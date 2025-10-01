Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero

El influencer de China conocido como Tang Feiji murió luego de que un avión ultraligero que él había construido perdiera el control y se estrellara. El accidente fue capturado por su teléfono debido a que el hombre de 55 años se encontraba transmitiendo su viaje en vivo en una red social.

En el video que se difundió en redes sociales, se ve a Tang piloteando lo que parece una especie de helicóptero casero, con un asiento y dos hélices. Allí estaba sentado, con sus manos sobre los controles de la aeronave, mientras transmitía con su celular, que se encontraba colgado en la máquina. Sin embargo, en un momento el video se congela y deja de funcionar.

Otra cámara, colocada en el suelo, grabó el momento en el que Tang cae a toda velocidad sobre un camino de tierra. Se ve cómo las hélices se desprenden de la aeronave y la máquina se estrella detrás de un arbusto.

Era conocido como "Tang Aeronave" en las redes

Tan solo unos segundos después, comienza a incendiarse. Los usuarios que miraban la transmisión en vivo empezaron a comentar con mayor frecuencia. Algunos se reían, pensando que se trataba de un accidente menor. Sin embargo, otros notaron rápidamente que el accidente había sido grave, y empezaron a pedir que alguien llamara a la policía o los servicios de emergencia.

Según la agencia China News Service, Tang Feiji era oriundo del condado de Jiange, administrado por la ciudad de Guangyuan en la provincia de Sichuan. Era muy conocido en la red social Douyin, que es una plataforma china similar a TikTok, donde tenía alrededor de 100.000 seguidores.

Tras el accidente, los servicios de emergencia y la policía se presentaron en el lugar. Su cuerpo fue recuperado del sitio del incidente y sus familiares llegaron al lugar para manejar la situación.

Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero que él había construido

Según la agencia china, Tang se volvió conocido por pilotear frecuentemente aeronaves fabricadas por él. La máquina tenía un valor de 350.000 yuanes, es decir, unos 49.060 dólares aproximadamente. El helicóptero ultraligero monoplaza de rotor coaxial tenía un peso neto de 115 kilogramos y podía alcanzar una altitud máxima de 600 metros y una velocidad máxima de aproximadamente 100 kilómetros por hora. Así lo había explicado Tang en sus videos.

Tang dijo que logró dominar los controles tras una semana de estudio autodidacta de conocimientos teóricos y solo seis horas de práctica acumulada. La agencia china reportó que expertos de la industria señalaban que los pilotos de aeronaves de baja altitud deben tener una licencia de vuelo válida. Además, estas aeronaves deben presentar un plan de vuelo a las autoridades de aviación civil antes del despegue.