Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 19 de marzo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un posteo en su cuenta de Truth Social en donde señaló que Washington no había sido informado del ataque que Israel llevó a cabo en la tarde del miércoles contra la planta gasífera iraní South Pars, que motivó la respuesta del régimen con una andanada de misiles contra Ras Laffan, la mayor planta de GNL de Qatar.

El mandatario estadounidense aseguró que Tel Aviv no volvería a atacar South Pars dado que, según explicó, es un punto de “vital importancia y valor” por los recursos que de allí se extraen. Sin embargo, puso como condición que Teherán no vuelva a atacar Qatar -un país ajeno al conflicto bélico- y que, de lo contrario, “EE.UU. con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el Campo de Gas South Pars con una potencia y fuerza nunca antes vistas en Irán”.

El mensaje de Trump en Truth Social