Tras el ultimátum de Trump, el líder supremo de Irán prohíbe sacar el uranio enriquecido del país

DUBÁI.– El líder supremo de Irán emitió una directiva para que el uranio enriquecido del país, cercano al grado necesario para fabricar armas, no sea enviado al extranjero, según dijeron a Reuters dos altas fuentes iraníes, endureciendo la postura de Teherán sobre una de las principales exigencias de Estados Unidos en las conversaciones de paz.

La orden del ayatollah Mojtaba Khamenei podría aumentar la frustración del presidente estadounidense, Donald Trump, y complicar las negociaciones para poner fin a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Un clérigo habla por teléfono junto a un retrato del líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, en Teherán, Irán, el 18 de mayo de 2026 Vahid Salemi - AP

Funcionarios israelíes dijeron a Reuters que Trump le aseguró a Israel que las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, necesarias para fabricar un arma atómica, serán retiradas de Irán y que cualquier acuerdo de paz deberá incluir una cláusula al respecto.

El miércoles, el mandatario norteamericano dijo que las conversaciones con Teherán están “en el límite” entre llegar a un acuerdo para finalizar la guerra en Medio Oriente o reiniciar los ataques contra Irán.

Trump ha dado señales contradictorias desde que anunció el lunes que había cancelado la reanudación de los ataques para dar tiempo a las negociaciones, oscilando entre el optimismo sobre un acuerdo y las amenazas de más acciones.

Una manifestante corea consignas durante una concentración progubernamental en una plaza del centro de Teherán, Irán, el 19 de mayo de 2026 Vahid Salemi - AP

“Está justo en el límite, créanme”, dijo el presidente norteamericano a los periodistas en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, cuando le preguntaron en qué punto se encontraban las negociaciones con el régimen islámico.

“Si no obtenemos las respuestas correctas, esto avanza muy rápido. Estamos totalmente listos para actuar. Tenemos que conseguir las respuestas correctas: tendrían que ser respuestas completamente buenas, al 100%”, agregó Trump.

La amenaza nuclear

Israel, Estados Unidos y otros países occidentales acusan desde hace tiempo a Irán de buscar desarrollar armas nucleares, señalando, entre otras cosas, su decisión de enriquecer uranio al 60%, un nivel muy superior al necesario para usos civiles y más cercano al 90% requerido para fabricar un arma. Irán niega estar buscando armas nucleares.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que no considerará terminada la guerra hasta que el uranio enriquecido sea retirado de Irán, Teherán ponga fin a su apoyo a milicias aliadas y sean eliminadas sus capacidades de misiles balísticos.

Manifestantes progubernamentales agitan banderas iraníes durante una concentración en una plaza del centro de Teherán, Irán, el 19 de mayo de 2026 Vahid Salemi - AP

“La directiva del líder supremo, y el consenso dentro del establishment, es que las reservas de uranio enriquecido no deben salir del país”, dijo una de las dos fuentes iraníes, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

Las máximas autoridades iraníes, dijeron las fuentes, creen que enviar el material al extranjero dejaría al país más vulnerable ante futuros ataques de Estados Unidos e Israel. Khamenei tiene la última palabra en los asuntos más importantes del Estado.

La Casa Blanca y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Nueva figura de línea dura

Mientras las negociaciones con Estados Unidos penden de un hilo, se cree que un general iraní de línea dura vinculado a notorios ataques dentro y fuera del país durante las últimas décadas logró posicionarse cerca del centro del poder.

El general de brigada Ahmad Vahidi, que dirige la Guardia Revolucionaria de Irán, se ha convertido en una figura clave en la formulación de la dura postura del régimen en las negociaciones para un posible fin de la guerra con Estados Unidos, según expertos. Se cree que integra un pequeño círculo en contacto directo con Khamenei, que permanece oculto tras haber resultado presuntamente herido en los ataques israelíes del 28 de febrero, en los que murió su padre, el ayatollah Ali Khamenei.

El ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, informa a la prensa sobre las elecciones en Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2024 Vahid Salemi - AP

Como ocurre con casi todo en Irán desde el inicio de la guerra, sigue siendo incierto quién controla la toma de decisiones. Mientras distintos sectores de la cúpula de la teocracia iraní compiten por el poder, pueden ganar o perder influencia rápidamente. El propio Vahidi no ha sido visto públicamente desde el 8 de febrero, semanas antes del inicio de la guerra. El jueves, medios iraníes difundieron versiones contradictorias sobre una reunión entre Vahidi y el ministro del Interior de Pakistán en Teherán, quien llevaba un mensaje relacionado con las negociaciones con Estados Unidos y se reunió con otros altos funcionarios iraníes.

