Sabana, los videos revelan una estrategia “sucia” de campaña en la que Petro “se apartó de las ideas para recurrir a la emocionalidad del electorado, para lo cual desprestigió a sus oponentes”, dijo a The Associated Press.

El jefe de debate de la campaña de Petro, Alfonso Prada, dijo a la prensa que los videos filtrados no son recientes y tienen una “clarísima intencionalidad política” de afectar la aspiración a sólo días de las votación. “No hay una sola mala palabra, un solo ataque, hay análisis individuales de carácter estratégico revisando cómo se van a mover los otros candidatos y cómo se podría mover la campaña frente a ellos”, señaló Prada y anunció que instaurarán una denuncia por espionaje ante la Fiscalía y órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Colombia elegirá su próximo presidente el 19 de junio entre el izquierdista Petro y el magnate de bienes raíces Hernández. En el último un sondeo de RCN publicado, Petro amplió su diferencia con respecto a Rodolfo Hernández, con 48,5% y 46,7% de intención de voto respectivamente.

Agencias AP, AFP y El Tiempo