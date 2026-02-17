El mapa actualizado de la tormenta invernal que afecta a Chicago y Nueva York

Una extensa perturbación atmosférica domina gran parte de Estados Unidos y mantiene en alerta a millones de personas en el norte del país norteamericano. Se trata de un fenómeno complejo, con nieve intensa, hielo y fuertes ráfagas, que se desplaza lentamente desde las Montañas Rocosas hacia los Grandes Lagos y el noreste.

El fenómeno del clima que cruza Estados Unidos

Aunque algunas ciudades solo sentirán efectos moderados, otras enfrentarán condiciones peligrosas que podrían complicar el tránsito y la vida cotidiana durante varios días.

De acuerdo con los análisis meteorológicos difundidos por FOX Weather, la tormenta se extiende por más de 1000 millas (más de 1600 km) y avanza desde las Llanuras hasta Nueva Inglaterra.

Temperaturas mínimas esperadas para la madrugada del miércoles: norte y oeste de Estados Unidos los más afectados NWS

El sistema se organizó primero en el oeste, tomó fuerza en el norte de las Rocosas y posteriormente se intensificará sobre las planicies del norte antes de dirigirse hacia la región de los Grandes Lagos.

Los especialistas describieron el fenómeno como inusualmente potente para febrero. La razón es la gran cantidad de humedad disponible: aire cargado proveniente del Pacífico se combinó con aporte adicional del Golfo, lo que generó un cóctel ideal para precipitaciones invernales abundantes.

Mientras el aire templado avanzará por el centro y el este del país norteamericano, el sector frío del ciclón mantendrá nieve persistente en el llamado “Northern Tier”, la franja norte estadounidense.

Según AccuWeather, varias tormentas consecutivas recorrerán una trayectoria similar durante la semana, lo que reforzará los impactos.

Dónde caerá nieve por la tormenta en EE.UU.

Las nevadas más pesadas se ubican inicialmente cerca de la frontera con Canadá. Durante la noche del martes y la mañana del miércoles, el norte de Dakota del Norte y el norte de Minnesota quedarán bajo las bandas más intensas.

El pronóstico indica acumulaciones cercanas a ocho pulgadas (20 centímetros) en áreas cercanas al límite internacional. Sin embargo, el relieve local puede amplificar el fenómeno: en la región conocida como Arrowhead de Minnesota, la elevación y el flujo de humedad desde el lago Superior favorecerán un efecto orográfico capaz de dejar hasta 18 pulgadas (46 centímetros) en apenas dos días.

AccuWeather coincide en la zona principal de acumulación en los estados centrales, estimando un rango general de seis a 12 pulgadas (15 a 30 centímetros) entre el norte de Dakota del Norte y el norte de Minnesota.

Temperaturas mínimas esperadas para el jueves: el noreste también afectado por el frío NWS

Dónde habrá vientos fuertes por la tormenta en EE.UU.

El problema no será solo la nieve. A medida que la tormenta se profundice, se esperan ráfagas superiores a 40 millas por hora (64 km/h). Estas velocidades pueden generar auténticas condiciones de ventisca, lo que reducirá la visibilidad a niveles casi nulos.

Las advertencias ya fueron emitidas en sectores del este de Montana y el noreste de Minnesota. En estas áreas, la combinación de nieve suelta y viento intenso podrá impedir el desplazamiento por carretera e incluso aislar comunidades temporalmente.

Además, en partes de las planicies donde no hay cobertura nival, el mismo viento seco elevará el riesgo de incendios forestales, advirtió AccuWeather, debido a la presencia de vegetación seca y aire cálido.

El mayor peligro en medio de la tormenta en EE.UU.

Al sur de la zona nevada aparece un corredor mucho más estrecho pero potencialmente más peligroso: la lluvia engelante. El fenómeno se extenderá desde el noreste de Dakota del Norte hacia el norte de Michigan, hasta atravesar también el estado de Nueva York y alcanzar Nueva Inglaterra.

Una fina capa de hielo puede llegar a cubrir carreteras, árboles y tendidos eléctricos, lo que generará cortes de energía y accidentes. La situación será especialmente preocupante porque la capa transparente es difícil de detectar al conducir.

AccuWeather señala que entre la noche del martes y el miércoles esta banda helada cruzará regiones cercanas a los Grandes Lagos —lo que incluye áreas próximas a Chicago— antes de avanzar hacia el interior del estado de Nueva York.

Probabilidad de nevadas hacia el jueves 19 de febrero: Nueva York alcanzado por el manto blanco NWS

Llegada al noreste: cerca de Nueva York y Boston

Conforme el sistema avance, comenzará a debilitarse, pero aún mantendrá precipitaciones invernales. La humedad se desplazará desde los Grandes Lagos hacia el noreste durante el miércoles, y luego abandonará la costa de Nueva Inglaterra en la mañana del jueves.

Las acumulaciones más importantes en esta etapa se concentrarán por encima de 1000 pies (305 metros) de altura, especialmente desde el norte del estado de Nueva York hasta el oeste de Vermont. En áreas más bajas, la nieve será menor debido a temperaturas ligeramente superiores al punto de congelación.

AccuWeather prevé una nevada moderada de tres a seis pulgadas (ocho a 15 centímetros) en zonas del norte del estado de Nueva York, Vermont, New Hampshire y Massachusetts.

En el área metropolitana de Boston, FOX Weather anticipó que la nieve comenzará la noche del miércoles y podría dejar varios centímetros antes del amanecer del jueves.