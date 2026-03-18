Día 19 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente ingresa este miércoles 18 de marzo en su 19º día de guerra, mientras las tensiones y el temor a una escalada mayor crecen. Estados Unidos y sus aliados se mantienen cada vez más distanciados de la OTAN por las diferencias sobre cómo abordar la escalada del conflicto en el estrecho de Ormuz, mientras que Irán promete vengar la muerte del su jefe de seguridad, Alí Larijani. También se registraron nuevos ataques. Uno de ellos, contra Israel, dejó al menos dos muertos.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Un nuevo ataque de misiles iraníes cayó en Israel: reportan dos muertos.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este martes que un ataque israelí mató a Ali Larijani , un importante funcionario de seguridad iraní.

un importante funcionario de seguridad iraní. Donald Trump presionó a sus aliados para que colaboren para liberar el estrecho de Ormuz.

presionó a sus aliados para que colaboren para liberar el estrecho de Ormuz. EE.UU. no descarta ordenar la toma de la isla iraní de Kharg —el principal centro de exportación de petróleo de Irán— si continúa el bloqueo de Ormuz.

EE.UU. no descarta ordenar la toma de la isla iraní de Kharg

El precio del petróleo volvió a superar los US$100 tras una leve recuperación el lunes.

tras una leve recuperación el lunes. Trump aseguró que el nuevo líder supremo de Irán, Motjaba Khamenei, podría estar muerto.

Irán continúa atacando países vecinos: lanzó drones contra Emiratos Árabes, Irak y Arabia Saudí.

Otros hechos de importancia

Israel lanzó una serie de ataques contra Hezbollah.

El ejército iraní prometió vengar muerte del jefe de seguridad, Alí Larijani .

. Trump dice que la negativa de la OTAN a colaborar sobre Irán es “un error muy tonto”.

Trump apuntó contra la OTAN Alex Brandon� - AP�

El embajador de Estados Unidos en Israel se mostró con Netanyahu.

Alerta por la avalancha de imágenes generadas con IA en la guerra de Medio Oriente y que deja a los usuarios sin poder distinguir lo real de lo ficticio, aseguran investigadores.

Trump posterga su viaje a China por la guerra con Irán y se enfría el acercamiento entre las superpotencias.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Israel lanzó una serie de ataques contra Hezbollah Rizek Abdeljawad - XinHua

Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

Irán amenazó con tomar venganza por la muerte del jefe de seguridad Alí Larijani -� - AFP