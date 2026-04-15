Un analista internacional analizó el impacto del último posteo de Donald Trump y el envío de tropas al estrecho de Ormuz: “Es realmente insensato”

En casi dos meses desde que comenzó la guerra en Medio Oriente, Donald Trump compartió una imagen con simbología cristiana en sus redes sociales. En este contexto, el analista internacional Julián Schvindlerman, en diálogo con LN+, evaluó la publicación en el marco de la crisis en Medio Oriente y el despliegue militar de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

En la imagen, una representación de Jesús abraza al mandatario estadounidense frente a la bandera norteamericana. “La verdad es una polémica absolutamente asombrosa políticamente contraproducente para la casa blanca y además innecesaria. No termino de entender que quiere hacer Trump con esta escalada de posteos cuando está involucrado con un frente de guerra muy complejo y cuando tiene un frente doméstico económico serio entonces la verdad que agregar esto es realmente insensato", remarcó el especialista.

Según su visión, este tipo de contenidos responde a una "personalidad narcisista" que impacta en la política exterior.

LN+

La publicación original pertenece a la cuenta Irish for Trump en la red social X. El propio Trump reafirmó el mensaje con una frase directa: “Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste esto, ¡pero a mí me parece genial!”, en su cuenta oficial de Truth Social.

El impacto de la simbología religiosa en la política estadounidense

La utilización de iconografía cristiana genera un fuerte rechazo en diversos sectores internacionales. El analista Schvindlerman advirtió que la maniobra “toca zonas de sensibilidad religiosa muy importante”. La figura de Jesucristo trasciende la autoridad del Vaticano y alcanza a toda la cristiandad y al islam. El experto observó que el líder republicano "duplica la apuesta" de manera constante sin medir las consecuencias institucionales.

Donald Trump

Esta retórica tensa la relación con la Iglesia Católica que ya se encontraba en un escenario complejo, ya que Donald Trump apuntó contra el papa. “Por un lado está la personalidad narcisista de Trump que impacta en toda la geopolítica y su política exterior, porque es parte de cómo él ejerce la práctica política. Por otro lado, creo que acá hay dos categorías de liderazgo muy distintas”, analizó el especialista

“La del Papa, que es un líder espiritual, fundamentalmente con un componente político desde ya, porque el Vaticano reúne a la Iglesia Católica y la Santa Sede, y el Sumo Pontífice gobierna políticamente y espiritualmente. Donald Trump tiene una misión exclusivamente política, de manera que acá hay un cruce, como dos fichitas que no van a encajar”, sumó.

El escenario militar en el estrecho de Ormuz

La armada de Estados Unidos refuerza su presencia naval en el estrecho de Ormuz GIUSEPPE CACACE - AFP

La polémica en las redes sociales ocurre en paralelo al agravamiento de la situación en Medio Oriente, ya que la armada de Estados Unidos refuerza su presencia naval en el estrecho de Ormuz. La misión de las tropas norteamericanas busca "bloquear a los bloqueadores" para garantizar la libre navegación, según detalló Schvindlerman.

En este marco, el especialista describió la postura de Washington como una combinación del "garrote militar con la zanahoria diplomática“ y remarcó que la lógica de los Estados Unidos en la zona es “o navegamos todos o no navega nadie”.