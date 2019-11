El presidente Donald Trump propuso a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lanzar una guerra conjunta contra el narcotráfico Fuente: AFP

WASHINGTON.- Un brutal ataque en México dejó al menos nueve víctimas, tres mujeres y seis menores de edad, entre ellos, dos bebés, que murieron incinerados y acribillados en una emboscada con el sello del crimen organizado. La masacre llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a proponerle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ampliar la cooperación en seguridad y retomar la "guerra" contra los cárteles.

"Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libere la GUERRA a los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente!", tuiteó Trump, en un mensaje dirigido a López Obrador.

Pero López Obrador rechazó rápidamente la idea, y ratificó su estrategia de seguridad a pesar de la rampante ola de violencia que azota al país. "En las relaciones entre México y Estados Unidos hay cooperación, este es uno de los temas. Sin embargo, es un asunto que nos corresponde a nosotros, atender al gobierno de México de manera independiente y haciendo valer nuestra soberanía", dijo en México.

El episodio llevó otra vez a un primer plano la brutal inseguridad que sufre México desde hace ya tiempo, pero que recrudeció especialmente durante este año, que se encamina a dejar una nueva marca histórica de homicidios en los registros oficiales.

López Obrador, "AMLO", como se lo conoce en México, llegó al poder con la promesa de intentar reducir la violencia con un nuevo enfoque, plasmado en la frase "abrazos, no balazos". Pero casi un año después de asumir, la inseguridad en México ha empeorado.

López Obrador dijo que su gobierno mantendrá su estrategia y no atacará al crimen organizado como hizo uno de sus antecesores, Felipe Calderón, quien sacó al Ejército a la calle y desplegó una ofensiva sin tregua que dejó decenas de miles de muertos, además de un cúmulo de violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones.

"Es un rotundo no", respondió AMLO, al ser consultado en su tradicional conferencia de prensa acerca de si pensaba hacer cambios en su política. "Claro que es doloroso, y claro que quisiéramos que esto no sucediera, pero pensamos que acribillando, masacrando, con el uso de la fuerza a sangre y fuego, no se resuevel el problema", añadió, ofreciendo un marcado contraste con la propuesta de Trump.

La masacre conmovió a México y a Estados Unidos, y marcó, en ambos lado de la frontera, otro momento de reconocimiento a la duradera realidad tóxica creada por el tráfico de armas, drogas, y la latente amenaza del crimen organizado, un atolladero que el Hemisferio Occidental aún no ha logrado resolver.

El ataque ocurrió anoche, en el norte, en el límite entre Chihuahua y Sonora, según la reconstrucción de los medios mexicanos. Las víctimas son miembros de un clan mormón, Colonia LeBarón, cuyos integrantes tienen doble nacionalidad, mexicana y norteamericana. Tres mujeres y sus 14 hijos viajaban en vehículos de Bavispe, Sonora, a la comunidad mormona La Mora, en Chihuahua, cuando fueron atacados por sicarios. Alex LeBarón, un familiar, difundió un video en Twitter de uno de los vehículos totalmente incinerado.

" Así se vive en el Gobierno de @lopezobrador_. Mormones Mexicanos, mujeres y niños inocentes emboscados en la Sierra de Chihuahua son acribillados y quemados vivos por los Carteles que mandan en México!", tuiteó LeBarón, con el video. Un rato después, pidió en otro mensaje a Trump que detenga el flujo ilegal de armas a México.