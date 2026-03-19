Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 19 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
"No lo dudaré". Trump amenazó con "destruir por completo" una importante instalación iraní si vuelve a arremeter contra Qatar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un posteo en su cuenta de Truth Social en donde señaló que Washington no había sido informado del ataque que Israel llevó a cabo en la tarde del miércoles contra la planta gasífera iraní South Pars, que motivó la respuesta del régimen con una andanada de misiles contra Ras Laffan, la mayor planta de GNL de Qatar.
El mandatario estadounidense aseguró que Tel Aviv no volvería a atacar South Pars dado que, según explicó, es un punto de “vital importancia y valor” por los recursos que de allí se extraen. Sin embargo, puso como condición que Teherán no vuelva a atacar Qatar -un país ajeno al conflicto bélico- y que, de lo contrario, “EE.UU. con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el Campo de Gas South Pars con una potencia y fuerza nunca antes vistas en Irán”.
“No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si la planta de GNL de Qatar vuelve a ser atacada, no dudaré en hacerlo”, manifestó Trump.
Los ataques de Irán al complejo de Ras Laffan fueron dos: el primero como respuesta directa a la ofensiva israelí sobre la infraestructura energética iraní en el Golfo Arábico en South Pars; y el segundo, ya en la madrugada del jueves, causó “incendios de gran envergadura y otros daños considerables“.
Luego del ataque de Israel, Teherán había advertido a sus vecinos que evacuen sus instalaciones energéticas y había amenazado con “golpear seriamente” la infraestructura de “combustible, energía y gas” en la zona.
La Casa Blanca evalúa enviar más tropas a Medio Oriente
La administración del presidente Donald Trump está considerando el despliegue de miles de tropas estadounidenses para reforzar su operación en Medio Oriente, mientras el ejército estadounidense se prepara para posibles próximos pasos en su campaña contra Irán, según informaron un funcionario estadounidense y tres personas familiarizadas con el asunto.
El despliegue podría brindarle a Trump opciones adicionales mientras evalúa la expansión de las operaciones estadounidenses, en una guerra con Irán que ya lleva tres semanas.
Con información de Reuters.
Trump asistió a la repatriación de restos de seis estadounidenses muertos en guerra con Irán
El presidente Donald Trump asistió este miércoles a la ceremonia de retorno de los cuerpos de los seis tripulantes de un avión cisterna de Estados Unidos muertos la semana pasada luego de que el aparato se estrellara en el marco de la guerra con Irán.
Fue la segunda vez desde el inicio de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, el 28 de febrero, que Trump viajó a la base aérea de Dover, en Delaware, donde los restos de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses son repatriados.
Con información de AFP.
Un hombre murió en el centro de Israel en un ataque con misiles iraníes
Un hombre murió en el centro de Israel en un ataque con misiles iraníes, según informaron el jueves los servicios de emergencia de Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.
Además indicaron que a unos veinte kilómetros al noreste de Tel Aviv, en una zona donde “había fragmentos de metal esparcidos”, murió un “trabajador extranjero”. Poco antes, el ejército israelí había informado de que había identificado nuevos misiles que se dirigían desde Irán hacia Israel.
Con información de AFP.
La dura advertencia de Irán: "Destruiremos plantas energéticas enemigas si atacan las nuestras"
Irán advirtió que destruirá la industria petrolera y gasífera de sus vecinos del Golfo, que considera intereses estadounidenses, si su sector energético vuelve a ser atacado. “Les advertimos una vez más que cometieron un grave error al atacar las infraestructuras energéticas de la República Islámica, y nuestra respuesta ya está en marcha”, anunciaron las Guardias Revolucionarias en un comunicado difundido por los medios iraníes.
“Si esto se repite, los ataques contra sus infraestructuras energéticas y las de sus aliados no se detendrán hasta que queden completamente destruidas, y nuestra respuesta será mucho más severa que los ataques de esta noche”, continuó.
Con información de ANSA.
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