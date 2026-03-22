Un analista internacional proyectó cómo seguirá la guerra y si se romperá alguna alianza entre los países involucrados

Tras las recientes declaraciones de Benjamín Netanyahu sobre la muerte de varios líderes supremos iraníes y la incertidumbre sobre la vida de Mojtaba Khamenei, hijo del difunto gobernante Ali Khamenei, la televisión iraní publicó un video para confirmar que sigue con vida, ya que el secretario de Guerra de los Estados Unidos afirmó su muerte.

En diálogo con LN+, Andrés Repetto se refirió a las imágenes transmitidas en territorio iraní: “La imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, que difundió la televisión iraní, con una marca negra en la esquina de la imagen, porque están de luto por el asesinato de diferentes líderes iraníes, no hay sonido, no sabemos de cuándo es, pero de todas las imágenes que se han difundido de Mojtaba Khamenei”.

La televisión iraní publicó un video del líder supremo en medio de especulaciones sobre su salud

En este contexto, el analista sostuvo que tanto Irán como Israel y Estados Unidos muestran su lado de la guerra. “Creo que es parte del otro relato de cómo Irán muestra también sus misiles, Israel muestra sus ataques, Estados Unidos muestra sus ataques, es la guerra que estamos compartiendo a través de la pantalla”, sentenció.

En el caso de Israel, Netanyahu brindó precisiones sobre el alcance de las tareas militares en una reciente conferencia y explicó el estado de la defensa tras los bombardeos. Según los registros de Repetto, el mandatario afirmó: “Ya cortamos la capacidad misilística de Irán, más allá de que los misiles siguen golpeando en diferentes partes del Golfo, y también golpeamos su capacidad de enriquecer uranio”.

Andres Repetto en LN+

La escalada bélica sumó la intervención de naciones que mantenían una postura cautelosa. Emiratos Árabes y Kuwait afirmaron que respondieron al ataque de Irán. Según Repetto, “sería la primera vez que dos países del Golfo estarían atacando a Irán, atención con eso, hasta ahora estaban guardándose y dejando que Israel y Estados Unidos lo hagan, no sé cuánto desde lo militar puede sumar un ataque por parte de Kuwait y de Emiratos, pero bueno, claramente es un mensaje”.

En relación a la estrategia de los Estados Unidos, el país atacó bases militares dentro de una pequeña isla iraní, un territorio que concentra el sistema de hidrocarburos que genera el 90% de los ingresos por exportaciones de Irán, es por ello que las fuerzas estadounidenses evitaron la destrucción de la capacidad de generación de petróleo.

Por lo tanto, el analista argumentó: “Lo que estamos viendo y aprendiendo que acá hay un negocio que todos quieren mantener: que el petróleo no suba más y no destruir la infraestructura salvo el mensaje. Por eso quizás el chisporroteo desde mi punto de vista con Trump, que le quiso dar Israel a los iraníes al atacarle su base de generación de gas, le dijeron seguramente la podemos destruir, si la destruimos en gas, vos como país quedas paralizado”.

Las calles de Teherán tras los bombardeos Getty Images

En tanto Israel adoptó una postura distinta en sus operaciones recientes. Las fuerzas israelíes atacaron una base de generación de gas iraní, una acción que funcionó como una advertencia sobre la vulnerabilidad de los servicios básicos en el país. Según Repetto, el mensaje sugiere que Israel posee la capacidad de paralizar a la nación si destruye el sistema de gas por completo, ya que existe un entramado industrial complejo donde Qatar e Irán comparten bases de gas natural, es por ello que el analista concluyó: “es información que nos sirve para proyectar un poquito hacia adelante”.