Un bombardeo de Irán en Arabia Saudita contra una refinería de la mayor petrolera del mundo disparó el precio del crudo

RIAD.– Un ataque concertado de Irán contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudita podría desencadenar una respuesta militar directa del reino contra instalaciones eléctricas iraníes, según advirtió este lunes una fuente cercana al gobierno saudita, en un contexto de creciente tensión regional que ya comienza a sacudir a los mercados globales.

De acuerdo con esa fuente, Riad atacaría “infraestructuras petroleras iraníes si Irán lleva a cabo un ataque concertado contra Saudi Aramco”, el gigante petrolero estatal que constituye la columna vertebral del sector energético saudita.

La advertencia se conoció horas después de que el Ministerio de Energía anunciara la interrupción de algunas operaciones en la enorme refinería de Ras Tanura, ubicada en la costa este del país sobre el Golfo, tras un ataque que provocó un incendio en el complejo.

Según el comunicado oficial, difundido por la agencia estatal de prensa Saudi Press Agency, varias unidades operativas fueron apagadas como medida de precaución, aunque sin impacto en el suministro de productos petroleros a los mercados locales. Una fuente había indicado previamente que el incendio fue extinguido rápidamente.

Un vocero del Ministerio de Defensa saudita confirmó que dos drones apuntaron contra la refinería, aunque ambos fueron interceptados antes de causar daños mayores o víctimas.

La refinería de Ras Tanura

El complejo de Ras Tanura alberga una de las mayores refinerías de Medio Oriente, con capacidad para procesar unos 550.000 barriles diarios, y representa un punto neurálgico en la red de exportación de crudo del reino.

A su vez, Qatar detuvo la producción de gas natural licuado.

Analistas internacionales advirtieron que el episodio marca una escalada significativa en el conflicto regional, con la infraestructura energética del Golfo convertida nuevamente en blanco estratégico. En ese sentido, señalaron que este tipo de ataques podría empujar a Arabia Saudita y a otros Estados vecinos a sumarse a eventuales operaciones militares lideradas por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante el fin de semana, Riad criticó duramente a Teherán tras una serie de ataques contra la capital saudita y la región oriental del país, y aseguró que se reserva el derecho a defenderse frente a nuevas agresiones.

Sube el precio del crudo tras el ataque a la refinería saudita y el estrangulamiento del estrecho de Ormuz

El deterioro de la seguridad en el Golfo ya tiene consecuencias económicas tangibles. Los precios internacionales del petróleo se dispararon al inicio de la semana: el Brent llegó a trepar hasta un 13% antes de estabilizarse en torno a los 78,80 dólares por barril, mientras que el WTI estadounidense superó los 72 dólares.

La volatilidad también se trasladó al mercado del gas. En Ámsterdam, el índice TTF subió cerca de un 25% hasta los 39,85 euros por megavatio-hora, su nivel más alto desde febrero de 2025.

El temor central de los inversores se concentra en el posible impacto sobre el tránsito energético a través del Estrecho de Ormuz, un corredor marítimo clave por el que circula cerca de una quinta parte del gas natural licuado (GNL) mundial, en gran medida procedente de Qatar.

El estrecho de Ormuz, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo, podría convertirse en uno de los principales puntos calientes en el conflicto en Medio Oriente

Aunque el paso aún no fue bloqueado formalmente por Irán, datos de seguimiento marítimo indican que numerosos petroleros comenzaron a acumularse a ambos lados del estrecho ante el riesgo de ataques o dificultades para obtener cobertura de seguros.

Según estimaciones de analistas citadas por Bloomberg, una interrupción de apenas un mes en el tránsito por Ormuz podría elevar los precios spot del GNL en Europa y Asia hasta en un 130%, alcanzando los 25 dólares por millón de BTU.

En paralelo, los combustibles refinados ya registran subas significativas. El diésel alcanzó su nivel más alto desde el 28 de febrero de 2025, y los especialistas advierten que los aumentos actuales aún no reflejan completamente el reciente salto del crudo, por lo que el impacto en los surtidores podría profundizarse en los próximos días.

Preocupación en los mercados por la escalada en Medio Oriente

La crisis también golpea a los mercados financieros: los futuros de los principales índices de Wall Street operaban con fuertes bajas en el premarket del lunes, en línea con retrocesos en las bolsas europeas y asiáticas.

En este contexto, distintos estrategas de mercado coinciden en que el petróleo podría escalar hasta los 90 o incluso 100 dólares por barril si el conflicto con Irán se prolonga más allá de un mes, con potenciales efectos inflacionarios que obligarían a los bancos centrales a revisar sus políticas monetarias.

