Un tren chocó contra el brazo de una grúa en España: al menos seis heridos

MADRID.– En un nuevo hecho que involucra a los trenes españoles, después de la tragedia del fin de semana que dejó más de 40 muertos en Córdoba y dos descarrilamientos posteriores en Cataluña, un pequeño tren metropolitano chocó este jueves contra el brazo de una grúa en Alumbres, Murcia, y dejó varios heridos.

Según informó el diario El País, citando al gobierno local, seis personas resultaron heridas leves cuando un tren de vía estrecha (FEVE) rozó el brazo de una grúa que invadía la vía. El hecho provocó una rotura de un cristal de la unidad.

“Es un tren de cercanías, y la grúa es ajena, no es nuestra”, dijo una portavoz del operador nacional español Renfe, y precisó que la grúa “golpeó la unidad del tren”.

🔴 ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres @DelegGobMurcia

La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas

En el… pic.twitter.com/i8nVOqqhZv — Onda Regional (@ORMurcia) January 22, 2026

“Había una pickup con un brazo mecánico trabajando en una vivienda cercana. La situación es aparatosa sin mayor trascendencia”, dijo el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, del Partido Popular (PP). “En un primer momento nos ha sobrecogido más a todos si venimos de los acontecimientos de esta semana”, agregó, en referencia a la tragedia de Adamuz del domingo y a los descarrilamientos ocurridos en Cataluña el martes.

La alcaldesa de Murcia, Noelia Arroyo, precisó al diario El País que la grúa estaba subida a una camioneta pickup que estaba trabajando en el cableado de una casa de planta baja en Los Partidarios, cerca de Alumbres, en Murcia.

“Al parecer, al pasar el tren, se ha dado con el brazo articulado que sobresalía por encima de la vía y el tren al pasar lo ha rozado”, dijo Arroyo. Agregó que los heridos involucrados son leves. “Dolores cervicales y poco más, sin más consecuencias”, precisó.

Por su parte, el gestor de infraestructuras ferroviarias Adif informó en su cuenta de X que el servicio en la línea Cartagena-Los Nietos está interrumpido “por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria”.

Línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos: Se encuentra interrumpida la circulación por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria. — INFOAdif (@InfoAdif) January 22, 2026

El tren cubría el trayecto entre Cartagena y Los Nietos, en Murcia, y había salido a las 11.40 hora local (7.40 en la Argentina). En la unidad viajaban 16 personas, según el sitio local La Verdad.

Agencias AFP y diario El País