Veterano de larga trayectoria dentro del sistema gobernante, Vahidi ayudó a moldear el apoyo iraní a grupos armados en toda la región, está acusado de haber tenido un papel en el atentado de 1994 contra la AMIA en la Argentina y, en 2022, dirigió a las fuerzas de seguridad internas en una sangrienta represión contra manifestantes.

Vahidi pronuncia un discurso ante el Parlamento iraní en Teherán, Irán, el 1 de septiembre de 2009 Vahid Salemi - AP

Ascendido este año como comandante de la Guardia Revolucionaria tras la muerte de su predecesor al principio de la guerra, lidera la fuerza más poderosa de Irán, con su arsenal de misiles balísticos y su flota de pequeñas embarcaciones capaces de amenazar el transporte marítimo en el golfo Pérsico.

“Vahidi y miembros de su círculo íntimo probablemente han consolidado el control no sólo sobre la respuesta militar iraní en el conflicto, sino también sobre la política de negociaciones de Irán”, afirmó el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington.

La estrategia de guerra iraní ha consistido en mantener un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, bloqueando las exportaciones de petróleo y gas y provocando una crisis energética global. Al mismo tiempo, golpeó con dureza instalaciones petroleras, hoteles e infraestructura en países árabes del Golfo.

Una manifestante sostiene un cartel del fallecido líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei durante una manifestación en Teherán, Irán, el 19 de mayo de 2026 Vahid Salemi - AP

“Proviene de esa mentalidad de revolución permanente, de resistencia permanente”, dijo Kenneth Katzman, investigador principal del grupo de análisis The Soufan Group, con sede en Nueva York, respecto de Vahidi. El general cree que “Estados Unidos debe ser desafiado en cada paso”, señaló Katzman, experto en Irán y asesor del Congreso estadounidense durante más de 30 años.

Vahidi se jactó en enero de que el poder defensivo iraní se había desarrollado hasta convertir al país en un “alto riesgo para cualquier acción militar enemiga”.

Actor central en las negociaciones

Pakistán fue sede en abril de conversaciones entre una delegación iraní encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, y otra estadounidense liderada por el vicepresidente JD Vance. Pero terminaron sin acuerdo.

Qalibaf y el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, regresaron al país enfrentando críticas internas dentro de la teocracia iraní, que sugerían que estaban demasiado dispuestos a hacer concesiones. Qalibaf tuvo que insistir públicamente en que las conversaciones contaban con el respaldo del líder supremo.

Una pareja de recién casados llegan en un jeep militar a una ceremonia pública de matrimonio masivo en la plaza Imam Hossein, en Teherán, el 18 de mayo de 2026 - - AFP

Desde entonces, Vahidi se convirtió en el principal punto de contacto para quienes negocian con Irán, dijo un funcionario regional con conocimiento directo de la mediación. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad diplomática del asunto.

El extremo aislamiento y el estado desconocido del líder supremo alimentaron especulaciones sobre disputas internas entre dirigentes por el acceso a Khamenei y la influencia sobre él. A principios de mayo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian –a quien muchos consideran desplazado de la toma de decisiones por la Guardia Revolucionaria– se esforzó en afirmar públicamente que “pudo ver a nuestro querido líder” y hablar con él durante unas dos horas.

Participantes celebran durante una ceremonia pública de matrimonio masivo en la plaza Imam Hossein, en Teherán, el 18 de mayo de 2026 - - AFP

Pero Holly Dagres, investigadora principal del Washington Institute for Near East Policy, dijo que es probable que el nuevo líder supremo “esté totalmente alineado con una Guardia Revolucionaria más dura, similar a su padre, pero de una forma más envalentonada e inflexible”.

El analista Kamran Bokhari escribió que figuras como Vahidi “no sólo están gestionando la guerra: están reconfigurando activamente la sucesión, consolidando autoridad en torno a un líder supremo debilitado y, de hecho, ‘capturando’ el Estado mediante una gobernanza de crisis”.

Agencias Reuters y AP