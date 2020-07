Philippe Monguillot junto a su esposa. El colectivero fue atacado por varios hombres que no quisieron usar los tapabocas obligatorios. Crédito: Daily Mail

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2020 • 13:10

El domingo pasado un grupo de jóvenes golpeó brutalmente a un colectivero francés cuando éste les solicitó que se bajaran del vehículo por no llevar barbijo . Debido a la golpiza, la víctima, Philippe Monguillot, de 58 años y padre de tres hijas, tiene muerte cerebral. Los tapabocas son obligatorios en el transporte público de Francia, por lo que el hombre solo intentaba hacer cumplir la ley. Por el crimen hay cuatro hombres detenidos.

El ataque conmovió a la sociedad francesa, que ayer por la noche se movilizó para pedir justicia, según publicó el Daily Mail. La esposa de Philippe, Veronique y las tres hijas de la pareja se unieron a 6000 manifestantes en Bayona, en el sur del país europeo. "Lucharé hasta el final, tengo fuerzas, casi no tengo más lágrimas. Estoy enojada y no tengo miedo. La justicia está conmigo y me ayudará a vengar a mi esposo", sostuvo Veronique ante los medios, mientras mostraba una foto de ella con su marido. Todas las personas vistieron de blanco y sus hijas llevaron ramos de flores del mismo color.

Alrededor de 6000 personas se manifestaron para exigir justicia por el ataque a Philippe Monguillot Crédito: Daily Mail

"No puede dejarnos así, estaba por cumplir 59 años. Nadie mata por un boleto de colectivo. ¡No se mata gratis así!", afirmó la esposa del hombre atacado. "Philippe se jubilaría en un año y pensamos que compraríamos una casa rodante en septiembre", relató.

En otras ciudades francesas, como París, Estrasburgo y Burdeos, varios colectiveros realizaron un minuto de silencio a las 19.30 horas, e incluso algunos conductores se rehusaron a volver a trabajar. Según trascendió, en los últimos días hubo otros tres ataques relacionados a las máscaras, pero ninguno con el mismo grado de gravedad. Por su parte, el alcalde de Bayona, Claude Olive, aseguró que están tratando de mejorar la seguridad en el transporte público. "Este fue un ataque brutal. Philippe era una persona maravillosa que debería haber sido protegida", indicó Olive.

El ataque sufrido por Philippe Monguillot causó conmoción en la sociedad francesa Crédito: Daily Mail

Cronología del ataque

De acuerdo al fiscal Marc Mariee, el domingo pasado a las 19, tres hombres subieron al colectivo cerca de la estación de tren de Bayona. Uno de ellos tenía un perro. En la siguiente parada, se les sumó un cuarto hombre.

Cuando el conductor fue a inspeccionar sus boletos, les pidió que se pusieran sus barbijos, y dos de ellos comenzaron a pegarle y patearlo en la parte superior del cuerpo y en la cabeza, en un ataque que fue calificado como "extremadamente violento". Phillipe fue tirado afuera del colectivo sobre la calle. Algunos de los hombres huyeron y dejaron a la víctima herida en la acera. Philippe estaba inconsciente cuando llegó la ambulancia.

La esposa y tres hijas de Philippe Monguillot durante la marcha Crédito: Daily Mail

Una persona fue detenida en el lugar mientras que otras cuatro fueron ubicadas en un departamento en Bayona, aunque una de ellas, al ser menor de edad, fue liberada más tarde. Por el crimen hay dos hombres, de 22 y 23 años, acusados de intento de asesinato , y otros dos con cargos menores por no ayudar a una persona en peligro. Los dos sospechosos de intento de asesinato tienen antecedentes policiales. Según trascendió, las cuatro personas están bajo custodia.