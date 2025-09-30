Cómo es Blair House, la histórica residencia de huéspedes presidenciales en Washington en la que se hospedará Milei

El presidente Javier Milei será recibido oficialmente por su par estadounidense, Donald Trump, el próximo martes 14 de octubre en la Casa Blanca. Como es tradición en la diplomacia norteamericana, antes de ese encuentro el mandatario argentino se alojará en Blair House, la residencia oficial de huéspedes del presidente de los Estados Unidos, un lugar con casi dos siglos de historia y un papel central en la política exterior de Washington.

Ubicada en 1651 Pennsylvania Avenue, justo frente al complejo de la Casa Blanca, Blair House es mucho más que un hospedaje protocolar. Su condición de “casa de huéspedes” la convirtió en una pieza estratégica de la diplomacia estadounidense: allí se reciben jefes de Estado y delegaciones extranjeras, se desarrollan reuniones privadas y se consolidan vínculos bilaterales. La invitación para residir en la casa es personal del presidente de Estados Unidos y constituye un gesto político de gran relevancia.

Como es por dentro la casa donde se hospedará Milei durante su estadía en EE.UU. Blair House

Lejos de ser una simple vivienda, Blair House está conformada por cuatro casas adosadas —dos sobre Pennsylvania Avenue y dos en Jackson Place— que mantienen su apariencia exterior pero integran un interior unificado. En total, suma más de 120 habitaciones y 5630 metros cuadrados de superficie.

El complejo cuenta con 14 dormitorios con baño privado, tres comedores formales, dos amplias salas de conferencias, una biblioteca, un salón de belleza, una sala de ejercicios y hasta una lavandería interna.

La cocina está a cargo de un chef ejecutivo y un subchef, lo que garantiza el estándar de hospitalidad que Estados Unidos ofrece a sus invitados. También dispone de espacios históricos como la Sala Lincoln, el Estudio Truman y el Comedor Lee, además de jardines diseñados en la gran renovación de la década de 1980.

Cada vez que un mandatario extranjero se hospeda allí, la bandera de su país flamea en la fachada, un gesto protocolar que simboliza tanto la bienvenida como el peso diplomático de la visita. Para Milei, hospedarse en Blair House no será solo un acto de cortesía, sino también una señal política en su vínculo con Trump, con quien busca fortalecer la relación bilateral.

De vivienda privada a escenario de poder

Construida en 1824, Blair House perteneció a la influyente familia Blair. Francis Preston Blair, periodista y consejero cercano de Andrew Jackson -séptimo presidente de Estados Unidos-, se instaló allí en 1837 y convirtió la propiedad en epicentro de debates políticos y negociaciones informales. Con su diario The Globe y sus vínculos con la Casa Blanca, Blair fue un actor clave en la conformación de lo que se conoció como el “Gabinete de Cocina” de Jackson. Más adelante, Abraham Lincoln también confió en su consejo y designó a su hijo Montgomery como director general de Correos.

En 1859, Francis Preston Blair mandó construir una casa contigua para su hija Elizabeth y su esposo, el almirante Samuel Phillips Lee. Ambas propiedades, la Blair House y la Lee House, forman hoy parte del complejo.

La transformación definitiva llegó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt decidió adquirir la residencia en 1942. La compra respondió a una necesidad concreta: ofrecer alojamiento oficial a los visitantes extranjeros en tiempos de intensa diplomacia bélica. El propio Winston Churchill fue uno de los primeros en usarla, aunque su costumbre de irrumpir de madrugada en los dormitorios de la Casa Blanca para hablar con Roosevelt terminó de convencer a la primera dama, Eleanor, de que hacía falta un espacio aparte.

Desde entonces, Blair House funciona como la “Casa de Huéspedes del Presidente”. Bajo la órbita de la Oficina del Jefe de Protocolo y el Departamento de Estado, la residencia es mantenida en perfecto estado para recibir a dignatarios de todo el mundo. Según la Fundación Blair House, la casa representa “una herramienta vital de la política exterior estadounidense”.

Su relevancia se hizo aún más evidente durante la presidencia de Harry Truman, quien debió mudarse allí entre 1948 y 1952, cuando la Casa Blanca atravesaba una profunda remodelación. En esos años, la residencia fue testigo de decisiones trascendentales como la formulación de la Doctrina Truman y la firma del Plan Marshall.