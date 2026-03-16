Trump, contundente: “Creo que tendré el honor de tomar Cuba”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que espera tener el “honor” de tomar Cuba, sumida en una crisis energética.

“Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos”, declaró ante la prensa en el Despacho Oval.

De esta manera el mandatario norteamericano redobló la presión sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel, que lidia con un colapso energético en la isla.

El Ministerio de Energía y Minas informó este lunes una “desconexión total” del sistema eléctrico del país y afirmó que estaba investigando la situación. El apagón sucede a a otro de hace más de una semana que dejó a oscuras al oeste de la isla.

Trump sobre Cuba

La Habana atribuye la parálisis a un bloqueo energético de Washington, luego de que Trump advirtiera en enero sobre la imposición de aranceles a cualquier país que suministre crudo a la isla.

Pese a que Díaz-Canel reconoció el viernes la existencia de negociaciones bilaterales, sostuvo que la isla no había recibido envíos de petróleo en más de tres meses y que estaba operando con energía solar, gas natural y plantas termoeléctricas, y el gobierno ha tenido que posponer cirugías para decenas de miles de pacientes.

El escenario se agravó tras la interrupción de los envíos desde Venezuela, luego de que Estados Unidos lanzara una ofensiva contra el país sudamericano a principios de año que acabó con el arresto de Nicolás Maduro

Aunque Cuba produce el 40% del petróleo que consume, la generación propia resulta insuficiente para una red eléctrica deteriorada en la isla administrada por un gobierno comunista que Washington hoy califica como una “amenaza” regional.

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