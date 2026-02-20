EE.UU. en alerta climática: la tormenta tipo nor’easter que podría convertirse en un “ciclón bomba” el fin de semana
El NWS anticipa nevadas significativas en el norte, condiciones críticas en las Grandes Llanuras y la posible formación de un ciclón costero con fuertes vientos e impacto en la franja atlántica
El clima en Estados Unidos mostrará un breve respiro en algunas regiones, mientras otras comenzarán a prepararse para un nuevo evento invernal que podría complicar la movilidad desde el domingo. El contraste térmico entre el oeste frío y el este cálido dominará la jornada del viernes. Sin embargo, el panorama cambiará gradualmente durante el fin de semana con la llegada de precipitaciones, nieve y viento en amplias áreas del país norteamericano.
Clima en EE.UU. este viernes: frío en el oeste y calor récord en el este
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), durante el viernes un sistema de alta presión se instalará momentáneamente detrás de un frente frío que ya habrá abandonado la costa oeste. Esa situación permitirá un período seco y más estable en California y estados vecinos, aunque persistirá una masa de aire más fría de lo normal.
El organismo anticipó que las temperaturas permanecerán por debajo del promedio desde la costa del Pacífico hasta las Grandes Llanuras. En cambio, al este del río Mississippi dominará un patrón completamente opuesto: el aire cálido persistirá y podría provocar marcas cercanas a récord en sectores del sureste.
Mientras el oeste experimentará un ambiente fresco y seco, gran parte del sur y del este continuará con valores superiores a lo habitual para la época, al menos hasta el sábado. Sin embargo, ese calor no durará mucho: la configuración atmosférica cambiará hacia el domingo y las temperaturas comenzarán a descender.
Riesgo de incendios y tormentas en el sur este viernes
El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) prevé que el frente frío avanzará hacia el Atlántico hasta atravesar Virginia y las Carolinas. Antes de su salida al océano, se desarrollarán tormentas aisladas en sectores del sureste y el Atlántico medio.
Aunque no se esperan fenómenos severos, sí podrían registrarse ráfagas intensas debido a vientos fuertes en niveles bajos de la atmósfera. Las tormentas serán débiles por la estructura térmica en altura, lo que reducirá la posibilidad de granizo significativo.
Más al sur, la parte final del frente quedará estacionaria desde Louisiana hasta Georgia. Allí se formarán lluvias y algunas tormentas hacia la noche por la entrada de aire cálido y húmedo.
En paralelo, el NWS advirtió que el sur de las Grandes Llanuras tendrá condiciones críticas de incendios forestales. La combinación de temperaturas altas y baja humedad relativa favorecerá la rápida propagación del fuego durante la jornada.
Alerta por nieve intensa en el centro y norte de EE.UU.
El mismo informe del NWS indicó que una tormenta en fortalecimiento se desplazará hacia los Grandes Lagos superiores el viernes. En su periferia norte se mantendrán nevadas importantes desde las Llanuras centrales hasta el Alto Medio Oeste.
Las advertencias de tormenta invernal abarcarán partes del valle superior del Mississippi y la región de los Grandes Lagos. Durante la mañana también comenzará el clima invernal en el interior del noreste, con acumulaciones relevantes en zonas montañosas de Nueva York y Nueva Inglaterra.
Sábado: transición antes del nuevo sistema
El sábado continuará la relativa calma en el oeste, todavía bajo la influencia del aire seco. No obstante, el patrón atmosférico empezará a reorganizarse. El NWS anticipó que nuevos sistemas de baja presión en el océano Pacífico comenzarán a acercarse y prepararán el retorno de las precipitaciones al norte de California y el noroeste del Pacífico hacia el domingo.
En el este del país norteamericano persistirá el ambiente templado, aunque comenzará a debilitarse gradualmente. El cambio más significativo será la formación de una perturbación costera que dará origen al evento principal del fin de semana.
Domingo y lunes: posible tormenta costera tipo nor’easter
Según The Weather Channel, se espera que una baja presión se forme el domingo frente a la costa este, entre la península de Delmarva y las Carolinas. Ese sistema podría intensificarse rápidamente y convertirse en un “ciclón bomba” hacia el lunes.
El pronóstico actual indica que las mayores nevadas se concentrarán desde Nueva Jersey hasta Massachusetts, con acumulaciones superiores a cuatro pulgadas (diez centímetros). En los Apalaches del norte, los totales podrían superar 12 pulgadas (30 centímetros).
También aumentará el viento. Las ráfagas podrían superar 40 millas por hora (64 km/h) desde la costa de Virginia hasta el este de Massachusetts, lo que elevará el riesgo de inundaciones costeras.
Sin embargo, el impacto final dependerá de la trayectoria exacta del sistema. Si permanece más alejado del litoral, los efectos serían menores. Si se acerca a la costa, aumentarán la nieve, la lluvia y los daños potenciales por viento.
